NOAA’nın yeni hava durumu uydusundan ilk fotoğraflar geldi

Amerika’nın 1807 yılında kurulmuş olan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nin geçtiğimiz aylarda uzaya fırlattığı uydusunun elde ettiği ilk fotoğraflar yayınlandı. Yeni GOES-R aracı eski GOES araçlarına kıyasla 5 kat daha hızlı bir şekilde 4 kat daha yüksek çözünürlükte fotoğraflar elde edebiliyor. Ayrıca uydu yerleştiği durağan yörüngesinden her 15 dakikada bir dünyanın ve her 5 dakikada bir de ABD’nin tamamının fotoğrafını çekebiliyor.

Daha Kesin Sonuçlar

Uydunun elde ettiği ilk fotoğraflara galerimizden ulaşabilirsiniz.

GOES-R uydusu bu sayede’ya hava durumu tahminlerinde daha kesin öngörme yeteneği sağlayacak. Kurumun Uydu ve Enformasyon Servisi direktörü, uydunun ilk fotoğraflarının bilim adamlarınıilk fotoğraflarını görmek kadaraktardı. Ayrıcakurumun göndermeyi planladığı yeni nesil 2 hava durumu uydusundan ilki ve ikinci uydu olacak’nin bu yılın kasım ayında gönderileceği bilgisi de gelen bilgiler arasında.