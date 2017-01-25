NOAA’nın yeni hava durumu uydusundan ilk fotoğraflar geldi

Amerika’nın 1807 yılında kurulmuş olan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nin geçtiğimiz aylarda uzaya fırlattığı uydusunun elde ettiği ilk fotoğraflar yayınlandı. Yeni GOES-R aracı eski GOES araçlarına kıyasla 5 kat daha hızlı bir şekilde 4 kat daha yüksek çözünürlükte fotoğraflar elde edebiliyor. Ayrıca uydu yerleştiği durağan yörüngesinden her 15 dakikada bir dünyanın ve her 5 dakikada bir de ABD’nin tamamının fotoğrafını çekebiliyor.
Daha Kesin Sonuçlar
Uydunun elde ettiği ilk fotoğraflara galerimizden ulaşabilirsiniz.
https://www.engadget.com/2017/01/24/noaa-goes-16-first-images/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle