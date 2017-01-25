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NOAA’nın yeni hava durumu uydusundan ilk fotoğraflar geldi

Geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatılan hava durumu uydusunun topladığı görseller yayınlandı. Uydu verilen bilgilere göre her 15 dakikada bir dünyanın tamamının fotoğrafını çekebiliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Metehan Göktaş
Yazar
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Amerika’nın 1807 yılında kurulmuş olan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nin geçtiğimiz aylarda uzaya fırlattığı uydusunun elde ettiği ilk fotoğraflar yayınlandı. Yeni GOES-R aracı eski GOES araçlarına kıyasla 5 kat daha hızlı bir şekilde 4 kat daha yüksek çözünürlükte fotoğraflar elde edebiliyor. Ayrıca uydu yerleştiği durağan yörüngesinden her 15 dakikada bir dünyanın ve her 5 dakikada bir de ABD’nin tamamının fotoğrafını çekebiliyor.

Daha Kesin Sonuçlar

GOES-R uydusu bu sayede NOAA’ya hava durumu tahminlerinde daha kesin öngörme yeteneği sağlayacak. Kurumun Uydu ve Enformasyon Servisi direktörü Stephen Volz, uydunun ilk fotoğraflarının bilim adamlarını yeni doğmuş bir bebeğin ilk fotoğraflarını görmek kadar heyecanlandırdığını aktardı. Ayrıca GOES-16 kurumun göndermeyi planladığı yeni nesil 2 hava durumu uydusundan ilki ve ikinci uydu olacak GOES-17’nin bu yılın kasım ayında gönderileceği bilgisi de gelen bilgiler arasında.

Uydunun elde ettiği ilk fotoğraflara galerimizden ulaşabilirsiniz.

https://www.engadget.com/2017/01/24/noaa-goes-16-first-images/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BekirHan 2 yıl
Şoole yağından yağından bahmah vargene neden öyle uzağdan uzağdan izliyolla?
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esmerbuyucu 2 yıl
Bunlar hep amariganın oyunları
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KaleyDeskop 2 yıl
keşke canlı görüntüleri bir programa entegre edip satsalar canlı hava durumunu izlemek muhteşem olurdu.
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arel.gr 2 yıl
turp bunu kırpamadı !
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blackzeros 2 yıl
düz dünyayı yuvarlakmış gibi göstermeleri gözden kaçmadı
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Ezio Auditoré 2 yıl blackzeros
Gaza getirmeyin insanları.
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selcuksert38 2 yıl
fotolarda elf gözlerim güzel ülkemi aradı legolas:)
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