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Güvenlik kameraları ile devasa DDoS saldırısı

Artık işlem gücüne sahip herhangi bir internet bağlantılı cihaz, botnet ağlarına zombi olarak katılabiliyor. Son örnnekte ise devasa bir güvenlik kamerası botnet ağı kurulduğunu görüyoruz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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11
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçmiş yıllarda bilgisayar dediğimiz zaman akla sadece masaüstünde veya dizüstünde kullanılan sistemler akla gelirdi. Daha sonra akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler derken işlem gücüne sahip çok farklı kategoride cihazlar ortaya çıkmaya başladı.

Bu süreçte hacker olarak adlandırdığımız kötü niyetli yazılımcılar ve iyi niyetli yazılımcıların da kendisini geliştirdiğini gördük. Akıllı saatlerde masaüstü işletim sistemi çalıştıracak kadar ileri giden yazılımcılar, siber saldırı tarafında da ilginç şeyler yapıyor.

Sucuri güvenlik firması tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre, hackerlar yaklaşık 25500 adet internet bağlantılı güvenlik kamerasından oluşan devasa bir botnet ağı kurdu ve DDoS saldırıları yapmaya başladı. Firma, küçük bir kuyumcunun sistemlerini çökerten DDoS saldırılarının kaynağını araştırmaya başladı ve kısa süre sonra da ilginç gerçek ortaya çıktı. Güvenlik kameralarından oluşan bu dev botnet ağı saniyede 35000 adet HTTP isteği yapabiliyordu.

Ayrıca Bkz. "Google Project Bloks, çocuklara kodlama öğretecek"

Firma, ağı etkisiz hale getirmeye çalıştığında istek sayısının saniyede 50000’e yükseldiğini görmüş. 105 farklı ülkede konuşlanan güvenlik kameraları, toplamda 25000 IP adresinden çıkış yapıyor. Daha önce de Nesnelerin İnterneti cihazlarını kullanarak DDoS saldırısı yapan hackerlar olmuştu ancak ilk kez sadece güvenlik kameraları kullanılıyor ve bu kadar uzun süre kesintisiz HTTP isteğinde bulunabiliyor.

Araştırmacılar, bu kadar fazla sayıda cihazın nasıl zombi haline geldiğini araştırıyor ancak ortada net bilgiler bulunmuyor. Bir ihtimal, bir süre önce ortaya çıkan ve güvenlik kameralarında uzaktan kod çalıştırılmasına neden olan açık kullanılmış olabilir. Yine de çok geniş bir alana dağılan ve bu bakımdan etkisiz hale getirilmesi oldukça zorlaşan 25500 güvenlik kamerası, çok büyük bir güç oluşturuyor.

 

http://wccftech.com/massive-botnet-25000-iot-launch-ddos/ Yorum Yaz
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lotraranel 3 yıl en beğenilen
Agentwho
IP lerin konumunu tespit etseler??

Kardes safmisin yahu :D
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Rubisco 3 yıl
Etsinler nolcak? IoT için güvenlik altyapısı için ciddi önlemler alınması gerektiği önce genel kanı, zonra vazgeçilmez şekilde pratiğe dönüşünce 1$ lık aletin bilmem kaç $'lık altyapı ile korunduğunda maliyetin neye benzediğini görecez sanki...
Etsinler nolcak? IoT için güvenlik altyapısı için ciddi önlemler alınması gerektiği önce genel kanı, zonra vazgeçilmez şekilde pratiğe dönüşünce 1$ lık aletin b...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Barni Moloztaş 3 yıl
HEKIR OKAN
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oguzhantimarli 3 yıl
Daha neler neler duyacağız..
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Lockheed 3 yıl
geçen gün buzdolabının kapağını hızlı kapadım, ertesi gün bilgisayarıma girip tatil fotoğraflarımı silmiş.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
bir saatten sonra interneti bilgi ve iletişim parazit çöplüğüne çevirmeleri gerekiyor ! çünkü internet temeli itibariyle bir askeri haberleşme sisteminin sosyalleşmesidir ! ve bu projenin 2. ayağı hani gemilerde gemiyi batırmak için özel bir sistem olur bu olası bir askeri savaş durumunda gemiyi düşmanların kullanmaması için dir ! denizcilik hakkında az çok bilgisi olanlar bunu zaten bilir ! işte bu mantıkla internettin yeri ve zamanı gelince basit donanımlarla her ip'yi etkileyecek bir parazitleme sistemi internetin temel var oluşu gereği bu işler böyle hacı !
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GenkaNuank 3 yıl
O kadar güvenlik kamerasına nasıl sızdiniz kardeşim ya yaptığınız ayıp günah
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lotraranel 3 yıl en beğenilen
Agentwho
IP lerin konumunu tespit etseler??

Kardes safmisin yahu :D
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mehmedaltair 3 yıl
Hackerlar fazla watch dogs oynamış
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Rubisco 3 yıl
Etsinler nolcak? IoT için güvenlik altyapısı için ciddi önlemler alınması gerektiği önce genel kanı, zonra vazgeçilmez şekilde pratiğe dönüşünce 1$ lık aletin bilmem kaç $'lık altyapı ile korunduğunda maliyetin neye benzediğini görecez sanki...
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A.F.Y.D 3 yıl
artık hiçbir şey güvenli değil
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Agent00 3 yıl
IP lerin konumunu tespit etseler??
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umut_baris 3 yıl Agent00
Agentwho

IP lerin konumunu tespit etseler??

Eylemi yapan kamera?

Eylemi yaptıranı bulana kadar bu açığı kapatırsın.

O kameraların log kayıtlarını deşecen deeee....
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