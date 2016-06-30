Güvenlik kameraları ile devasa DDoS saldırısı

Geçmiş yıllarda bilgisayar dediğimiz zaman akla sadece masaüstünde veya dizüstünde kullanılan sistemler akla gelirdi. Daha sonra akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler derken işlem gücüne sahip çok farklı kategoride cihazlar ortaya çıkmaya başladı.

Bu süreçte hacker olarak adlandırdığımız kötü niyetli yazılımcılar ve iyi niyetli yazılımcıların da kendisini geliştirdiğini gördük. Akıllı saatlerde masaüstü işletim sistemi çalıştıracak kadar ileri giden yazılımcılar, siber saldırı tarafında da ilginç şeyler yapıyor.

Sucuri güvenlik firması tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre, hackerlar yaklaşık 25500 adet internet bağlantılı güvenlik kamerasından oluşan devasa bir botnet ağı kurdu ve DDoS saldırıları yapmaya başladı. Firma, küçük bir kuyumcunun sistemlerini çökerten DDoS saldırılarının kaynağını araştırmaya başladı ve kısa süre sonra da ilginç gerçek ortaya çıktı. Güvenlik kameralarından oluşan bu dev botnet ağı saniyede 35000 adet HTTP isteği yapabiliyordu.

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Firma, ağı etkisiz hale getirmeye çalıştığında istek sayısının saniyede 50000’e yükseldiğini görmüş. 105 farklı ülkede konuşlanan güvenlik kameraları, toplamda 25000 IP adresinden çıkış yapıyor. Daha önce de Nesnelerin İnterneti cihazlarını kullanarak DDoS saldırısı yapan hackerlar olmuştu ancak ilk kez sadece güvenlik kameraları kullanılıyor ve bu kadar uzun süre kesintisiz HTTP isteğinde bulunabiliyor.

Araştırmacılar, bu kadar fazla sayıda cihazın nasıl zombi haline geldiğini araştırıyor ancak ortada net bilgiler bulunmuyor. Bir ihtimal, bir süre önce ortaya çıkan ve güvenlik kameralarında uzaktan kod çalıştırılmasına neden olan açık kullanılmış olabilir. Yine de çok geniş bir alana dağılan ve bu bakımdan etkisiz hale getirilmesi oldukça zorlaşan 25500 güvenlik kamerası, çok büyük bir güç oluşturuyor.