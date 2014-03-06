Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Güvenlik kamerası uygulamaları için geliştirilen WD Purple sabit sürücüler satışa sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,6b
1
5
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Güvenlik kamerası uygulamaları için geliştirilen WD Purple sabit sürücüler satışa sunuldu

Veri depolama çözümlerinde uzman Western Digital'in güvenlik kamerası sistemlerine yönelik olarak geliştirdiği WD Purple sabit sürücü serisi satışa sunuldu.

3.5 inç boyutunda olan sabit sürücüler özellikle azami sekiz sabit sürücü ve 32 adet HD kamera barındıran güvenlik ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmış. 1TB ile 4TB arasında kapasite seçenekleri sunan WD Purple, kesintisiz olarak çalışan dijital PVR, DVR ve NVR kayıt ortamlarının gereksinimlerini karşılayacak şekilde optimize edildi. Ayrıca veri merkezi düzeyinde depolama için de kullanılabiliyor.

Son yıllarda güvenlik kamerası sektöründe analog kameralardan ağ bağlantılı kameralara geçiş trendinin etkili olması WD'nin de gözünden kaçmadı. WD Purple yeni ve mevcut güvenlik kamera sistemlerine uyum sağlayacak şekilde geliştirildi. 

WD Purple sabit sürücülerinde; veri akışını ve görüntü oynatımını iyileştiren AllFrame, sabit sürücü kapasitelerini genişletmeye devam etme imkanı tanıyan AFT gibi teknolojiler yer alıyor. 

WD Purple sabit sürücüleri ay ortasından itibaren 1TB versiyon için 75$+KDV, 2TB versiyon için 115$+KDV, 3TB versiyon için 150$+KDV, 4TB versiyon için 225$+KDV fiyat etiketiyle satışa sunulacak.  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CoreXXX 5 yıl
evet çalışıyor. aynı hdd yi purple yapıp 1.5 katına satmaya çalışıyor:)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yasin.25 5 yıl
şimdi tamam olmuş sayılır. birtek sarı renk kalmış, onuda ekleyin tam olsun.
DH turuncusu da olur.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

wdc.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fbkaya 5 yıl
WD çalışıyo.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Donanım Haber Çantasını tasarlıyoruz "Dizüstü kazanan üyemiz belli oldu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim