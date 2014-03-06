Güvenlik kamerası uygulamaları için geliştirilen WD Purple sabit sürücüler satışa sunuldu





Veri depolama çözümlerinde uzman Western Digital'in güvenlik kamerası sistemlerine yönelik olarak geliştirdiği WD Purple sabit sürücü serisi satışa sunuldu.





3.5 inç boyutunda olan sabit sürücüler özellikle azami sekiz sabit sürücü ve 32 adet HD kamera barındıran güvenlik ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmış. 1TB ile 4TB arasında kapasite seçenekleri sunan WD Purple, kesintisiz olarak çalışan dijital PVR, DVR ve NVR kayıt ortamlarının gereksinimlerini karşılayacak şekilde optimize edildi. Ayrıca veri merkezi düzeyinde depolama için de kullanılabiliyor.





Son yıllarda güvenlik kamerası sektöründe analog kameralardan ağ bağlantılı kameralara geçiş trendinin etkili olması WD'nin de gözünden kaçmadı. WD Purple yeni ve mevcut güvenlik kamera sistemlerine uyum sağlayacak şekilde geliştirildi.





WD Purple sabit sürücülerinde; veri akışını ve görüntü oynatımını iyileştiren AllFrame, sabit sürücü kapasitelerini genişletmeye devam etme imkanı tanıyan AFT gibi teknolojiler yer alıyor.





WD Purple sabit sürücüleri ay ortasından itibaren 1TB versiyon için 75$+KDV, 2TB versiyon için 115$+KDV, 3TB versiyon için 150$+KDV, 4TB versiyon için 225$+KDV fiyat etiketiyle satışa sunulacak.