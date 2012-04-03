HD dokunmatik ekranlı HTC Evo One'ın basın görseli yayınlandı

Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC'nin yeni modeli olması beklenen Evo One'ın basın görseli Pocket-now tarafından yayınlandı. En sağdaki görselin One S'e, en soldaki görselin ise One X'e ait olduğunu belirtelim.



Çarşamba günü Sprint ve HTC'nin ortaklaşa tanıtmayı planladığı Evo One, gelen iddialara göre 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm S4 platformu desteğini arkasına alacak ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanacak. İşletim sistemine ise HTC'nin Sense 4.0 arayüzü eşlik edecek.

4.7-inç boyutunda - 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekrana yer verileceği belirtilen akıllı telefonun dahili flash belleği 16 GB olacak ve kapasite microSD kartlar yardımıyla arttırılabilecek.



Ön yüzünde 2 megapiksel, arka yüzünde ise anı yakalamak için 8 megapiksel kameranın konumlandırıldığı akıllı telefonun 2650 mAh gibi iddialı bir bataryayla geleceği iddialar arasında. HTC'nin tanıtım gününü merakla bekliyoruz ve iddiaların tutarlı çıkmasını diliyoruz.

