HD dokunmatik ekranlı HTC Evo One'ın basın görseli yayınlandı

Haber Editörü
Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC'nin yeni modeli olması beklenen Evo One'ın basın görseli Pocket-now tarafından yayınlandı. En sağdaki görselin One S'e, en soldaki görselin ise One X'e ait olduğunu belirtelim.
Çarşamba günü Sprint ve HTC'nin ortaklaşa tanıtmayı planladığı Evo One, gelen iddialara göre 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm S4 platformu desteğini arkasına alacak ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanacak. İşletim sistemine ise HTC'nin Sense 4.0 arayüzü eşlik edecek.
4.7-inç boyutunda - 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekrana yer verileceği belirtilen akıllı telefonun dahili flash belleği 16 GB olacak ve kapasite microSD kartlar yardımıyla arttırılabilecek.
Ön yüzünde 2 megapiksel, arka yüzünde ise anı yakalamak için 8 megapiksel kameranın konumlandırıldığı akıllı telefonun 2650 mAh gibi iddialı bir bataryayla geleceği iddialar arasında. HTC'nin tanıtım gününü merakla bekliyoruz ve iddiaların tutarlı çıkmasını diliyoruz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Htc nin bu tasarımları sıktı ama.
dediginiz dogru. HTC'nin tasarimi guzel ama son1-2 yildir hep ayni tasarimla geliyorlar,
artik biraz degisiklik, farklilik lazim.
simdilik dedikodudan ibaret olan HTC Zeta'nin tasarimi gercekten farkli ve guzel.
Oyle telefonlar bekliyoruz HTC'den.
Hocam yanlışım varsa düzeltin ancak bildiğim kadarıyla "Super AMOLED" ekranlar pentile diye biliniyor. "AMOLED" ve "Super AMOLED Plus" ekranlar gerçek rgb renklere sahipler.
Özelliklere gelince Krait işlemcili olursa işte budur diyorum. One S'in eksiği olan micro sd çözülmüş oluyor ayrıca.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
21829 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc