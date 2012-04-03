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HD dokunmatik ekranlı HTC Evo One'ın basın görseli yayınlandı

7 yıl
21,8b
1
32
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC'nin yeni modeli olması beklenen Evo One'ın basın görseli Pocket-now tarafından yayınlandı. En sağdaki görselin One S'e, en soldaki görselin ise One X'e ait olduğunu belirtelim.
Çarşamba günü Sprint ve HTC'nin ortaklaşa tanıtmayı planladığı Evo One, gelen iddialara göre 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm S4 platformu desteğini arkasına alacak ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanacak. İşletim sistemine ise HTC'nin Sense 4.0 arayüzü eşlik edecek.
4.7-inç boyutunda - 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekrana yer verileceği belirtilen akıllı telefonun dahili flash belleği 16 GB olacak ve kapasite microSD kartlar yardımıyla arttırılabilecek.
Ön yüzünde 2 megapiksel, arka yüzünde ise anı yakalamak için 8 megapiksel kameranın konumlandırıldığı akıllı telefonun 2650 mAh gibi iddialı bir bataryayla geleceği iddialar arasında. HTC'nin tanıtım gününü merakla bekliyoruz ve iddiaların tutarlı çıkmasını diliyoruz.

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Lepanto 7 yıl en beğenilen
Qualcomm'un kendi Krait mimarisiyle üretilen 1,5 ghz hızında çift çekirdekli işlemci, 4.7 inç HD Amoled ekran ve 2650 mAh batarya; işte bu sefer HTC yapmış! Bu telefon ideale en yakın telefon, fiyatı uçmazsa alınır arkadaş.
Qualcomm'un kendi Krait mimarisiyle üretilen 1,5 ghz hızında çift çekirdekli işlemci, 4.7 inç HD Amoled ekran ve 2650 mAh batarya; işte bu sefer HTC yapmış! Bu...
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EstrEmO 7 yıl
Batarya ve ekran böyle olursa kime one x almaz
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fpscan 7 yıl ..Knight..
..Knight..



 
Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC'nin yeni modeli olması beklenen Evo One'ın basın görseli Pocket-now tarafından yayınlandı. En sağdaki görselin One S'e, en soldaki görselin ise One X'e ait olduğunu belirtelim.
 
Çarşamba günü Sprint ve HTC'nin ortaklaşa tanıtmayı planladığı Evo One, gelen iddialara göre 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm S4 platformu desteğini arkasına alacak ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanacak. İşletim sistemine ise HTC'nin Sense 4.0 arayüzü eşlik edecek.
 
4.7-inç boyutunda - 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekrana yer verileceği belirtilen akıllı telefonun dahili flash belleği 16 GB olacak ve kapasite microSD kartlar yardımıyla arttırılabilecek.
 
Ön yüzünde 2 megapiksel, arka yüzünde ise anı yakalamak için 8 megapiksel kameranın konumlandırıldığı akıllı telefonun 2650 mAh gibi iddialı bir bataryayla geleceği iddialar arasında. HTC'nin tanıtım gününü merakla bekliyoruz ve iddiaların tutarlı çıkmasını diliyoruz.


Htc nin bu tasarımları sıktı ama.
1 Yanıt Yanıtla
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ZZ RAT 7 yıl fpscan
fpscan

Htc nin bu tasarımları sıktı ama.

dediginiz dogru. HTC'nin tasarimi guzel ama son1-2 yildir hep ayni tasarimla geliyorlar,
artik biraz degisiklik, farklilik lazim.
simdilik dedikodudan ibaret olan HTC Zeta'nin tasarimi gercekten farkli ve guzel.
Oyle telefonlar bekliyoruz HTC'den.
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tachy58 7 yıl
lanet olsun bu teknoloji sistemine :DD hep daha iyileri çıkıyo arkadaş ya :DD ulen bunları gördüm bağımlısı olduğum telim evo 3D'den soğudum ya :DDD Evo 3D satılırr :D ^^
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Python 7 yıl
HTC gene aynı yolda devam,çıkartsın modelleri her ay gene telefon duyururlar,değişen birşey yok,sonra sene sonu vay efendim satışlar düşük satamıyoruz vs. diye uzayıp giden haberlerle dolar.
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MERCURY2000 7 yıl
Aynı çizgiyi bu modelde de korumuşlar. Gözlerim alttaki yuvarlak kapasitif tuşları aradı bir an :D
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Dark Shade 7 yıl
htc gene seriye bağladı
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TeksasStyLe 7 yıl
Htc farkli tasarım bekleyenlere üçgen telefon yapacakmış farklılık arayanlar alabilir tövbe tövbe telefon daha nasıl olur
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-Pisagor- 7 yıl
Tasarım güzel ancak htc sensation ile 2 modeli aynı ahize kulaklığına sahip.
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Tr@mmler 7 yıl
gunman233
Hayret SD kart gişirini koymayı neden akıl(!) etmişler acaba bu modele.Ekran tipi nedir? Pentile olacak sanırım HD telefonlar.One Sin qHD çözünürlüğü daha mantıklı bence o kadar ekranda HD çözünürlüğün çok bir artısı yok bence, ayrıca performansı da düşürür oyunlarda. (Samsung S2 nin çözünürlüğüne bakın ona bile bayıla bayıla bakıyorsunuz zaten gerçek pentile olmayan AMOLED sonuçta) S4 mimarisi cortex A9 değil A15 mimarilidir. Performansı dört çekirdeklerden iyi ve daha mantıklı gözüküyor. Ayrıca HTCnin fiyatları uçuk, bu daha da uçuk olacaktır boşuna beklemeyin bu açıdan. 2 sene sonra alırım ben herhalde, Galaxy S gayet iyi şimdilik, ram sorunu da Custom romlar ile 400 mb serbest değerine erişti hem de ICS, Bkz: Slim ICS 3.1 gayet iyi:)

Hocam yanlışım varsa düzeltin ancak bildiğim kadarıyla "Super AMOLED" ekranlar pentile diye biliniyor. "AMOLED" ve "Super AMOLED Plus" ekranlar gerçek rgb renklere sahipler.
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VYC Majoris 7 yıl
Resimdeki telefonların ekranları kaliteyi belli edecek şekilde mi konulmuş acaba? Renk tonlamaları baya farklı çünkü. Aynı resmi direk kopyala yapıştır yapmamışlar gibi.

Özelliklere gelince Krait işlemcili olursa işte budur diyorum. One S'in eksiği olan micro sd çözülmüş oluyor ayrıca.
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Rigsby 7 yıl
Eğer bu telefon tutarsa 3d'yi ilerletip htc evo one 3D diye telefon çıkartırlarsa şaşırmayın
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gokooo 7 yıl
Sızdırıldı diye görmeye alışınca "Yayınlandı" çok tuhaf geliyor :D
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kasvaaugur 7 yıl
İŞTE TELEFON BUDUR...
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