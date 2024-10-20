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    Anlık Bildirim

    OnePlus 13'ün birden fazla canlı görüntüsü ortaya çıktı

    Önümüzdeki hafta piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 13, canlı olarak görüntülendi. İşte cihazın birden fazla renk seçeneğini ortaya çıkaran o görüntüler:
    OnePlus 13'ün birden fazla canlı görüntüsü ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    OnePlus, şimdilerde yeni amiral gemisi OnePlus 13'ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansman tarihi henüz doğrulanmamış olsa da geçmiş sızıntılar, cihazın bu ayın sonlarında piyasaya sürülmesi yönünde. Yakın bir zamanda sızdırılan görsel, telefonun tasarımını ortaya çıkarmıştı ve şimdi de gerçek hayattaki görüntüleri Weibo'da ortaya çıktı.

    İşte OnePlus 13'ün canlı görüntüleri ve beklenen özellikleri:

    OnePlus 13'ün birden fazla canlı görüntüsü ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    OnePlus 13, görüntülerde sol taraftaki tanıdık kamera modülü ile bizleri karşılamakta. Görüntüler, akıllı telefonun siyah ve beyaz renk seçeneklerine ek olarak koyu mavi renk seçeneğini de göstermekte. Bu görseller aynı zamanda şirketin tanıtım videosuyla örtüşüyor ve yaklaşan telefonun nasıl görüneceğine dair ilk izlenimleri de sunmakta. Ayrıca cihazın tanıtım videosuna göre lansman, büyük olasılıkla gelecek hafta gerçekleşecek.
    OnePlus 13'ün birden fazla canlı görüntüsü ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Son olarak Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4/8 Elite işlemcisini içeren ilk telefonlardan biri olması tahmin edilen cihazın diğer beklenen özellikleri arasında ise 6.000 nit tepe parlaklığı ve yüksek parlaklık modunda (HBM) 1.600 nit olan 6,8 inç BOE X2 LTPO AMOLED ekran, 6.000mAh batarya, IP68/69 su geçirmezlik derecesi, 100W hızlı şarj ve 50W manyetik kablosuz şarj gibi özellikler bulunmakta.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 1 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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    araç satışında paranın başka hesaptan gelmesi ford focus 1.6 tdci trend x yorumları whatsapp doğrulama kodu çok defa talep ettiniz terhis belgesi sisteme ne zaman düşer wax saç döker mi

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