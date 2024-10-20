OnePlus 13'ün birden fazla canlı görüntüsü ortaya çıktı

OnePlus, şimdilerde yeni amiral gemisi OnePlus 13'ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansman tarihi henüz doğrulanmamış olsa da geçmiş sızıntılar, cihazın bu ayın sonlarında piyasaya sürülmesi yönünde. Yakın bir zamanda sızdırılan görsel, telefonun tasarımını ortaya çıkarmıştı ve şimdi de gerçek hayattaki görüntüleri Weibo'da ortaya çıktı. İşte OnePlus 13'ün canlı görüntüleri ve beklenen özellikleri: OnePlus 13, görüntülerde sol taraftaki tanıdık kamera modülü ile bizleri karşılamakta. Görüntüler, akıllı telefonun siyah ve beyaz renk seçeneklerine ek olarak koyu mavi renk seçeneğini de göstermekte. Bu görseller aynı zamanda şirketin tanıtım videosuyla örtüşüyor ve yaklaşan telefonun nasıl görüneceğine dair ilk izlenimleri de sunmakta. Ayrıca cihazın tanıtım videosuna göre lansman, büyük olasılıkla gelecek hafta gerçekleşecek. Son olarak Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4/8 Elite işlemcisini içeren ilk telefonlardan biri olması tahmin edilen cihazın diğer beklenen özellikleri arasında ise 6.000 nit tepe parlaklığı ve yüksek parlaklık modunda (HBM) 1.600 nit olan 6,8 inç BOE X2 LTPO AMOLED ekran, 6.000mAh batarya, IP68/69 su geçirmezlik derecesi, 100W hızlı şarj ve 50W manyetik kablosuz şarj gibi özellikler bulunmakta.
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)