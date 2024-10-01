Samsung Galaxy S23 Ultra, merakla beklenen güncellemesine kavuştu

Samsung, Galaxy S23 Ultra için yeni bir güncelleme yayımladı. Bu güncelleme, daha önceki sürümle yaşanan kamera sorunlarını çözmeyi hedefliyor. Güney Kore'de kullanıcılara sunulan bu güncelleme, aynı zamanda Eylül 2024 güvenlik yamasını da içeriyor. Bu yama, cihazın güvenlik seviyesini artırırken, yaşanan hataların düzeltilmesine yönelik yenilikler de getiriyor. Güncellemenin ilk olarak Kore'de yayımlanmasıyla birlikte, diğer bölgelerde de kısa süre içinde kullanıma sunulması bekleniyor.
Güncellemenin yapı numarasının sonu XI1 ile bitiyor ve bu, daha önce de bahsedilen yapının bir devamı niteliğinde. 376 MB büyüklüğündeki bu paket, One UI 6.1.1 sürümüne dayalı olarak geliyor ve Galaxy cihazlarında yeni yapay zeka özelliklerini de beraberinde getiriyor. Ancak güncelleme boyutunun bölgeye göre değişiklik gösterebileceği belirtiliyor. Samsung, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak düzenli olarak hataları düzeltiyor ve bir sonraki büyük güncelleme olan One UI 7.0’ın Beta sürümü üzerinde çalışıyor.
Galaxy S23 Ultra sahipleri, özellikle kamera sorunlarından rahatsızdı ve yeni güncellemenin bu sorunu çözmesini dört gözle bekliyorlardı. Samsung'un güvenlik ve performans iyileştirmelerine önem vermesi, kullanıcıların cihazlarını daha verimli kullanmalarını sağlıyor. Ayrıca, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ve 200 MP ISOCELL HP2 sensörüyle donatılan bu model, fotoğraf çekim performansı açısından hala en önde gelen cihazlardan biri olmaya devam ediyor.
Güncellemenin ardından kullanıcıların deneyimleri merakla bekleniyor. Eğer yeni hatalar tespit edilirse, Samsung’un bunları kısa sürede gidermesi muhtemel. Firma, cihaz performansını artırmaya yönelik adımlar atarken, güvenlik yamaları ile kullanıcı verilerini koruma altına almayı sürdürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu