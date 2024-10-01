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Samsung, Galaxy S23 Ultra için yeni bir güncelleme yayımladı. Bu güncelleme, daha önceki sürümle yaşanan kamera sorunlarını çözmeyi hedefliyor. Güney Kore'de kullanıcılara sunulan bu güncelleme, aynı zamanda Eylül 2024 güvenlik yamasını da içeriyor. Bu yama, cihazın güvenlik seviyesini artırırken, yaşanan hataların düzeltilmesine yönelik yenilikler de getiriyor. Güncellemenin ilk olarak Kore'de yayımlanmasıyla birlikte, diğer bölgelerde de kısa süre içinde kullanıma sunulması bekleniyor.

Güncellemenin yapı numarasının sonu XI1 ile bitiyor ve bu, daha önce de bahsedilen yapının bir devamı niteliğinde. 376 MB büyüklüğündeki bu paket, One UI 6.1.1 sürümüne dayalı olarak geliyor ve Galaxy cihazlarında yeni yapay zeka özelliklerini de beraberinde getiriyor. Ancak güncelleme boyutunun bölgeye göre değişiklik gösterebileceği belirtiliyor. Samsung, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak düzenli olarak hataları düzeltiyor ve bir sonraki büyük güncelleme olan One UI 7.0’ın Beta sürümü üzerinde çalışıyor.

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Galaxy S23 Ultra sahipleri, özellikle kamera sorunlarından rahatsızdı ve yeni güncellemenin bu sorunu çözmesini dört gözle bekliyorlardı. Samsung'un güvenlik ve performans iyileştirmelerine önem vermesi, kullanıcıların cihazlarını daha verimli kullanmalarını sağlıyor. Ayrıca, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ve 200 MP ISOCELL HP2 sensörüyle donatılan bu model, fotoğraf çekim performansı açısından hala en önde gelen cihazlardan biri olmaya devam ediyor.

Güncellemenin ardından kullanıcıların deneyimleri merakla bekleniyor. Eğer yeni hatalar tespit edilirse, Samsung’un bunları kısa sürede gidermesi muhtemel. Firma, cihaz performansını artırmaya yönelik adımlar atarken, güvenlik yamaları ile kullanıcı verilerini koruma altına almayı sürdürüyor.

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Samsung Galaxy S23 Ultra, merakla beklenen güncellemesine kavuştu