HDMI'a rakip geliyor: HDBaseT 1.0 spefisikasyonu tamamlandı

Aralık ayında kurulan HDBaseT Birliği yaptığı açıklamayla HDBaseT 1.0 spesifikasyonunun tamamlandığını duyurdu. CAT5e/6 LAN kullanılarak sıkıştırılmamış yüksek tanımlı (HD) içeriğin ev ortamındaki elektronik cihazlara aktarılmasını sağlayan yeni standart, HDMI'a rakip olarak geliştiriliyor. Full HD çözünürlüğünde 1080p video desteği sunan yeni standart aynı zamanda 3D ve 2Kx4K formatlarıyla da uyumlu. Tek kablo (100 metreye kadar) üzerinden, ihtiyaç duyulan güç, video, ses, internet ve kontrol sinyalini sağlayabilen standart, en gelişmiş ve en teknolojik dijital medya dağıtım çözümü olarak sunuluyor.

Kurucuları arasında Samsung, LG, Sony ve Valens Semiconductor firmalarının yer aldığı HDBaseT birliği, yeni HDBaseT standardıyla uyumlu ilk cihazların yıl sonuna doğru hazır olacağını açıkladı.