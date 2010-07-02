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HDMI'a rakip geliyor: HDBaseT 1.0 spefisikasyonu tamamlandı

8 yıl
16b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Aralık ayında kurulan HDBaseT Birliği yaptığı açıklamayla HDBaseT 1.0 spesifikasyonunun tamamlandığını duyurdu. CAT5e/6 LAN kullanılarak sıkıştırılmamış yüksek tanımlı (HD) içeriğin ev ortamındaki elektronik cihazlara aktarılmasını sağlayan yeni standart, HDMI'a rakip olarak geliştiriliyor. Full HD çözünürlüğünde 1080p video desteği sunan yeni standart aynı zamanda 3D ve 2Kx4K formatlarıyla da uyumlu. Tek kablo (100 metreye kadar) üzerinden, ihtiyaç duyulan güç, video, ses, internet ve kontrol sinyalini sağlayabilen standart, en gelişmiş ve en teknolojik dijital medya dağıtım çözümü olarak sunuluyor.

Kurucuları arasında Samsung, LG, Sony ve Valens Semiconductor firmalarının yer aldığı HDBaseT birliği, yeni HDBaseT standardıyla uyumlu ilk cihazların yıl sonuna doğru hazır olacağını açıkladı.


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rcelik21 8 yıl
ben yakında İphone 4 te kullanılan retina ekranın geliştirilip iyileştirilip dev ekran tv lere geleceğini bekliyorum böyle örneğin bir maçta stada bir retina 55'' tv yerleştirdiğinizi düşünün bir ekrana bir de çıplak gözlerinizle sahaya bakın arada hiç bir fark olmayacak böylece real vision gelcek tele vision tarihe karışçak tabi biz yine arkadaşın dediği gibi mağazada görcez hele benim gibi doğunun en ücra yerinde yaşıyosanız mağazada bile göremezsiniz.
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CrySystem 8 yıl
Cat 5e ve ye Cat6 olayı çözer... yaygınlaşmasında etmen olur.
temini kolay ve ucuz
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vidoko 8 yıl
bence şimdi ihtiyacın olan en uygun u almak sonrasında allah kerim :)) daha hdmı yeni geçtim .. nekadar hızlı ilerliyor teknoloji..
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ayzer 8 yıl
bari ismi HaDiBasgiT olsaymış söylenmesi kolay olur :):):)
demek display port öldü...
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HEKTOR-NG 8 yıl
adamlar üretiyor icat ediyor bazıları şakayette anlamakta giçlük çekiyorum valla.

yahu teknoloji bu herdaim yeni icatlara muhtac bırakın parayı pulu olmasa ne olcak cebindeki parayı neye harcican.
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DH Misafiri 8 yıl
merak etmeyin beyler HDMI bir 5 sene rahat gider
sonrasında HDbaset"e merhaba deriz
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C28_ 8 yıl
Olay yazılımda şu anda evinizde zaten cat5e kablosu kullanıyorsunuz ps3 xbox pc varsa lcd nize bağladığınız ethernet kablosunu kullanmaya devam ediceksiniz girişleride bildiğimiz 8 pin ethernet girişi yanlış bilmiyorsam cat5e 300mbit/s aktarım sağlıyor cat6 1000mbit/sn aktarım sağlıyor pc lerde cat6 kabloyu normal ethernete yada cat5/e kabloyu gigbit ethernet kartına takmanız hiç bir sıkıntı çıkarmıyor anladığım ve tahmin ettiğim kadarı ile amacları satıcakları ürünler de tv vb tüm markalar bir standart oluşturup yazılımlarını güncelleyip piyasaya sürmek zati ps3 ya xbox gibi şeylerde internetten deavmlı yazılımlarını güncelliyorlar zaten donanım üzerinde mevcut ethernet kartları 1000 lik. Birde bu çıkacak teknolojiyi kablosuza uyarladılarmı (şu anki standart 54mbit ve 125mbit)tadından yenmez tabi bu benim düşüncelerlerim biraz da hayal ettiklerim yanlışlarım varsa kusruma bakmayın
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C28_ 8 yıl
arkadaşlar bu eskisini orturmadan yenisini çıkarma mantığından biraz farklı bu yeni geliştirilen sistemin amacı gigabit ethernet sisteminin hd yayına uyarlaması gibi örnek vericek olursak bir HDMI kabloyu usb gibi bir aleti diğerine bağlamak için kullanıyoruz. ama ethernet kablosunu internet vb birçok paylaşımı ağa bağlı birçok bilgisayara ulaştırabiliyoruz bunu gelişmişi olarak da kablosuzu kullanıyoruz eskiden işyerlerindeki 10baseT olan ve bizim ethernet diye bildiğimiz ağ teknolojisi şimdi evimizde bir üst version 100baseT (modemle pc arasındaki kablo) olarak kullanıyoruz. ve şu an piyasada olan 1000baseT yani diğer adı gigabit etherhet 3-4 yıldır sıfır pc lerin üzerinde standart geliyor ve cat6 kablo kullanıyor(metresi 50kuruş olmalı) Bu teknoloji eğer düzgün gelişirse tv pc vb birçok aygıtın tek swich a bağlanıp farklı şekillerde kullanılmasına imkan tanır. Düşünsenize PS3 nüz var ve yerinden oynatmadan evdeki herhangi bir tv yada pc nizde aktive edip oynayabildiğinizi yada masaüstü pc de kayıtlı olan bluray filmi salonda ki lcd nize bağlamadan direk payşımda kesintisiz ve kasmadan izleyebildiğinizi
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sendemail 8 yıl
1 oncekı entry.deki imla hatalarımdan ötürü tüm forum sakinlerinden özür dilerim.
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sendemail 8 yıl
@solitude ,
tepki süper ama : )))) koptum : )))
" daha karpuz keseceeeedik" : ))))
katılıorum size dostlar ....
bızım evde daha hdmı zımbırtısı yoğ ,
lcd ,led teknolojısını aılecek elektronık
magazalarında goruyoruz...
bı 10 sene daha gormeyız herhalde .
şimdi dostlar benım sızlere sormak ıstedıgım şöyle : yukarıdakı haber yenı bır kablolama turu olmasa da mevcut cat5 ile goruntu ses tasıyacaklar, 1 sene sonrasına da kablosuz protokolunu cıkartırlar bunun(zaten dlna var) oyleyse :
1- cep telefonları
2-kablosuz aglar
3-diğer dalgalar
1+2+3 = ızgara olmaz mıyız ,sağlımız kaymaz mı?
bu işleri saglık yonunden dusunen yok mu?
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acbold 8 yıl

armodillo

Daha HDMI kullanamadan yeni şeyler çıkıyor


sendemail

@solitude ,

tepki süper ama : )))) koptum : )))
" daha karpuz keseceeeedik" : ))))
katılıorum size dostlar ....
bızım evde daha hdmı zımbırtısı yoğ ,
lcd ,led teknolojısını aılecek elektronık
magazalarında goruyoruz...
bı 10 sene daha gormeyız herhalde .
şimdi dostlar benım sızlere sormak ıstedıgım şöyle : yukarıdakı haber yenı bır kablolama turu olmasa da mevcut cat5 ile goruntu ses tasıyacaklar, 1 sene sonrasına da kablosuz protokolunu cıkartırlar bunun(zaten dlna var) oyleyse :
1- cep telefonları
2-kablosuz aglar
3-diğer dalgalar
1+2+3 = ızgara olmaz mıyız ,sağlımız kaymaz mı?
bu işleri saglık yonunden dusunen yok mu?




benim ekran kartındada hdmi çıkışı var.bi gün kullanacağımı hiç düşünmedim.düşünmekte para(lcd,led). CRT MONITOR DEVAM
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Chembond 8 yıl

fx57

Aralık ayında kurulan HDBaseT Birliği yaptığı açıklamayla HDBaseT 1.0 spesifikasyonunun tamamlandığını duyurdu. CAT5e/6 LAN kullanılarak sıkıştırılmamış yüksek tanımlı (HD) içeriğin ev ortamındaki elektronik cihazlara aktarılmasını sağlayan yeni standart, HDMI'a rakip olarak geliştiriliyor. Full HD çözünürlüğünde 1080p video desteği sunan yeni standart aynı zamanda 3D ve 2Kx4K formatlarıyla da uyumlu. Tek kablo (100 metreye kadar) üzerinden, ihtiyaç duyulan güç, video, ses, internet ve kontrol sinyalini sağlayabilen standart, en gelişmiş ve en teknolojik dijital medya dağıtım çözümü olarak sunuluyor.
Kurucuları arasında Samsung, LG, Sony ve Valens Semiconductor firmalarının yer aldığı HDBaseT birliği, yeni HDBaseT standardıyla uyumlu ilk cihazların yıl sonuna doğru hazır olacağını açıkladı.



Bu güzel olmuş işte.
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laserion 8 yıl
Yeter artık birşeyinde b...nu çıkarmadan iş yapın ne biçim iştir bu anlamadım her seferinde başka bir icat çıkarıp milleti resmen soyuyorlar evde kelebek koleksiyonu gibi kablo koleksiyonumu yapacağız DVI,VGA,S VİDEO,SCART ve HDMI yetmedi şimdide HDBaseT çıktı başımıza.
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