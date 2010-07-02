HDMI'a rakip geliyor: HDBaseT 1.0 spefisikasyonu tamamlandı

Aralık ayında kurulan HDBaseT Birliği yaptığı açıklamayla HDBaseT 1.0 spesifikasyonunun tamamlandığını duyurdu. CAT5e/6 LAN kullanılarak sıkıştırılmamış yüksek tanımlı (HD) içeriğin ev ortamındaki elektronik cihazlara aktarılmasını sağlayan yeni standart, HDMI'a rakip olarak geliştiriliyor. Full HD çözünürlüğünde 1080p video desteği sunan yeni standart aynı zamanda 3D ve 2Kx4K formatlarıyla da uyumlu. Tek kablo (100 metreye kadar) üzerinden, ihtiyaç duyulan güç, video, ses, internet ve kontrol sinyalini sağlayabilen standart, en gelişmiş ve en teknolojik dijital medya dağıtım çözümü olarak sunuluyor.
Kurucuları arasında Samsung, LG, Sony ve Valens Semiconductor firmalarının yer aldığı HDBaseT birliği, yeni HDBaseT standardıyla uyumlu ilk cihazların yıl sonuna doğru hazır olacağını açıkladı.
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temini kolay ve ucuz
demek display port öldü...
yahu teknoloji bu herdaim yeni icatlara muhtac bırakın parayı pulu olmasa ne olcak cebindeki parayı neye harcican.
sonrasında HDbaset"e merhaba deriz
tepki süper ama : )))) koptum : )))
" daha karpuz keseceeeedik" : ))))
katılıorum size dostlar ....
bızım evde daha hdmı zımbırtısı yoğ ,
lcd ,led teknolojısını aılecek elektronık
magazalarında goruyoruz...
bı 10 sene daha gormeyız herhalde .
şimdi dostlar benım sızlere sormak ıstedıgım şöyle : yukarıdakı haber yenı bır kablolama turu olmasa da mevcut cat5 ile goruntu ses tasıyacaklar, 1 sene sonrasına da kablosuz protokolunu cıkartırlar bunun(zaten dlna var) oyleyse :
1- cep telefonları
2-kablosuz aglar
3-diğer dalgalar
1+2+3 = ızgara olmaz mıyız ,sağlımız kaymaz mı?
bu işleri saglık yonunden dusunen yok mu?
benim ekran kartındada hdmi çıkışı var.bi gün kullanacağımı hiç düşünmedim.düşünmekte para(lcd,led). CRT MONITOR DEVAM
Bu güzel olmuş işte.