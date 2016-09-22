HDR teknolojisine sahip yeni LG OLED TV serisi Türkiye’de

Dolby Vision Teknolojisi
Artık satışa sunulan üst düzey televizyonların neredeyse tamamında HDR özelliği mevcut. LG’nin 2016 ürün gamında ise Dolby Vision özellikli televizyonlar mevcut. Dolby tarafından HDR’ın geliştirilmiş bir versiyonu olan bu teknoloji, bu yıl ülkemizde satılan televizyonlardan sadece LG’de olacak. En azından LG yetkililerinin iddiası bu yönde.
Dolby Vision, HDR teknolojisini baz almış olsa da aslında işleyişte fark yaratıyor. Tüm görüntü için tek bir filtre uygulamak yerine her kareye ayrı ayrı özelleştirilmiş bir filtre uygulayarak kendi HDR teknolojisini ortaya koyan Dolby, bu sayede çok daha gerçekçi görüntüler ortaya koyabiliyor. Hem HDR hem de Dolby Vision teknolojisine sahip içerikler, özellikle Netflix üzerinden izlenebilir durumda.
Harman/Kardon Ses
LG’nin OLED65G6V modeli sahip olduğu teknolojinin yanı sıra tasarımı ile de fark yaratıyor. Altındaki sound bar ayak görevi görmenin yanı sıra duvara monte edildiğinde arkaya katlanarak görselliğe katkı sağlıyor. Ayrıca paneldeki ultra ince OLED panel, alanındaki en incelerin başında geliyor.
Televizyona entegre ses sitemi ise Harman/Kardon imzasını taşıyor. Ses kalitesi anlamında çıtayı yükselten ürün, otomatik ses ayar özelliği ile de fark yaratmayı başarıyor. Bunun için kumandada yer alan mikrofon üzerinden sesi analiz ederek aradaki mesafeye ve ortamdaki dağılıma göre en iyi ses ayarını otomatik olarak yapabiliyor.
WebOS 3.0 işletim sistemini kullanan 2016 LG OLED TV serisi, bu sayede kusursuz bir akıllı televizyon deneyimi sunuyor. Yaptığımız testlerde cihazın kendi browser’ı DonanımHaber ana sayfasını Chrome yüklü Windows’lu bir bilgisayardan daha hızlı açtığını, kumandada yer alan kolay kullanım özellikleri ile benzersiz bir web deneyimi suduğunu söyleyebiliriz.
- OLED65G6V : 23.999 TL
- OLED65E6V : 20.999 TL
- OLED55E6V: 14.999 TL
- OLED55C6V: 11.999 TL
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20000 liralık tv de alsaniz 3000 lik tv de alsaniz emin olun memnun kalmayacaksiniz. Illaki bir yerinde bir tarafında sorun cikiyor, beğenmediğiniz bir tarafi oluyor. O yüzden az para verin ki pismanliginiz da az olsun. Tv alacaklara tavsiyem ekran hizi 100 hz olan en ucuz tipi idare eder bi tv alip TV ALMA ISKENCELERINE, aylarca suren kafa yorma arastirma günlerine son vermeleri.
Bu arada haberi yapan arkadaş HDR donanimsal mi yoksa yazilimsal mi ? onuda belirtirseniz iyi olur.