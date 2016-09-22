HDR teknolojisine sahip yeni LG OLED TV serisi Türkiye’de

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Avrupa Görüntü ve Ses Birliği (EISA) tarafından bu yıl Avrupa’nın En Üst Teknolojiye Sahip Televizyonu ödülünü kazanan yeni LG OLED TV’ler ülkemizde kullanıcılarla buluşuyor. Bizim de bizzat deneyimlediğimiz cihazların en ilgi çekici yanı Dolby Vision teknolojisi olmuş.

Dolby Vision Teknolojisi

Artık satışa sunulan üst düzey televizyonların neredeyse tamamında HDR özelliği mevcut. LG’nin 2016 ürün gamında ise Dolby Vision özellikli televizyonlar mevcut. Dolby tarafından HDR’ın geliştirilmiş bir versiyonu olan bu teknoloji, bu yıl ülkemizde satılan televizyonlardan sadece LG’de olacak. En azından LG yetkililerinin iddiası bu yönde.





Dolby Vision, HDR teknolojisini baz almış olsa da aslında işleyişte fark yaratıyor. Tüm görüntü için tek bir filtre uygulamak yerine her kareye ayrı ayrı özelleştirilmiş bir filtre uygulayarak kendi HDR teknolojisini ortaya koyan Dolby, bu sayede çok daha gerçekçi görüntüler ortaya koyabiliyor. Hem HDR hem de Dolby Vision teknolojisine sahip içerikler, özellikle Netflix üzerinden izlenebilir durumda.

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Harman/Kardon Ses

LG’nin OLED65G6V modeli sahip olduğu teknolojinin yanı sıra tasarımı ile de fark yaratıyor. Altındaki sound bar ayak görevi görmenin yanı sıra duvara monte edildiğinde arkaya katlanarak görselliğe katkı sağlıyor. Ayrıca paneldeki ultra ince OLED panel, alanındaki en incelerin başında geliyor.





Televizyona entegre ses sitemi ise Harman/Kardon imzasını taşıyor. Ses kalitesi anlamında çıtayı yükselten ürün, otomatik ses ayar özelliği ile de fark yaratmayı başarıyor. Bunun için kumandada yer alan mikrofon üzerinden sesi analiz ederek aradaki mesafeye ve ortamdaki dağılıma göre en iyi ses ayarını otomatik olarak yapabiliyor.

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WebOS 3.0 işletim sistemini kullanan 2016 LG OLED TV serisi, bu sayede kusursuz bir akıllı televizyon deneyimi sunuyor. Yaptığımız testlerde cihazın kendi browser’ı DonanımHaber ana sayfasını Chrome yüklü Windows’lu bir bilgisayardan daha hızlı açtığını, kumandada yer alan kolay kullanım özellikleri ile benzersiz bir web deneyimi suduğunu söyleyebiliriz.

Ürünlerin fiyat listesi ise şöyle:

OLED65G6V : 23.999 TL

OLED65E6V : 20.999 TL

OLED55E6V: 14.999 TL

OLED55C6V: 11.999 TL