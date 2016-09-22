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HDR teknolojisine sahip yeni LG OLED TV serisi Türkiye’de

LG, HDR teknolojisine farklı bir bakış açısı getiren Dolby Vision özellikli yeni OLED TV serisini ülkemizde satışa sunuyor. 65 ve 55inç büyüklüğündeki televizyonlara dair detaylar yazımızda:
2 yıl
8,3b
1
32
Televizyonlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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HDR teknolojisine sahip yeni LG OLED TV serisi Türkiye’de
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Avrupa Görüntü ve Ses Birliği (EISA) tarafından bu yıl Avrupa’nın En Üst Teknolojiye Sahip Televizyonu ödülünü kazanan yeni LG OLED TV’ler ülkemizde kullanıcılarla buluşuyor. Bizim de bizzat deneyimlediğimiz cihazların en ilgi çekici yanı Dolby Vision teknolojisi olmuş.

Dolby Vision Teknolojisi

Artık satışa sunulan üst düzey televizyonların neredeyse tamamında HDR özelliği mevcut. LG’nin 2016 ürün gamında ise Dolby Vision özellikli televizyonlar mevcut. Dolby tarafından HDR’ın geliştirilmiş bir versiyonu olan bu teknoloji, bu yıl ülkemizde satılan televizyonlardan sadece LG’de olacak. En azından LG yetkililerinin iddiası bu yönde.


Dolby Vision, HDR teknolojisini baz almış olsa da aslında işleyişte fark yaratıyor. Tüm görüntü için tek bir filtre uygulamak yerine her kareye ayrı ayrı özelleştirilmiş bir filtre uygulayarak kendi HDR teknolojisini ortaya koyan Dolby, bu sayede çok daha gerçekçi görüntüler ortaya koyabiliyor. Hem HDR hem de Dolby Vision teknolojisine sahip içerikler, özellikle Netflix üzerinden izlenebilir durumda.

HDR teknolojisine sahip yeni LG OLED TV serisi Türkiye’de
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Harman/Kardon Ses

LG’nin OLED65G6V modeli sahip olduğu teknolojinin yanı sıra tasarımı ile de fark yaratıyor. Altındaki sound bar ayak görevi görmenin yanı sıra duvara monte edildiğinde arkaya katlanarak görselliğe katkı sağlıyor. Ayrıca paneldeki ultra ince OLED panel, alanındaki en incelerin başında geliyor.


Televizyona entegre ses sitemi ise Harman/Kardon imzasını taşıyor. Ses kalitesi anlamında çıtayı yükselten ürün, otomatik ses ayar özelliği ile de fark yaratmayı başarıyor. Bunun için kumandada yer alan mikrofon üzerinden sesi analiz ederek aradaki mesafeye ve ortamdaki dağılıma göre en iyi ses ayarını otomatik olarak yapabiliyor.

HDR teknolojisine sahip yeni LG OLED TV serisi Türkiye’de
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WebOS 3.0 işletim sistemini kullanan 2016 LG OLED TV serisi, bu sayede kusursuz bir akıllı televizyon deneyimi sunuyor. Yaptığımız testlerde cihazın kendi browser’ı DonanımHaber ana sayfasını Chrome yüklü Windows’lu bir bilgisayardan daha hızlı açtığını, kumandada yer alan kolay kullanım özellikleri ile benzersiz bir web deneyimi suduğunu söyleyebiliriz.

Ürünlerin fiyat listesi ise şöyle:
  • OLED65G6V : 23.999 TL
  • OLED65E6V : 20.999 TL
  • OLED55E6V: 14.999 TL
  • OLED55C6V: 11.999 TL  
 

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GrıezmaNN 2 yıl en beğenilen
12bin lira verip "Sistem belleği doldu" diye hata alıp sonra müşteri hizmetlerini aradığınızda "TV bu tabii ki bilgisayar kadar belleği yok browserdan film, dizi izleyemezsiniz" diye azar işitmek için birebir.
12bin lira verip "Sistem belleği doldu" diye hata alıp sonra müşteri hizmetlerini aradığınızda "TV bu tabii ki bilgisayar kadar belleği yok browserdan film, diz...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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Escapetolife 2 yıl
Ne zaman Axen Oled tv A101'de satılmaya başlar, o zaman alınabilir seviyeye gelmiştir.
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Kasatka 2 yıl
Televizyn alacaklara benden tavsiye.
20000 liralık tv de alsaniz 3000 lik tv de alsaniz emin olun memnun kalmayacaksiniz. Illaki bir yerinde bir tarafında sorun cikiyor, beğenmediğiniz bir tarafi oluyor. O yüzden az para verin ki pismanliginiz da az olsun. Tv alacaklara tavsiyem ekran hizi 100 hz olan en ucuz tipi idare eder bi tv alip TV ALMA ISKENCELERINE, aylarca suren kafa yorma arastirma günlerine son vermeleri.
Bu arada haberi yapan arkadaş HDR donanimsal mi yoksa yazilimsal mi ? onuda belirtirseniz iyi olur.
Televizyn alacaklara benden tavsiye.20000 liralık tv de alsaniz 3000 lik tv de alsaniz emin olun memnun kalmayacaksiniz. Illaki bir yerinde bir tarafında so...
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1 Avatar
El_domingo 2 yıl
bu tv lerin smart ozellikleri hep sıkıntılı..ya donanımları kısıtlı yada programları kotu..sahsen smart ozelliklerinden feragat edip fiyatları daha makul seviyelere cekseler kullanıcı acısından daha iyi zira 30-40$ alacagım stick yada cihaza bağlayacağım ucuz bir tablet bunlardan kat be kat daha iyi deneyim sunuyor..
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drberk2 2 yıl El_domingo
El_domingo

bu tv lerin smart ozellikleri hep sıkıntılı..ya donanımları kısıtlı yada programları kotu..sahsen smart ozelliklerinden feragat edip fiyatları daha makul seviyelere cekseler kullanıcı acısından daha iyi zira 30-40$ alacagım stick yada cihaza bağlayacağım ucuz bir tablet bunlardan kat be kat daha iyi deneyim sunuyor..

55UF950V tv kullanıyorum, yazılım ve media özellikleri mükemmel diyebilirim, neredeyse desktop pc den başarılı. Şöyle bir örnek vereyim,
Netflix' ten 4k dizi izlereken youtube a giriyorum video açıyorum, geriye netflixe döndüğüm anda, 4k video o saniye dönmeye devam ediyor, aynı şekilde digiturkyoutube-aplikasyonlar arası geçişlerde 1sn bile kayıp yok. En ufak bir donma kararsızlık görmedim.
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gizza 2 yıl
Gercektenmi! !!

umarım doğrudur bu müthiş bir haber gercekten..

Kaynak verebilir misin dostum hiçbir yerde okumadım ve duymadım ben ama..??

TV ve bluray oynatıcı görsün millet ..inşallah gelirler
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gbriel 2 yıl
Şu linkteki 28, 29 ve 30 sayfalardaki görüntü paylaşımlarına bakın. Muazzam dehşet ötesi... 55C6 10.000 TL seviyesine düşse bir an önce...

avforums.com/...
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sis651 2 yıl
Bana kalsa bu TV'leri 300 500 TL fiyata satmalılar ki belki anca alayım. Eve televizyon almadım, hiç de eksikliğini hissetmiyorum. Eskiden PC öncesi çok vaktim geçerdi önünde, hayal gücü için birebirdi ama artık pek bir fonksiyonu yok bende...
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gbriel 2 yıl
55B6 Türkiye'ye gelmeyecek mi acaba? C6'nın flat versiyonu oluyor kendileri.
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Portraitclub 2 yıl
Philips tv kullanıyorum ilk aldığım tv de ölü piksel ve ekranda leke çıktı değişim yaptılar 2. Tv de bu sefer yine ölü piksel çıktı baktım rahatsız etmiyor, kullanmaya devam ettim 2 bin TL almıştım 1.5 yıl oldu. En az 3 yıl daha kullanırım. Benim aldığım model 2015 ve o denem çıkan gerçek 4k olmayan tvleri millete 4k diye sattılar, şuan 12 bin TL bi tv para vermek saçmalıktan başka bişey değil!
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gizza 2 yıl
Panasonic Türkiye'den çekilmeseydi görürdünüz LG ve Samsung..!! Meydan boş kaldı fiyatları uçurdunuz..
Panasonıc plazmalar bile hala 2.el de Yok satıyor ve hala Plazma görüntülere doğru dürüst ulaşamadılar..Basıyorlar Vivid renklerle bol kontrastı yeni TV diye.Keşke pana gene gelse Türkiye yede gerçek 4K nedir gösterseler..
Japonya 8K ya başladı o ayrı biz hala 4K gelsin hesabındayız..
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bowers wilkins 2 yıl gizza
gizza

Panasonic Türkiye'den çekilmeseydi görürdünüz LG ve Samsung..!! Meydan boş kaldı fiyatları uçurdunuz..

Panasonıc plazmalar bile hala 2.el de Yok satıyor ve hala Plazma görüntülere doğru dürüst ulaşamadılar..Basıyorlar Vivid renklerle bol kontrastı yeni TV diye.Keşke pana gene gelse Türkiye yede gerçek 4K nedir gösterseler..

Japonya 8K ya başladı o ayrı biz hala 4K gelsin hesabındayız..

Panasonic ekim ayında türkiyeye geliyor.Bosch bayilerinde satılcak bilginize.

Tabiri caizse kralın dönüşü olucak

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wonderboy1359 2 yıl gizza
gizza

Panasonic Türkiye'den çekilmeseydi görürdünüz LG ve Samsung..!! Meydan boş kaldı fiyatları uçurdunuz..

Panasonıc plazmalar bile hala 2.el de Yok satıyor ve hala Plazma görüntülere doğru dürüst ulaşamadılar..Basıyorlar Vivid renklerle bol kontrastı yeni TV diye.Keşke pana gene gelse Türkiye yede gerçek 4K nedir gösterseler..

Japonya 8K ya başladı o ayrı biz hala 4K gelsin hesabındayız..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Left: Panasonic TX-58DX902B; Right: LG OLED55E6V
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ULYSES 2 yıl
Bu fiyata 4k projektör alınır, 120'' perdede film dizi keyfinin dibine vurulur.
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serafon 2 yıl
Ekran teknolojilerini o kadar geliştirdiler ama hala ayna olarak da kullanabiliyoruz bazı TV'leri. Arkadaki yansımaya bak. Sen git siyah şu kadar siyah, renkler şu kadar gerçek vs. diye nutuk atadur yukarıdaki lamba, arkadaki cam kabak gibi ekranın ortasında dursun. Al sana en ucuz tv den bile daha kötü görüntü. Ne anlamı kaldı 30bini buna gömmenin? Bir de özel oda mı tasarlayacağız bunu koymak için?
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Mesudum 2 yıl
Bu televizyonların en büyük sorunu,
içlerinde izlemeye değer bir TV yayını ve içerik kalitesi bulmak olacak
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kucukyenici 2 yıl
İl çıkan full hd oledler 30.000 TL. civarındaydı. 1-2 Yıl içinde son kalanların fiyatları 6.000 TL.'ye kadar geriledi. Bunlarda da durum aynı. Param çok diye hemen üstüne atlamamak gerekiyor! :-)
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