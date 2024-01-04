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    LG, 2024 model OLED TV'lerini duyurdu

    2024 model OLED TV'lerini duyuran LG, yeni seride yapay zeka özelliklerini ön plana çıkarıyor. Yeni Alpha 11 çipiyle görüntü ve seste yapay zeka destekli birçok iyileştirme gerçekleşecek.
    LG, 2024 model OLED TV'lerini duyurdu
    Bir yıl önce LG, şimdiye kadarkien parlak OLED TV'lerini CES 2023'de tanıtmıştı. Böylece şirket panel teknolojisinin uzun süredir devam eden dezavantajlarından birinin üstesinden gelmişti. LG ayrıca, görüntüyü Zero Connect isimli kutudan alan ilk kablosuz televizyonu olan Signature OLED M'yi de CES 2023'de tanıtmıştı.

    Geçen yıl oldukça büyük teknik iyileştirmeler getirmiş olsa da, 2024 için LG, odağını yapay zekaya ve daha küçük değişikliklere kaydırıyor. LG, OLED TV serisinde artık 144Hz'e kadar değişken yenileme hızlarını destekliyor. Bu değişim PC oyuncuları için güzel bir gelişme olacak. Yeni G4 serisi, G3'ün önemli ölçüde parlak ekranının arkasındaki Mikro Lens Array teknolojisini ilk kez daha büyük 83 inç ekran boyutuna getiriyor. Bu arada, 2024 OLED M serisine, kablosuz görüntü aktarma teknolojisini içeren daha küçük 65 inçlik bir model de ekleniyor.

    Alpha 11 çipiyle gelişmiş yapay zeka özellikleri geliyor

    LG, M4 ve G4'te bulunan yeni Alpha 11 işlemcisinin önceki modele kıyasla grafik performansında yüzde 70, işlem gücünde ise yüzde 30 iyileşme sunduğunu belirtiyor.

    Yapay zeka, LG'nin OLED'leri için yeni bir şey değil, ancak şirket bu yılki geliştirmelerin her zamankinden daha yetenekli ve kapsamlı olduğunu öne sürüyor. Alpha 11 çipi, bulanık görünebilecek nesneleri ve arka planları etkili bir şekilde keskinleştirmek için hassas piksel düzeyinde görüntü analizi kullanıyor. Bunun dışında yapay zeka çipi, film yapımcılarının amaçladığı ruh halini ve duygusal unsurları en iyi şekilde aktaracak şekilde görüntüyü analiz ederek ayarlayabiliyor. LG ayrıca, parlaklık ve kontrastı anında ayarlayan tescilli Dynamic Tone Mapping Pro teknolojisi sayesinde daha "üç boyutlu" bir görüntü vaat ediyor. Yapay zeka çipi ayrıca sanal surround sese olanak tanıyor, hatta diyalogları geliştirmek için vokalleri film müziklerinden dahi ayırabiliyor.

    Ancak yapay zeka teknolojisiyle gelen G4 ile yapay zeka çipi olmayan C4'ün performansı arasında, geçen yılın G3 ve C3'ü arasındaki farktan daha büyük bir fark olacağa benziyor. C3, LG'nin Mikro Lens Dizisi teknolojisinden yoksundu ve aynı durum C4 için de geçerli. M4 ve G4, ekran yanması dahil her türlü görüntü kusuruna karşı LG'nin beş yıllık garantisiyle gelmeye devam ediyor.

    Giriş seviyesi B4 serisinde bile dikkate değer bazı iyileştirmeler var. Bunlardan en büyüğü, artık tamamı 4K 120Hz oyun oynama kapasitesine sahip 4 adet tam bant genişliğine sahip HDMI 2.1 bağlantı noktasına sahip olması. Bu özellik TV'nin yeni a8 çipi sayesinde mümkün oldabiliyor.

    LG ayrıca, 2022 ve sonrasında çıkan televizyonları için 5 yıllık webOS güncellemesi sözü verdi. LG, 2024 OLED serisinin fiyatlarını henüz paylaşmadı ancak modeller ve boyutları şu şekilde:

    LG Signature OLED M

    • 97 inç
    • 83 inç
    • 77 inç
    • 65 inç

    LG G4 OLED

    • 97 inç: Micro Lens Array teknolojisini içermiyor
    • 83 inç
    • 77 inç
    • 65 inç
    • 55 inç

    LG C4 OLED

    • 83 inç
    • 77 inç
    • 65 inç
    • 55 inç
    • 48 inç
    • 42 inç

    LG B4 OLED

    • 77 inç
    • 65 inç
    • 55 inç
    • 48 inç
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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