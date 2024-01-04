LG, 2024 model OLED TV'lerini duyurdu

Bir yıl önce LG, şimdiye kadarkien parlak OLED TV'lerini CES 2023'de tanıtmıştı. Böylece şirket panel teknolojisinin uzun süredir devam eden dezavantajlarından birinin üstesinden gelmişti. LG ayrıca, görüntüyü Zero Connect isimli kutudan alan ilk kablosuz televizyonu olan Signature OLED M'yi de CES 2023'de tanıtmıştı.

Geçen yıl oldukça büyük teknik iyileştirmeler getirmiş olsa da, 2024 için LG, odağını yapay zekaya ve daha küçük değişikliklere kaydırıyor. LG, OLED TV serisinde artık 144Hz'e kadar değişken yenileme hızlarını destekliyor. Bu değişim PC oyuncuları için güzel bir gelişme olacak. Yeni G4 serisi, G3'ün önemli ölçüde parlak ekranının arkasındaki Mikro Lens Array teknolojisini ilk kez daha büyük 83 inç ekran boyutuna getiriyor. Bu arada, 2024 OLED M serisine, kablosuz görüntü aktarma teknolojisini içeren daha küçük 65 inçlik bir model de ekleniyor.

Alpha 11 çipiyle gelişmiş yapay zeka özellikleri geliyor

LG, M4 ve G4'te bulunan yeni Alpha 11 işlemcisinin önceki modele kıyasla grafik performansında yüzde 70, işlem gücünde ise yüzde 30 iyileşme sunduğunu belirtiyor.

Yapay zeka, LG'nin OLED'leri için yeni bir şey değil, ancak şirket bu yılki geliştirmelerin her zamankinden daha yetenekli ve kapsamlı olduğunu öne sürüyor. Alpha 11 çipi, bulanık görünebilecek nesneleri ve arka planları etkili bir şekilde keskinleştirmek için hassas piksel düzeyinde görüntü analizi kullanıyor. Bunun dışında yapay zeka çipi, film yapımcılarının amaçladığı ruh halini ve duygusal unsurları en iyi şekilde aktaracak şekilde görüntüyü analiz ederek ayarlayabiliyor. LG ayrıca, parlaklık ve kontrastı anında ayarlayan tescilli Dynamic Tone Mapping Pro teknolojisi sayesinde daha "üç boyutlu" bir görüntü vaat ediyor. Yapay zeka çipi ayrıca sanal surround sese olanak tanıyor, hatta diyalogları geliştirmek için vokalleri film müziklerinden dahi ayırabiliyor.

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Ancak yapay zeka teknolojisiyle gelen G4 ile yapay zeka çipi olmayan C4'ün performansı arasında, geçen yılın G3 ve C3'ü arasındaki farktan daha büyük bir fark olacağa benziyor. C3, LG'nin Mikro Lens Dizisi teknolojisinden yoksundu ve aynı durum C4 için de geçerli. M4 ve G4, ekran yanması dahil her türlü görüntü kusuruna karşı LG'nin beş yıllık garantisiyle gelmeye devam ediyor.

Giriş seviyesi B4 serisinde bile dikkate değer bazı iyileştirmeler var. Bunlardan en büyüğü, artık tamamı 4K 120Hz oyun oynama kapasitesine sahip 4 adet tam bant genişliğine sahip HDMI 2.1 bağlantı noktasına sahip olması. Bu özellik TV'nin yeni a8 çipi sayesinde mümkün oldabiliyor.

LG ayrıca, 2022 ve sonrasında çıkan televizyonları için 5 yıllık webOS güncellemesi sözü verdi. LG, 2024 OLED serisinin fiyatlarını henüz paylaşmadı ancak modeller ve boyutları şu şekilde:

LG Signature OLED M

97 inç

83 inç

77 inç

65 inç

LG G4 OLED

97 inç: Micro Lens Array teknolojisini içermiyor

83 inç

77 inç

65 inç

55 inç

LG C4 OLED

83 inç

77 inç

65 inç

55 inç

48 inç

42 inç

LG B4 OLED

77 inç

65 inç

55 inç

48 inç

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