LG, 2024 model OLED TV'lerini duyurdu

Geçen yıl oldukça büyük teknik iyileştirmeler getirmiş olsa da, 2024 için LG, odağını yapay zekaya ve daha küçük değişikliklere kaydırıyor. LG, OLED TV serisinde artık 144Hz'e kadar değişken yenileme hızlarını destekliyor. Bu değişim PC oyuncuları için güzel bir gelişme olacak. Yeni G4 serisi, G3'ün önemli ölçüde parlak ekranının arkasındaki Mikro Lens Array teknolojisini ilk kez daha büyük 83 inç ekran boyutuna getiriyor. Bu arada, 2024 OLED M serisine, kablosuz görüntü aktarma teknolojisini içeren daha küçük 65 inçlik bir model de ekleniyor.
Alpha 11 çipiyle gelişmiş yapay zeka özellikleri geliyor
LG, M4 ve G4'te bulunan yeni Alpha 11 işlemcisinin önceki modele kıyasla grafik performansında yüzde 70, işlem gücünde ise yüzde 30 iyileşme sunduğunu belirtiyor.
Yapay zeka, LG'nin OLED'leri için yeni bir şey değil, ancak şirket bu yılki geliştirmelerin her zamankinden daha yetenekli ve kapsamlı olduğunu öne sürüyor. Alpha 11 çipi, bulanık görünebilecek nesneleri ve arka planları etkili bir şekilde keskinleştirmek için hassas piksel düzeyinde görüntü analizi kullanıyor. Bunun dışında yapay zeka çipi, film yapımcılarının amaçladığı ruh halini ve duygusal unsurları en iyi şekilde aktaracak şekilde görüntüyü analiz ederek ayarlayabiliyor. LG ayrıca, parlaklık ve kontrastı anında ayarlayan tescilli Dynamic Tone Mapping Pro teknolojisi sayesinde daha "üç boyutlu" bir görüntü vaat ediyor. Yapay zeka çipi ayrıca sanal surround sese olanak tanıyor, hatta diyalogları geliştirmek için vokalleri film müziklerinden dahi ayırabiliyor.
Ancak yapay zeka teknolojisiyle gelen G4 ile yapay zeka çipi olmayan C4'ün performansı arasında, geçen yılın G3 ve C3'ü arasındaki farktan daha büyük bir fark olacağa benziyor. C3, LG'nin Mikro Lens Dizisi teknolojisinden yoksundu ve aynı durum C4 için de geçerli. M4 ve G4, ekran yanması dahil her türlü görüntü kusuruna karşı LG'nin beş yıllık garantisiyle gelmeye devam ediyor.
Giriş seviyesi B4 serisinde bile dikkate değer bazı iyileştirmeler var. Bunlardan en büyüğü, artık tamamı 4K 120Hz oyun oynama kapasitesine sahip 4 adet tam bant genişliğine sahip HDMI 2.1 bağlantı noktasına sahip olması. Bu özellik TV'nin yeni a8 çipi sayesinde mümkün oldabiliyor.
LG ayrıca, 2022 ve sonrasında çıkan televizyonları için 5 yıllık webOS güncellemesi sözü verdi. LG, 2024 OLED serisinin fiyatlarını henüz paylaşmadı ancak modeller ve boyutları şu şekilde:
LG Signature OLED M
- 97 inç
- 83 inç
- 77 inç
- 65 inç
LG G4 OLED
- 97 inç: Micro Lens Array teknolojisini içermiyor
- 83 inç
- 77 inç
- 65 inç
- 55 inç
LG C4 OLED
- 83 inç
- 77 inç
- 65 inç
- 55 inç
- 48 inç
- 42 inç
LG B4 OLED
- 77 inç
- 65 inç
- 55 inç
- 48 inç
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.