HP, Pavilion 23tm ve ENVY 23 isimli ekran modelleri ile ürün gamını genişletti





Toshiba, Sony ve Lenovo gibi firmaların yanında boş durmayarak yeni ürünlerini kullanıcıların beğenisine çıkartan HP, bu açıdan Pavilion 23tm ve ENVY 23 isimli yeni ekran modellerini duyurdu.

Duyurulan modellerden Pavilion 23tm, Windows 8 işletim sistemine özel olarak 5 parmak dokunmatik destekli 1920 x 1080 piksel 23-inç bir IPS panel ile donatılmış durumda. Üzerinde yer alan ayak geriye doğru yatarak dokunmatik kullanımı için ideal pozisyona geçen model, bünyesinde HDMI ve DVI-D portlarını barındırıyor. Ayrıca duvara asılarak kullanılabilen Pavilion 23tm, sol bölümünde bir adet kulaklık girişi de içeriyor. Tasarımıyla dikkat çeken ENVY 23 modelinde de 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde 23-inç IPS panel kullanmayı uygun göre firma, dahili kulaklık girişi ve Beats Audio ses işlemcisi ile üst seviye bir ses performansı ortaya koyabiliyor. Üzerinde VGA ve HDMI portları yer alan ekran, 10,000,000:1 dinamik kontrast değeriyle geliyor.

HP tarafından tanıtılan Pavilion 23tm 350$, ENVY 23 ise 250$ fiyat etiketleriyle Ekim ve Kasım aylarında satışa çıkıyor.









http://www.slashgear.com/hp-envy-recline-23-and-27-touchsmart-aio-fill-the-gap-below-the-desk-05296531/