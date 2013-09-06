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HP, Pavilion 23tm ve ENVY 23 isimli ekran modelleri ile ürün gamını genişletti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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HP, Pavilion 23tm ve ENVY 23 isimli ekran modelleri ile ürün gamını genişletti

Toshiba, Sony ve Lenovo gibi firmaların yanında boş durmayarak yeni ürünlerini kullanıcıların beğenisine çıkartan HP, bu açıdan Pavilion 23tm ve ENVY 23 isimli yeni ekran modellerini duyurdu.
Duyurulan modellerden Pavilion 23tm, Windows 8 işletim sistemine özel olarak 5 parmak dokunmatik destekli 1920 x 1080 piksel 23-inç bir IPS panel ile donatılmış durumda. Üzerinde yer alan ayak geriye doğru yatarak dokunmatik kullanımı için ideal pozisyona geçen model, bünyesinde HDMI ve DVI-D portlarını barındırıyor. Ayrıca duvara asılarak kullanılabilen Pavilion 23tm, sol bölümünde bir adet kulaklık girişi de içeriyor. Tasarımıyla dikkat çeken ENVY 23 modelinde de 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde 23-inç IPS panel kullanmayı uygun göre firma, dahili kulaklık girişi ve Beats Audio ses işlemcisi ile üst seviye bir ses performansı ortaya koyabiliyor. Üzerinde VGA ve HDMI portları yer alan ekran, 10,000,000:1 dinamik kontrast değeriyle geliyor.
HP tarafından tanıtılan Pavilion 23tm 350$, ENVY 23 ise 250$ fiyat etiketleriyle Ekim ve Kasım aylarında satışa çıkıyor.
 
HP, Pavilion 23tm ve ENVY 23 isimli ekran modelleri ile ürün gamını genişletti
HP, Pavilion 23tm ve ENVY 23 isimli ekran modelleri ile ürün gamını genişletti



http://www.slashgear.com/hp-envy-recline-23-and-27-touchsmart-aio-fill-the-gap-below-the-desk-05296531/ Yorum Yaz
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ssbrutality 6 yıl
Çöp.
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SSDc 6 yıl
Kışın kalorifer peteği olarak kullanabilirsiniz
1 Yanıt Yanıtla
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onur01651 6 yıl SSDc
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bazen sadece komik oluyorsunuz...

Çöp falan diyenler için bu tür pcler kurumlarda çok hoş oluyor, adamlarda bunu biliyor, alın evde kullanın diye üretmiyor zaten, nereye hitap edeceğini biliyor, size etmiyorsa çöp DEMEYİN !!!
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