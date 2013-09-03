HP Slate 7 Tablet PC video inceleme "Çinli tabletlere Beats Audio'lu rakip"

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, giriş seviyesindeki tablet bilgisayarı Slate 7 ile Çin kökenli markasız tabletlere rakip oluyor. Malzeme kalitesi ile dikkat çeken HP Slate 7'nin tüm detayları, test sonuçları, kullanım özellikleri ve performansına ilişkin her şey bu videomuzda.

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