HP Slate 7 Tablet PC video inceleme "Çinli tabletlere Beats Audio'lu rakip"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, giriş seviyesindeki tablet bilgisayarı Slate 7 ile Çin kökenli markasız tabletlere rakip oluyor. Malzeme kalitesi ile dikkat çeken HP Slate 7'nin tüm detayları, test sonuçları, kullanım özellikleri ve performansına ilişkin her şey bu videomuzda.
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450nin üstünde olursa türkiyede şansı yok.
edit:
özelliklerine baktım casperin yeni 279lık via dan hiçbir farkı yok.
sırf adı hp diye 350ye çıkar.
not:casperin desteklemiyorum adı batsın her ürünü sorun.tabletleride dahil.