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HP Slate 7 Tablet PC video inceleme "Çinli tabletlere Beats Audio'lu rakip"

5 yıl
6,6b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, giriş seviyesindeki tablet bilgisayarı Slate 7 ile Çin kökenli markasız tabletlere rakip oluyor. Malzeme kalitesi ile dikkat çeken HP Slate 7'nin tüm detayları, test sonuçları, kullanım özellikleri ve performansına ilişkin her şey bu videomuzda.
 

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tolilow 5 yıl en beğenilen
Çinlilere rakip olur ama yeni Nexus 7'ye rakip olamaz.
1 Yanıt Yanıtla +11
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açmayın-bağıran-karı 5 yıl
fiyat?
450nin üstünde olursa türkiyede şansı yok.

edit:
özelliklerine baktım casperin yeni 279lık via dan hiçbir farkı yok.
sırf adı hp diye 350ye çıkar.
not:casperin desteklemiyorum adı batsın her ürünü sorun.tabletleride dahil.
fiyat?450nin üstünde olursa türkiyede şansı yok.edit:özelliklerine baktım casperin yeni 279lık via dan hiçbir farkı yok.sırf adı hp di...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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fuckulteli 5 yıl
Bu ürünü hediye ettiler bugün, çok kullanma fırsatım olmadı ama arkasının ısındığını hissettim, ki sadece wi-fi ile Google Play'den uygulama indiriyordum.
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muratkaya 5 yıl
Çok aradım ama çinlilere marka tablet bulamadım. Acaba özellikleri fiyatı falan nasıl kullanan biri varsa bilgi verirse sevinirim.
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BlackeR 5 yıl
300tl den ucuz (269 tl ye aldım bi arkadaşa) asus memo pad7 varken buna 300tl den fazla para verilmez.
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Ehlika 5 yıl
tolgafb5
Çinlilere rakip olur ama yeni Nexus 7ye rakip olamaz.

Öyle bir iddia mı var ben göremedimde
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20playback 5 yıl
Çinliler 2gb ramli quad core 1.8 ghz rk3188 tablet çıkardı , hp bileğim kadar çerçeveli tablet çıkardım diye çinlilere rakip olucam zannediyor. yaw he he . rakip olamaz , yarışamaz...
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halilBU 5 yıl
Samsung Galaxy tab 7.0 la bunun arasında ne fark var ıkısıde 399 TL
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xxxone 5 yıl
Bir kerede kutudan temiz ürün çıksın. O kadar özeniyorsunuz kutudan çıkan ürünün her yeri toz parmak izi .
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Recharged 5 yıl
Ön çerçeve daha ince olabilirdi.Çin malı tabletler gibi olmuş.Arka tasarım şahane fakat tablet performansı kötü.
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HAAltuntas 5 yıl
HP gibi bir markanın Çin malı tabletlere rakip olması çok acı. Çerçevesi olağanüstü kötü duruyor ama arka görünümü gayet iyi. inceleme için teşekkürler.
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DH Misafiri 5 yıl
İnceleme çok güzel, tabletin kendisi kötü
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quartx 5 yıl
Bu cihazın bu segmentteki rakibi çok ve pahalı gibi biraz. Ben şuan daha ince (7.35 mm) alüminyum kasa 280 liraya aldığım polypad 7708 tablet kullanıyorum bu segmentte fiyat-performans olarak en iyisi budur.
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