HP TouchPad tableti YouTube videolarıyla tanıtılmaya başlandı

HP'nin TouchPad tableti için 1 Temmuz çıkış tarihi olarak verilmişti. HP yeni tabletine olan ilgiyi artırmak için YouTube üzerinden videolar yayınlamaya başladı. Videolarda WebOS'nin gücü ve multi-tasking performansının ne kadar etkileyici olduğu anlatılmaya çalışılıyor.

Bu arada HP TouchPad için aksesuar fiyatları da belli olmaya başladı. Şarj cihazı 30$, orijinal taşıma kılıfı 50$, Bluetooth klavye 70$, Touchstone dok ise 80$ olarak belirlendi. Videoları aşağıdan izleyebilirsiniz: