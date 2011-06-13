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HP TouchPad tableti YouTube videolarıyla tanıtılmaya başlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HP'nin TouchPad tableti için 1 Temmuz çıkış tarihi olarak verilmişti. HP yeni tabletine olan ilgiyi artırmak için YouTube üzerinden videolar yayınlamaya başladı. Videolarda WebOS'nin gücü ve multi-tasking performansının ne kadar etkileyici olduğu anlatılmaya çalışılıyor.
Bu arada HP TouchPad için aksesuar fiyatları da belli olmaya başladı. Şarj cihazı 30$, orijinal taşıma kılıfı 50$, Bluetooth klavye 70$, Touchstone dok ise 80$ olarak belirlendi. Videoları aşağıdan izleyebilirsiniz:

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DH Misafiri 8 yıl
Bu arada, cihazda palm ismini görmek isterdim. Büyük bir eksiklik.
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loko 8 yıl
Palm pre kullanmış birisi olarak bu Tablet pc çok cazip geldi.Sanırım ilk Tablet pcm Touchpad olacak.Fiyatı bellimi?
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s.kaskati 8 yıl
Piyasada bulunan mobil işletim sistemleri içinde en iyisi diyebilirim. Çok kullanışlı bir sistem. Uygulamalar arası hızlı geçiş yapılabiliniyor. En güzeli de bu.
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DH Misafiri 8 yıl
Bu cihaz HP değil de Palm adı altında çıksaydı eminim daha başarılı olurdu çünkü özellikle Amerika'da çok sadık bir Palm kullanıcı grubu var. HP başta smart telefon olmak üzere bu güne kadar neye el attıysa başarılı olamadı. Sadece yazıcıda başarılılar. Böyle olunca baktılar olacak gibi değil, Palm'ı satın aldılar. Hazır işletim sistemine de kondular. Webos Palm Pre ile göze batan bir sistem, çok farklı bir arayüzü var. Androidin karmaşası içinde kaybolanlara ilaç gibi gelecektir ama biraz daha geliştirilmesi gerekiyor. Palm Pre kullanıcıları zaten bu cihazı gözü kapalı alacaktır ama daha geniş çevrelere ulaşması gerekiyor.
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alpa07 8 yıl
performansı iyi
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umutarslan.com 8 yıl
hamitozlu
webos? for work da win7 işletim sistemi görülüyor?

uzak masaüstü gibi birşey.Server'a bağlanıyorsun orada istediğin Ağır programları kullanabiliyorsun.solid works gibi
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hamitozlu 8 yıl
webos? for work da win7 işletim sistemi görülüyor?
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BraVe_06 8 yıl
ilk videoda WebOS gösterilirken Solid Works uygulaması açılınca birden Windows 7'ye geçiliyor. Çelişkili...
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Pardus Linux 8 yıl
WebOS gerçekten çok hoş geçişler çok akıcı, uygulamalar oldukça hızlı açılıyor eğer Android Market seviyesinde bir uygulama marketi olsa piyasanın en iyisi olacağından eminim...
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