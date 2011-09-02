HP TouchPad üzerinde Android 2.3/webOS 3.0 çift işletim sistemi başarıyla çalıştırıldı

HP'nin iPad'e rakip olmak adına piyasaya çıkardığı ancak webOS işletim sistemine ait tüm üretim faaliyetlerini durdurmasının ardından rafa kaldırılan TouchPad tablet modelini popüler hale getirmek için Android geliştiricileri var gücüyle çalışıyor. CyanogenMod ekibinin Android 2.3 sürümünü alfa olarak TouchPad'e port etmesinin ardından şimdi de Android ve webOS işletim sistemleri dual boot olarak başarıyla çalıştırıldı.





TouchPad modeli üzerinde Android işletim sistemini çalıştırmak amacıyla TouchDroid adlı programı başlatan RootzWiki geliştirici forumlarında yayınlanan videoya göre rhcp adlı bir geliştirici hem webOS hem de Android 2.3 sürümünü TouchPad üzerinde biraraya getirmeyi başardı.





Videoda TouchPad modelinin webOS işletim sistemini çalıştırdığı görülüyor. Ardından cihaz restart ediliyor ve bu kez Android 2.3 sürümü ekrana geliyor. Android sürümü şu an dengesiz çalışıyor ve hiçbir tepkiye cevap vermiyor. Ancak ilerleyen günlerde kararlı sürüm de yayınlanacak ve Android tüm fonksiyonlarıyla kullanılabiliyor olacak.





RootzWiki pek çok geliştiricinin bu projede var güçleriyle çalıştığını ve bazı cihazların tuğla durumu denen kullanım dışı hale geldiğini belirtiyor. Bu kullanım dışı TouchPad'leri tamir etmek programı biraz yavaşlatıyor.





RootzWiki ileride Gingerbread yerine yeni sürüm Ice Cream Sandwich'in webOS'nin yanında ikinci işletim sistemi olarak TouchPad'e port edileceğini belirtiyor. Böylece en ucuz Ice Cream Sandwich tableti 89$ fiyat etiketiyle TouchPad olacak.