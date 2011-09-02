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HP TouchPad üzerinde Android 2.3/webOS 3.0 çift işletim sistemi başarıyla çalıştırıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HP'nin iPad'e rakip olmak adına piyasaya çıkardığı ancak webOS işletim sistemine ait tüm üretim faaliyetlerini durdurmasının ardından rafa kaldırılan TouchPad tablet modelini popüler hale getirmek için Android geliştiricileri var gücüyle çalışıyor. CyanogenMod ekibinin Android 2.3 sürümünü alfa olarak TouchPad'e port etmesinin ardından şimdi de Android ve webOS işletim sistemleri dual boot olarak başarıyla çalıştırıldı.

TouchPad modeli üzerinde Android işletim sistemini çalıştırmak amacıyla TouchDroid adlı programı başlatan RootzWiki geliştirici forumlarında yayınlanan videoya göre rhcp adlı bir geliştirici hem webOS hem de Android 2.3 sürümünü TouchPad üzerinde biraraya getirmeyi başardı.

Videoda TouchPad modelinin webOS işletim sistemini çalıştırdığı görülüyor. Ardından cihaz restart ediliyor ve bu kez Android 2.3 sürümü ekrana geliyor. Android sürümü şu an dengesiz çalışıyor ve hiçbir tepkiye cevap vermiyor. Ancak ilerleyen günlerde kararlı sürüm de yayınlanacak ve Android tüm fonksiyonlarıyla kullanılabiliyor olacak.

RootzWiki pek çok geliştiricinin bu projede var güçleriyle çalıştığını ve bazı cihazların tuğla durumu denen kullanım dışı hale geldiğini belirtiyor. Bu kullanım dışı TouchPad'leri tamir etmek programı biraz yavaşlatıyor.

RootzWiki ileride Gingerbread yerine yeni sürüm Ice Cream Sandwich'in webOS'nin yanında ikinci işletim sistemi olarak TouchPad'e port edileceğini belirtiyor. Böylece en ucuz Ice Cream Sandwich tableti 89$ fiyat etiketiyle TouchPad olacak.

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DH Misafiri 7 yıl
tableti aldım ama turkce dıl secenıgı yok yanı turkce kullanmıyorum bana yardımcı olurmusunuz?
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Dekuki 8 yıl
Hp TP ler miiguru.com/... sitesinde satışta, siteyi inceleme fırsatım olmadı şu an stoklarda var gözüküyor. İB müşteri temsilcisine padler le ilgili attığım son mesaja aldığım cevap.
** Değerli Müşterimiz Türkiye'ye yeni girişi olacağı için ürünün gümrük işlemleri biraz uzun sürmüştür. Kargo tarihi henüz netlik kazanmamıştır. 1 hafta içerisinde netlik kazanması beklenmektedir. www.istanbulbilisim.com.tr **
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Informatiker 8 yıl

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m35 8 yıl
bilip bilmeden konusuyorsun arkadas ana sayfa haberlerini takip etmeni tavsiye ediyorum bu yapılan karaborsacılıktır...

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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar, bu tablet pc bu özellikler ya harika. Lakin Web OS 3.0 sizce çok kötü bir işletim sistemi mi ki ? bukadar ucuz fiyat. Harika donanım özellikleri var, keşke android sürümü çıksa ve bu fiyata aynen satılsa. Harbiden piyasa sallanır ya ne iPad kullanan kalır ne bişey :D
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Selçuk GÜMÜŞ 8 yıl
zaten hp webos desteğini çektiği için fiyatlar ucuzladı. yoksa 1600tlye satılan cihazlardı bunlar. illegal android denemeleri topictede yazdığı gibi devam ediyor. geçen görmüştüm sanırım bi tanede android üretilmiş. onda yapılabiliyosa diğer cihazlara da yapılabilir. hatta daha iyisi bile olur. ama artık bende geçti onu biliyorum :D
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inferno1905 8 yıl
istanbul bilişimde mevcut fiyatı da gayet uygun almak isteyenler istabul bilişimin sitesinden bakabilirler
1 Yanıt Yanıtla
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m35 8 yıl inferno1905
infernoo1905

istanbul bilişimde mevcut fiyatı da gayet uygun almak isteyenler istabul bilişimin sitesinden bakabilirler


mevcut degil yanlış bilgi verme olsa zaten alıcaz:)
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NovaTHOR 8 yıl
snow-leopard
recepyarmali
snow-leopard
recepyarmali
snow-leopard
recepyarmali İyikide almışım.
inceleme isterik.
Ah bide elime geçse
daha almadınızmı
aldımama daha yollamadı istanbul bilişim :D
hayırlı olsun cillop gibi tablet

Teşekküe ederim...
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m35 8 yıl
düşünüyordum i.b de tekrar stok olursa kesinlikle babamı bi şekilde ikna edip alıyorum...
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izomer 8 yıl
VDF 945 ( zte joe de ) nin de artık bilinçli olarak batırılması gerek galiba. göz göre göre 8 aydır. froyo 2.2 room unu bekliyor ve kullanıcı geliştirmelerini EK güncelleme olarak yayınlamasını bekliyoruz . . .
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s_demirci_53 8 yıl
mutlaka ve mutlaka bu cihazında android sürümü çıkar hemde çok da stabil olur. indirim ve üretim sonlandırma haberlerinin üzerine birde fiyatı inince harbiden yok sattılar. haa bir ipad'ın yarısı kadar satılmamıştır belki ama yine de mutlaka android sürümü çıkar. şimdi tüm android geliştiricileri bunun için uğraşıyordur en stabilini üreten geliştirici kendisi için en iyi reklamı yapmış olur. ben gerçekten mesela exper tab almaktansa bu cihazın alınabileceğini ve bir müddet beklenilmesini düşünüyorum. sonucunda cihaz donanımı hiçde hafife alınacak bir sistem değil...
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Rainbow6 8 yıl
yaw kardesim yapmasinaza su aletin haberini ... gordukce nasil kacirdim cihazi diye kuplere biniyorum burda :) bu arada ilk indirm haberinde solemistim bunu direk yapacaklar bi android yamasi diye
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OvernightSensation 8 yıl
touch tam olarak çalışmamış daha gelişmesi lazım alsam mı bir tane kendime ne yapsam ki :)
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