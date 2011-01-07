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HP, WLED tabanlı dört yeni monitör hazırladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,2b
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP yaptığı yeni bir açıklamayla, ürün gamına WLED tabanlı dört yeni monitör eklediğini duyurdu. Modeline göre 19-inç (LE1901wl), 20-inç (LA2006x), 21,5-inç (LA2206x) ve 23-inç (LA2306x) boyutlarında olan yeni monitörler için yapılarında civa kullanılmadığı vurgusuna özellikle dikkat çekiliyor. HP'nin görüntü aktarımı için D-Sub ara birimini kulalnan giriş seviyesindeki yeni monitörü LE1901wl modeli, 1440 x 900 piksel çözünürlüğünü destekliyor ve 1000:1 karşıtlık oranıyla geliyor. 157 dolar seviyesinden satılacak LE1901wl modeline kıyasla bir üst segmentte yer alan LA2006x ise 1600 x 900 piksel çözünürlüğünü destekliyor ve 1,000,000:1 dinamik karşıtlık oranıyla geliyor. Görüntü aktarımı için D-Su b, DVI ve DisplayPort konnektörlerini kullanan ayrıca USB çoklayıcı özelliğine de sahip olan bu model, yurt dışında 209$ seviyesinden satışa sunuluyor.

HP'nin 21.5-inç ve 23-inç boyutlarında LA2206x ve LA2306x modelleri, LA2006x ile benzer özellikler taşırken, daha büyük panele sahip olmanın bir avantajı olarak daha 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği sunuyor ve modeline göre 245$ / 279$ olarak belirkenen yurt dışı etiket fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.


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Akarsu. 8 yıl
Daha çirkin bir ayak tasarlayamazlardı...
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Volkanbaba 8 yıl

tasarımı kötü olmuş.Full hd de koymaları lazım aslında alternatif olarak
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