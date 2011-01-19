HP bazı bilgisayarlarında Core i7-990X Extreme Edition işlemcisini kullanmaya başladı

Intel'in yüksek performans segmenti için hazırladığı 6 çekirdekli yeni işlemcisi Core i7-990X uzunca bir süredir merakla bekleniyor. Çıkış tarihi hakkında şu ana kadar herhangi bir açıklamanın yapılmadığı Core i7-990X işlemcisi, HP tarafından Pavilion Elite 580t ve 590t serisi masaüstü bilgisayarlarda tercihe bağlı seçenek olarak işlemci listesine eklenmiş durumda.
32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA1366 formundaki işlemci, standart olarak 3.46GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost teknolojisiyle 3.73GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. 12MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan ve aynı anda 12 izlek işleyebilen Core i7-990X, Extreme Edition serisi yeni üyesi olarak çarpan kilidi açık olarak geliyor.
Intel tarafından yakında satışa sunulması beklenen Core i7-990X Extreme Edition işlemcisinin 999$ seviyesinden sunulması bekleniyor.
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Oyun için işlemciye 1000 dolar para ayıran kimseye aynı maliyete kasa bile toplayabileceğini hatırlatmalı forum sakinleri derim
İyi yorum yazdın cool bir imaj çizdin ama bir sorun dışında, yaşım 32. Bir tek onu tutturamadın.
Habere ilk yorum yazan benim, ve yazdığım mesajda ne kimseye sataştım ne de bir görüşü yerledim. Maşallah DH Attack Team her daim işbaşında, biri gelip bir yorum yaptı mı hemen mesaj didik didik edilip saldırılacak yönler bulunup taarruza başlanılıyor.
Bugüne kadar evine sistem kurarken bütçesinin büyük kısmını en iyi işlemci ve anakarta yatırıp, kalan kısmı ile düşük bir ekran kartı alıp bu sistem ile oyun oynamaya çalışan bir çok insan gördüm. Açık söyleyim bu güne kadar forumda oyun için sistem tavsiyesi veren UZMANların birine gidipte "bak sen oyun sistemi kuruyorsun, paranın büyük kısmını ekran kartına harcamalısın" dediğini görmedim.
Bunlar benim düşüncelerim ve sadece beni bağlar. Üye değilken bile bu forumu yakından takip ederdim. DH artık eski DH değil, değer verdiğim birkaç prof üye dışında forumdan kimseyle tartışmaya girmek istemiyorum.