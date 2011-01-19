HP bazı bilgisayarlarında Core i7-990X Extreme Edition işlemcisini kullanmaya başladı

Intel'in yüksek performans segmenti için hazırladığı 6 çekirdekli yeni işlemcisi Core i7-990X uzunca bir süredir merakla bekleniyor. Çıkış tarihi hakkında şu ana kadar herhangi bir açıklamanın yapılmadığı Core i7-990X işlemcisi, HP tarafından Pavilion Elite 580t ve 590t serisi masaüstü bilgisayarlarda tercihe bağlı seçenek olarak işlemci listesine eklenmiş durumda.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA1366 formundaki işlemci, standart olarak 3.46GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost teknolojisiyle 3.73GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. 12MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan ve aynı anda 12 izlek işleyebilen Core i7-990X, Extreme Edition serisi yeni üyesi olarak çarpan kilidi açık olarak geliyor.

Intel tarafından yakında satışa sunulması beklenen Core i7-990X Extreme Edition işlemcisinin 999$ seviyesinden sunulması bekleniyor.