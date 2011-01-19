Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP bazı bilgisayarlarında Core i7-990X Extreme Edition işlemcisini kullanmaya başladı

8 yıl
15,4b
1
26
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel'in yüksek performans segmenti için hazırladığı 6 çekirdekli yeni işlemcisi Core i7-990X uzunca bir süredir merakla bekleniyor. Çıkış tarihi hakkında şu ana kadar herhangi bir açıklamanın yapılmadığı Core i7-990X işlemcisi, HP tarafından Pavilion Elite 580t ve 590t serisi masaüstü bilgisayarlarda tercihe bağlı seçenek olarak işlemci listesine eklenmiş durumda.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA1366 formundaki işlemci, standart olarak 3.46GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost teknolojisiyle 3.73GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. 12MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan ve aynı anda 12 izlek işleyebilen Core i7-990X, Extreme Edition serisi yeni üyesi olarak çarpan kilidi açık olarak geliyor.

Intel tarafından yakında satışa sunulması beklenen Core i7-990X Extreme Edition işlemcisinin 999$ seviyesinden sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
renderle ugrasan server makine alsin oyuncuda 2 tane 580 gtx alsin o islemcide kalsin boykot ediyoz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Hergün yeni işlemci çıkar oldu aslında şu anda eminim ellerinde çok daha hızlı işlemciler var ve hazırda bekliyor. firma politikalarıo gereği yapıyorlar 100% eskileri eritip yenileri daha pahalıya satacaklar ki 7 sülalelerin cebi dolsun. valla benim gibi teknoloji delisi bir adamı bile bıktırdılar sonunda. ama bir yandan da canıom almak istemiyor değil. ama daha yeni 2600k aldım :) biraz kullanayım sonra alırım belki :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anadolulu1 8 yıl
her türlü mantıklı yorumla ra saygılıyım 1000 usd lik işlemci yapıldığına göre alıcısı da vardır alıcının ekonomik durumuda iyi ki alıyor ekonomik durumu iyi olduğuna göre sendende akıllı benden de diimi ya pahalı sigara içenle ucuz sigara içen insanlar gibi ikiside zevkine üretilir ve tüketilir bazı amaçlar hariç (iş amaçlı vs)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Agababangida 8 yıl
Oyun pc için SB 2400 veya i5 760 dan fazlası bence gereksiz
Oyun için işlemciye 1000 dolar para ayıran kimseye aynı maliyete kasa bile toplayabileceğini hatırlatmalı forum sakinleri derim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 8 yıl
2 kelime ile deli para
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CESAJANS 8 yıl
Çılgınlık bu bu kadar para verilirmi bir işlemciye, ona o kadar para verceğime 5 tane i7 920 alıp seri bağlar o biçimde oyun oynardım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
H.E.B Sup 8 yıl
i7 2600k ile 980x arasında performans olarak uçurum olmamasına rağmen fiyat olarak uçurum var ne yazıkki.Ben olsam 2600k yı seçerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
ensesi kalın müşterilere en iyiyi sunmak bir firmanın yapabileceği güzel bir uygulaamdır.Parayı veren düdüğü çalar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirkayik 8 yıl
oyun sistemleri için gereksiz olabilir ancak gelecegin oyunları bu günün işlemci gücüyle olmaz diye düşünüyorum he ekran kartı gelişecek ancak o zamana kadar işlemciler de yetişmeli buda saf işlem gücünün iyi olması gerektigi anlamına geliyor bu tarz işlemciler onlara ulaşabilmek için yoksa geçmişte 1000 dolar olup bu gun hatırlanmayan işlemciler sayesinde güzel oyunlar da oynandı tabi açıklamak için söyluyorum doğrudan o işlemcilerle değilancak tutan yapılarının daha basite indirgenip satılması sonucu oldu. birde zirve işlemcileri ne kadar sağlam olursa alt işlemcilerde sağlam olmak zorunda. he sonuç olarak hiç bir zaman kendi bilgisayarım için bende işlemcime 1000 dolar vereceğimi zannetmiyorum ama veren insanlar için karşılıklarını almışlarsa hiç bir problem yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meke 8 yıl
Bu işlemcinin muadili SB çıkacak, 2011 soket olarak duyuruldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WcXtreme 8 yıl
Çok komik tartışmalar dönüyor hala hayret gerçekten...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dodomoco 8 yıl
şimdi esas soru ı72600k mı bumu daha iyi olucak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
kurumsal pazarda bu işlemcilerin fiyatlarına bakmadan sadece adet söylerek alan o kadar çok firma var ki , insanlar burada hep evdeki PCsine 1000 dolarlık işlemcinin uygun olup olmadığı tartışmasına girerler hayret.. bunlar evdeki pcler için üretilmiyor intel tarafından, ama alacaklara da alma demiyor sonuçta.. herkes hep oyuna biçiyor amacı... DH kurulalı 10 seneden fazla oldu hala şunu Türk halkına öğretemedi hayret..!!! gerçi bunları söyleyenlerin geneli lise takımı.. yaş itibari ile hala öğrenecekleri çok şey olanlar..!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0tt0m@n 8 yıl
Batuist

kurumsal pazarda bu işlemcilerin fiyatlarına bakmadan sadece adet söylerek alan o kadar çok firma var ki , insanlar burada hep evdeki PCsine 1000 dolarlık işlemcinin uygun olup olmadığı tartışmasına girerler hayret.. bunlar evdeki pcler için üretilmiyor intel tarafından, ama alacaklara da alma demiyor sonuçta.. herkes hep oyuna biçiyor amacı... DH kurulalı 10 seneden fazla oldu hala şunu Türk halkına öğretemedi hayret..!!! gerçi bunları söyleyenlerin geneli lise takımı.. yaş itibari ile hala öğrenecekleri çok şey olanlar..!!


İyi yorum yazdın cool bir imaj çizdin ama bir sorun dışında, yaşım 32. Bir tek onu tutturamadın.

Habere ilk yorum yazan benim, ve yazdığım mesajda ne kimseye sataştım ne de bir görüşü yerledim. Maşallah DH Attack Team her daim işbaşında, biri gelip bir yorum yaptı mı hemen mesaj didik didik edilip saldırılacak yönler bulunup taarruza başlanılıyor.

Bugüne kadar evine sistem kurarken bütçesinin büyük kısmını en iyi işlemci ve anakarta yatırıp, kalan kısmı ile düşük bir ekran kartı alıp bu sistem ile oyun oynamaya çalışan bir çok insan gördüm. Açık söyleyim bu güne kadar forumda oyun için sistem tavsiyesi veren UZMANların birine gidipte "bak sen oyun sistemi kuruyorsun, paranın büyük kısmını ekran kartına harcamalısın" dediğini görmedim.

Bunlar benim düşüncelerim ve sadece beni bağlar. Üye değilken bile bu forumu yakından takip ederdim. DH artık eski DH değil, değer verdiğim birkaç prof üye dışında forumdan kimseyle tartışmaya girmek istemiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15433 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, Intel ve cpu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Turkcell T10 video inceleme 8 yıl HP 500B-MT giriş seviyesi masaüstü bilgisayar video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim