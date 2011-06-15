HP bulut tabanlı servisler için büyük şirketlerle görüşme halinde

Google ve Apple'ın bulut bilişimin gücünü arkasına alarak büyük yeniliklere imza atması dikkatleri bu alana çevirmişti. Bulut bilişim, uygulama ve verileri uzak sunucularda depolayarak donanımsal ve yazılımsal bazda firmaların karlarını artırıyor, daha çevreci ürünler ortaya çıkmasına sebep oluyor ve yüksek donanımlara olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Özellikle akıllı telefon ve tabletler için donanımdan bağımsız veri depolama ve uygulama çalıştırmayı mümkün kılması da firmaları bu alana yatırım yapmaya zorunlu hale getiriyor.

HP de TouchPad tableti için bulut tabanlı servisler konusunda adımlar atmaya başladı. Daha önce basına yansıyan haberlerde Melodeo firmasını satın alan HP'nin bulut tabanlı müzik ve film servisini TouchPad tabletine getirmek istediği ifade edilmişti.

Ardından ikinci aşamaya geçen HP, bu servisleri sunmak için bazı büyük plak şirketleriyle görüşmeler yapmaya başladı. Görüşülen bir plak şirketi çalışanının aktardığı detaylara göre HP firması, Qriocity benzeri bir hizmet ile farklı medya içeriklerini herhangi bir HP cihazına göndermeyi planlıyor. Ancak bu konuda ne kadar ciddi olduğu belirsiz.

Şimdilik sadece plan aşamasında olan bu servisin çıkış tarihi hakkında farklı görüşler bulunuyor. Bazı kaynaklar HP'nin böyle bir servisi hizmete sokması için 6 aydan fazla bir zaman gerektiğini söylüyor. Bazı kaynaklar ise HP'nin servisi hizmete sokmaktan ziyade nasıl bir görüntü sunacağı üzerinde yoğun tartışmalar yaşadığı inancında. Bu da ileride bulut bilişim alanında Google ve Apple ile rekabete girme ihtimalini azaltıyor.