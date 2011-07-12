HP, daha hızlı işlemcisi ve 4G desteğiyle TouchPad 4G'yi duyurdu

Palm'ı bünyesine katmasıyla birlikte mobil cihaz alanında vites arttıran HP, merakla beklenen webOS'li tableti TouchPad'i bu ayın başında Amerika'da satışa sunmuştu. Fakat kısa süre geçmiş olmasına rağmen bilgisayar devi, TouchPad'in 4G destekli ve güç bakımından mevcut modelden daha hızlı olan TouchPad 4G'ye bugün itibariyle resmiyet kazandırdı.

Gerek tasarım anlamında gerekse de ekran, sistem belleği gibi birçok özelliğiyla TouchPad ile paralellik gösteren TouchPad 4G'nin farkedilebin en önemli farkı 4.Nesil iletişim ağına verdiği destek. AT&T ve HP işbirliğiyle satışa sunulacak olan TouchPad 4G, bu sebeple AT&T'nin 4G standartına destek veriyor. TouchPad 4G'nin 4.Nesil iletişim desteği için HP'nin başkan yardımcısı David Gee ise şu cümlelerle görüşlerine dile getirdi; "TouchPad 4G, hareket halinde üretkenlikte maksimum verim elde etmek isteyen herkes için ideal bir çözüm. Büyük işletmelerden kobilere kadar her an iletişim halinde kalmak isteyen bütün kullanıcılar hitap ediyor."

TouchPad 4G'nin kardeşine üstünlük kurduğu bir diğer alan ise donanımsal gücü. TouchPad'in 16GB'lık modelinin bulunuyor olmasına rağmen 32GB'lık depolama alanı standart olan TouchPad 4G, yine kardeşinde sadece 3G'li modelde bulunan GPS yeteneğine sahip ike; TouchPad'in 1.2GHz'lik işlemcisinin aksine, gücünü 1.5 GHz'lik işlemcisinden alıyor. Özellikle arayüzüyle birçok kullanıcıyı etkilemeyi başaran ve iddialara göre Samsung'un da lisanslama için HP ile görüşmelere sebep olan webOS sistemi sayesinden Flash Player desteği sunan TouchPad 4G, görüntülü görüşme, HP'nin yazıcıları üzerinden kablosuz yazdırma yeteneklerine sahip olmasının yanı sıra Microsoft Office formatlarını Quickoffice ve PDF dosyalarını ise Adobe Reader ile görüntüleyebiliyor.

HP, TouchPad 4G'nin duyurusunda cihazın resmi satış kanalları üzerinden önümüzdeki günlerde açıklanacak tarihte ve fiyatlandırmasıyla satışa sunulacağını ifade ederken; internete sızan yol haritasına göre 64GB'lık ve 4G destekli iki TouchPad modelinin Ağustos ayında satışa sunulacağını, resmi olmayan bilgi olduğunu tekrardan vurgulayarak, belirtelim.

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