HP de NFC destekli mobil cihazlar hazırlıyor

Palm'ı satın alarak akıllı telefon ve tablet pazarına eli daha güçlü şekilde giriş yapan HP, tıpkı Google'ın Google Wallet ile yaptığı gibi, NFC teknolojisini mobil cihazlarına yerleştirerek ödemelerde kullanıcılara kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

Ünlü ekonomi gazetesi Bloomberg'in haberine göre HP yalın bir ödeme sisteminin aksine, kullanıcıların indirim kuponlarına ve diğer avantajlara sahip olabileceği NFC destekli ödeme ekosistemi oluşturacak. HP'nin mobil ödeme sistemindeki partnerleri şu anda bilinmezken Bloomberg'in kaynaklarına göre, NFC destekli HP imzası taşıyan mobil cihazlar bu yılın sonuna doğru raflardaki yerini alacak.