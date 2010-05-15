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HP, maliyet odaklı yeni LCD monitörlerini duyurdu

HP, giriş seviyesi sınıfında satışa sunacağı yeni LCD monitörlerini duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Monitör
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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HP, maliyet odaklı yeni LCD monitörlerini duyurdu
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Bilgisayar dünyasının en önemli firmalarından HP, maliyet odaklı yeni LCD monitörlerini duyurdu. HP'nin S2031, S2231, S2331 olarak isimlendirdiği monitörler sırasıyla 20 inç, 21.5 inç ve 23 inç'lik boyutlara sahip. HP'nin giriş seviyesi sınıfında ürettiği modellerden 20 inç'lik S2031 kullanıcılara 1600x900 çözünürlüğe sahip. 21.5 ve 23 inç'lik modellerde ise doğal çözünürlük 1920x1080 olarak belirlenmiş. HP, bütün modellerde 4 lambalı aydınlatma yerine 2 lambalı paneller kullanarak güç tüketimi konusunda da tasarruf sağlamış. HP, bütün modellerde 1000:1 kontrast oranı ve 5 ms tepkime süresi kullanıyor. Giriş seçenekleri ise 3 modelde de VGA ve DVI olarak belirlenmiş.

HP'nin maliyet odaklı olarak hazırladığı 20 inç, 21.5 inç ve 23 inç'lik LCD monitörlerin önümüzdeki günlerde 150$, 190$ ve 220$'lık fiyat etiketleriye piyasaya sunulması bekleniyor

HP, maliyet odaklı yeni LCD monitörlerini duyurdu
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krmtrylcn 9 yıl
Güzel monitorler. Bide HDMI olsa :D
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TELESCOPE 9 yıl

_kerem

Güzel monitorler. Bide HDMI olsa :D



bir sonraki öğle olabilir belki
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