HP, sanal gerçekliğe hazır





Son dönemde trendi giderek yükselen sanal gerçeklik konusunda, üreticilerin büyük yatırımları mevcut. Her ne kadar geliştirilen sanal gerçeklik gözlüklerinin kalitesi önemli olsa da, içeriği yansıtacak olan sistemlerin performansı daha önemli. Sanal gerçekliğe uygun olmayan bir bilgisayar sisteminde, gözlüğün kaliteli olması bir anlam ifade etmiyor.





Oculus Rift, sanal gerçeklik gözlüğüne uygun donanımları belirleyebilmek için yakın zamanda, Oculus Ready adında bir sertifika programı başlatmıştı. HP ise sertifika programı için HTC ile ortaklık yapmayı tercih etti. Virtual Reality Certified adıyla başlayan programda, sanal gerçeklik tecrübesini en iyi yansıtacak bilgisayarlar geliştirilecek.





Program kapsamındaki ilk ürün ise HP Envy Phoenix 860 masaüstü bilgisayarı. Intel Core i7-6700K işlemcisini kullanan bilgisayar, yer verdiği ekran kartı açısından iki farklı versiyona sahip. 8GB GDDR5 bellekli AMD Radeon R9 390X ekran kartı kullanan versiyon, 16GB 2133MHz DDR4 RAM, 2TB 7200RPM HDD, 600Watt güç kaynağı ve Windows 10 işletim sistemi özelliklerine sahip.









6GB GDDR5 bellekli Nvidia GTX 980 Ti kullanan versiyonda ise 24GB 2133MHz DDR4 RAM, 2TB 7200RPM HDD, 500Watt güç kaynağı ve Windows 10 işletim sistemi özellikleri yer alıyor. Seride RAM miktarı 32GB'a kadar çıkabilirken, 256 GB M.2 PCIe SSD ve Blu-ray seçenekleri de mevcut. Ön kısımda özelleştirilebilir LED aydınlatma bulunan kasa, oldukça agresif bir tasarıma sahip.





HP Envy Phoenix 860 modeli, HTC Vive gözlükleri ile en iyi tecrübeyi vermeyi amaçlıyor. Oculus Rift ve HTC Vive, sanal gerçeklik konusunda en iyisini sunmak istedikleri için, donanım seviyesini de en yukarıda tutuyor. Bu bakımdan masraftan da kaçınmıyor. Örneğin Ocuus Ready sistemlerinin başlangıç fiyatı 1000$. HP Envy Phoenix 860 modeli ise AMD versiyonu 1700$, Nvidia versiyonu 2000$ şeklinde başlangıç fiyatına sahip. Hatta HTC Vive sistemlerinin biraz daha pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Modelin satışına gelecek ay başlanacak.

http://www.tweaktown.com/news/50028/hp-teams-htc-vive-new-vr-certified-envy-phoenix-pcs/index.html