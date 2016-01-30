Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP, sanal gerçekliğe hazır

Sanal gerçeklik gözlüklerine uyumlu bilgisayar donanımları hazırlayan HP, en iyi içerik tecrübesini sunmak için HTC Vive ekibiyle birlikte bir sertifika programı başlattı.
3 yıl
4,8b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HP, sanal gerçekliğe hazır


Son dönemde trendi giderek yükselen sanal gerçeklik konusunda, üreticilerin büyük yatırımları mevcut. Her ne kadar geliştirilen sanal gerçeklik gözlüklerinin kalitesi önemli olsa da, içeriği yansıtacak olan sistemlerin performansı daha önemli. Sanal gerçekliğe uygun olmayan bir bilgisayar sisteminde, gözlüğün kaliteli olması bir anlam ifade etmiyor. 

Oculus Rift, sanal gerçeklik gözlüğüne uygun donanımları belirleyebilmek için yakın zamanda, Oculus Ready adında bir sertifika programı başlatmıştı. HP ise sertifika programı için HTC ile ortaklık yapmayı tercih etti. Virtual Reality Certified adıyla başlayan programda, sanal gerçeklik tecrübesini en iyi yansıtacak bilgisayarlar geliştirilecek. 

Program kapsamındaki ilk ürün ise HP Envy Phoenix 860 masaüstü bilgisayarı. Intel Core i7-6700K işlemcisini kullanan bilgisayar, yer verdiği ekran kartı açısından iki farklı versiyona sahip. 8GB GDDR5 bellekli AMD Radeon R9 390X ekran kartı kullanan versiyon, 16GB 2133MHz DDR4 RAM, 2TB 7200RPM HDD, 600Watt güç kaynağı ve Windows 10 işletim sistemi özelliklerine sahip. 


6GB GDDR5 bellekli Nvidia GTX 980 Ti kullanan versiyonda ise 24GB 2133MHz DDR4 RAM, 2TB 7200RPM HDD, 500Watt güç kaynağı ve Windows 10 işletim sistemi özellikleri yer alıyor. Seride RAM miktarı 32GB'a kadar çıkabilirken, 256 GB M.2 PCIe SSD ve Blu-ray seçenekleri de mevcut. Ön kısımda özelleştirilebilir LED aydınlatma bulunan kasa, oldukça agresif bir tasarıma sahip. 

HP Envy Phoenix 860 modeli, HTC Vive gözlükleri ile en iyi tecrübeyi vermeyi amaçlıyor. Oculus Rift ve HTC Vive, sanal gerçeklik konusunda en iyisini sunmak istedikleri için, donanım seviyesini de en yukarıda tutuyor. Bu bakımdan masraftan da kaçınmıyor. Örneğin Ocuus Ready sistemlerinin başlangıç fiyatı 1000$. HP Envy Phoenix 860 modeli ise AMD versiyonu 1700$, Nvidia versiyonu 2000$ şeklinde başlangıç fiyatına sahip. Hatta HTC Vive sistemlerinin biraz daha pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Modelin satışına gelecek ay başlanacak. 

http://www.tweaktown.com/news/50028/hp-teams-htc-vive-new-vr-certified-envy-phoenix-pcs/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
artık her firma bu pazara giriyor rekabet iyice artacak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Bos kasayi keske ayri satsalar icini ben hallederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 3 yıl
Kardes ne kadar tatli bir kazik nereye uzaniyoz
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aslanhan. 3 yıl
Zaten bu forumdaki neredeyse hiç kimse böylesi yalandan bir sertifika tuzağına düşüp bu bilgisayarları, bu fiyatlardan almaz. Hitap ettikleri kesim belli. A9 u 2400 liraya alan kitleyi hedefliyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
kendiniz dizin daha ucuza gelr kasa 2000 dolar pc gözlük 600 dolar hey maşallah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 3 yıl
kendim toplarım o paraya daha iyi, hp'nin masaüstü sistemine de güvenmiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
kendiniz dizin daha ucuza gelr kasa 2000 dolar pc gözlük 600 dolar hey maşallah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Tüm kredi kartlarının yerini alacak LG Pay White Card sızdırıldı 3 yıl Geleceğin sporu drone yarışları Şubat ayında başlıyor [Video] 3 yıl Samsung Galaxy J7 2016 sızıntıları başladı 3 yıl AMD'nin efsane mühendisi Jimmy Keller, Tesla'ya transfer oldu 3 yıl Amerikan tüketicilerinin otomobillere yaklaşımı, 2015 Google verileri ile kendini belli ediyor 3 yıl Elon Musk artık Tesla Motors'un beşte birine sahip! 3 yıl HTC'nin yeni amiral gemisinde One A9 izleri 3 yıl Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerinin en net görselleri sızdırıldı 3 yıl Özlemini çektiğimiz akıllı saat geldi mi? Casio'nun yeni modelini kullandık 3 yıl House of Cards 5.sezon onayını aldı 3 yıl Apple'ın 2016 yılında 20 milyon Mac satması bekleniyor 3 yıl SilverStone'dan üst seviye Strider Titanium güç kaynağı serisi 3 yıl Ambilight teknolojisini her televizyona getiren yeni cihaz: DreamScreen 3 yıl YouTube bildirimlerine "Daha Sonra İzle" özelliği geliyor 3 yıl Apple'ın gizli mühendislik ekibi VR üzerine çalışıyor 3 yıl LetterGlow, yeni sürümüyle artık çok daha güçlü 3 yıl Ketchapp'dan sonsuz koşu türünde yeni oyun: The Pit 3 yıl Görme engellilere özel yakınlık başlığı 3 yıl TripAdvisor, 2016 yılında satılan Windows 10 cihazlarında ön yüklü olacak 3 yıl Sahte hafıza kartlarına dikkat! İşte gerçek ile sahte kartları ayırma yöntemleri 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN HP, sanal gerçekliğe hazır Sonraki Dünyanın en büyük yüzen güneş panelleri Japonya'da yapılıyor 3 yıl Samsung, geçen yıl yarı iletkenlere 30 milyar dolar harcadı 3 yıl 2 futbol sahası büyüklüğündeki rüzgar türbini 50MW enerji üretebilecek 3 yıl Yeni güncelleme Snapchat'te arkadaş eklemeyi kolaylaştırıyor 3 yıl Samsung, 144Hz yenileme hızına sahip 2K monitör üzerinde çalışıyor 3 yıl Tesla, Powerwall kurulumlarına başlıyor 3 yıl 2si1 "Sade" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Casper, 25’inci Yılına Ödüller İle Başladı 3 yıl Aston Martin Vulcan, 3.4 milyon dolarlık yola çıkma yasaklı bir süper otomobil 3 yıl Apple, bazı priz adaptörleri için değişim programı başlatıyor 3 yıl Durgunluk, Sony'nin sensör birimini vurdu 3 yıl Microsoft, Surface serisini yamaladı ancak büyük sorunları gideremedi 3 yıl Casper, yeni akıllı telefonu VIA M1’le, teknoloji tutkunlarına 25. yıl sürprizi yaptı 3 yıl Google.com alan adına 1 dakikalığına sahip olan kişiye ne kadar ödendiği açıklandı 3 yıl Dünyada internet kullanımı ve Türkiye 3 yıl Windows Phone satışları dibe vuruyor 3 yıl Mitsubishi deniz suyundan yapılmış alternatif bir anten geliştirdi 3 yıl Apple, uzaktan kablosuz şarj teknolojisi geliştiriyor 3 yıl Apple'dan eğitim yatırımı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim