HP soğutma sistemli oyuncu kulaklığını duyurdu

Son dönemde oyuncu kulaklıkları da artık uzun saatler kullanılıyor ve gerek kullanım süresi gerekse de yongaların çalışmasından dolayı ısınma problemleri baş gösteriyor. Bu bakımdan soğutma sistemi zorunlu olmaya başladı.

HP Omen Mindframe Prime özellikleri ve fiyatı

HP’nin Gamescom 2019 fuarında tanıttığı Omen Mindframe Prime adındaki oyuncu kulaklığı aktif soğutma sistemiyle dikkat çekiyor. Frostcap adındaki sistem grafit tabanlı bir ısı dağıtıcı barındırıyor ve iki kulaklıkta da yer alıyor. Böylece uzun kullanım durumlarında oyuncu rahatsız olmuyor.

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Kulaklık 7.1 surround ses teknolojisine sahip ve sesin geldiği yönü belirleyebiliyor. Böylece oyuncular özellikle FPS tarzı oyunlarda düşmanın gelişini daha iyi bir şekilde takip edebiliyorlar. Yine mikrofonlar üzerinden de odanın gürültüsü engellenebiliyor.

Diğer taraftan surround ses sistemini ve mikrofonları kontrol edebilen 10 bant grafik ekolayzır destekli Omen Audio Lab yazılımı kulaklık ile birlikte geliyor. HP Omen Mindframe Prime 200 Avro fiyat etiketiyle piyasada olacak.