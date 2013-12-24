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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP yeniden akıllı telefon pazarına giriş yapıyor

5 yıl
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38
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP yeniden akıllı telefon pazarına giriş yapıyor
Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, yeniden cep telefonu pazarına girmeye hazırlanıyor. Windows Mobile işletim sistemini kullanan  modelleriyle 5-6 yıl öncesine kadar iddialı telefonlar sunan HP, daha sonra bu pazardan çekilmiş, ardından hiç beklenmedik bir hamle ile akıllı telefon üreticisi Palm'i satın alarak geri dönüş yapmıştı. İşin ilginç tarafı ise Palm için hatırı sayılır bir meblağa ödeyen HP, bu firmanın donanım ve yazılımını taşıyan birkaç telefon piyasaya sürmüş fakat bir başka sürpriz karar ile tekrar pazara veda etmişti.
Gelen son bilgilere göre HP'nin yeni telefonları, phablet olarak bilinen büyük ekranlı cihaz sınıfında yer alacak. 6" - 7" arası ekran büyüklüklerine sahip olacak telefonların, 250$ civarı sözleşmesiz bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor. Yani donanım anlamında iddialı cihazlardan ziyade fiyat olarak ekonomik modellerin geleceğini söyleyebiliriz. Donanımları hakkında tam olarak bilgi bulunmayan yeni cihazlar, tahmin edilebileceği üzere Android işletim sistemini kullanacaklar.  İlerleyen dönemlerde farklı özelliklerine sahip cihazların da lanse edilmesi beklenirken, bu defa HP'nin nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak konusu.  


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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
iyi ve fiyatini hak eden cihaz üretirse neden satilmasin
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mhcd 5 yıl
mobil ısıtıcı

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okan_cehapelioglu 5 yıl
abimin şirket telefonu vardıhp marka 5 yıl önce falan millet java telefonlarla cebelleşirken Windows mobile 6.5 oldukça keyifliydi
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cübbeli gandalf 5 yıl
artik hp nin telefonu da bilgisayari gibi isinip kapanir
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cngiz 5 yıl
Millet oturmuş ahkam kesiyor. Ancak bakıyorum ki doğru düzgün bilgide yok. Yalan, yanlış kah atıyor, kah tutuyor. Herşeyi bir kenara bıraktım. Güzel kardeşim en azından adam haber yazmış onu oku, bir şeyler öğren. Okumadan yorum yapmak nedir?
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Biraz geç kaldılar iki ileri bir geri ile bu işler yürümüyor.Büyük pazarlara fps cihazları üretip satabilirlerse belki.
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fthkn 5 yıl
bilgisayar pazarından telefona devşirme olup başarılı olan tek firma apple. Zaten fikir babası apple. Diğerleri sadece pay kapmaya çalışıyor. Çoğunlukla gereksiz ürünler çıkarıyorlar. Hp de bilgisayar firması. BElki onlar da windows'u mobil de bir yere getirmeyi başarırlar. Çünkü Nokia'nın bir teefon firması olarak bilgisayar özellikli akıllı telefon alanında başarılı olduğunu söylemek zor. Samsung'a başarılı diyemem çünkü yazılım üretmiyor. Herşeyi androide uydurmaya çalışıyor. Bence android google'un tasarlayıp ürettiği cihazlarda kullanılmalıydı. Herkes kafasına göre yapıp bozuyor. Steve jobs'un dediği gibi. Donanımlar sadece kendi yazılımlarında en iyi çalışırlar. Tabi o da bu lafı bir başkasından öğrenmiş. Söz dinleyen bir çocuk olduğu çok açık Steve amcanın.
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General. 5 yıl
Yine satıp bırakır gider
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Xagdas 5 yıl
Blackberry'yi değil iPhone'u taklit etsin.
Ayıp değil sonuçta (gerçi ayıp ama), piyasaya baksın gerçekleri görsün.
Hee birde android kullansın.
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Ne olur girme, telefon piyasası ikinci bir hp faciasına katlanamaz. Markanı karalama bari..
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TnesQuare 5 yıl
İnşallah wp ile giriş yapar wp tarafında modelin çok olması lazı. NOKİA TEK HAKİMİ
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Master_Evil 5 yıl
iyice batırıyor kendini
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