HP yeniden akıllı telefon pazarına giriş yapıyor

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, yeniden cep telefonu pazarına girmeye hazırlanıyor. Windows Mobile işletim sistemini kullanan modelleriyle 5-6 yıl öncesine kadar iddialı telefonlar sunan HP, daha sonra bu pazardan çekilmiş, ardından hiç beklenmedik bir hamle ile akıllı telefon üreticisi Palm'i satın alarak geri dönüş yapmıştı. İşin ilginç tarafı ise Palm için hatırı sayılır bir meblağa ödeyen HP, bu firmanın donanım ve yazılımını taşıyan birkaç telefon piyasaya sürmüş fakat bir başka sürpriz karar ile tekrar pazara veda etmişti.

Gelen son bilgilere göre HP'nin yeni telefonları, phablet olarak bilinen büyük ekranlı cihaz sınıfında yer alacak. 6" - 7" arası ekran büyüklüklerine sahip olacak telefonların, 250$ civarı sözleşmesiz bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor. Yani donanım anlamında iddialı cihazlardan ziyade fiyat olarak ekonomik modellerin geleceğini söyleyebiliriz. Donanımları hakkında tam olarak bilgi bulunmayan yeni cihazlar, tahmin edilebileceği üzere Android işletim sistemini kullanacaklar. İlerleyen dönemlerde farklı özelliklerine sahip cihazların da lanse edilmesi beklenirken, bu defa HP'nin nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak konusu.



