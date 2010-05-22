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HP, 54000 dizüstü bilgisayarını batarya sorunlarından dolayı geri çağırıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi konumunda olan Amerika'lı HP, dünya çapında yaklaşık 54000 dizüstü bilgisayarını kapsayan geri toplama ve batarya değiştirme programını hayata geçiriyor. Ağustos 2007 ile Temmuz 2008 tarihleri arasında üretilen ve aralarında dv2000, dv6000, dv9000 ve Compaq gibi modellerin bulunduğu bilgisayarları geri toplama kararı alan firma, yaklaşık 1 hafta önce de Amerika çapında 70,000 dizüstü bilgisayarı için benzer bir programı hayata geçirmişti.

Bataryaların aşırı ısınabileceğini ve yanma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten HP, 38 tane bataryanın yanmasıyla ilgili şikayet almış ve bu şikayetlerden yaklaşık 11 tanesi küçük çaplı kişisel yaralanmalara da neden olmuştu.

Değiştirme programıyla ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


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YediyuzYetmisYedi 9 yıl
ben 2 senedir kullanıyorum sorun falan cıkardıgı yok.bataryası öldü sadece.kontrol ettim değiştirme kapsamında degil benımki
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lucasthehacker 9 yıl
Hp nin zaten imajı felan kalmadı, Hp nin imajını Deamon Toola koysak çalışmaz
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Tolgá 9 yıl

lucasthehacker

Hp nin zaten imajı felan kalmadı, Hp nin imajını Deamon Toola koysak çalışmaz


harika
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Batuist 9 yıl
harika.. HPye güvenilebilir yani.. Bizim markalardan birinde benzer bir durum olsaydı kimse aldırmazdı bile..
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aslanemre58 9 yıl
Arkadaş bu DV2000,Dv6000 ve Dv9000 serileri tam başa bela bir seri.Hp'nin zaten en çok imajını kötüleyen seriler bunlardır
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Tolgá 9 yıl
frima imajını kötü etkiler
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