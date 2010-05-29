HP'den dört yeni LCD monitör

Amerika'nın önde gelen elektronik üreticilerinden HP, ürün gamında dört yeni LCD monitörü ekledi. Boyutları 20 inçten başlayarak 27 ince kadar değişen monitörlerin en küçük modeli 1600x900 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlarken, diğer modeller 1920x1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor.

Her birinde iki adet iki watt gücünde HP Power Sound hoparlörlerinin bulunduğu monitörlerin özellikleri şöyle;

2010i 2210m 2310m 2710m Boyut 20 inç 21.5 inç 23 inç 27 inç Çözünürlük 1600x900 piksel 1920x1080 piksel 1920x1080 piksel 1920x1080 piksel Kontrast Oranı 1000:1 (Dinamik 15000:1) 1000:1 (Dinamik 40000:1) 1000:1 (Dinamik 60000:1) 1000:1 (Dinamik 60000:1) Aydınlanma 250 nit 300 nit 300 nit 400 nit Tepki Süresi 5 ms 2.5 ms 3 ms 2.5 ms Girişler VGA, DVI-D (HDCP destekli), Ses, VGA, DVI-D (HDCP destekli), Ses, HDMI VGA, DVI-D (HDCP destekli), HDMI (HDCP destekli), Ses VGA, DVI-D (HDCP destekli), Ses, HDMI Fiyat 180 Dolar 220 Dolar 260 Dolar 460 Dolar