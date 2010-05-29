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HP'den dört yeni LCD monitör

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,7b
1
23
Monitör
Shady
Haber Editörü
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HP'den dört yeni LCD monitör
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Amerika'nın önde gelen elektronik üreticilerinden HP, ürün gamında dört yeni LCD monitörü ekledi. Boyutları 20 inçten başlayarak 27 ince kadar değişen monitörlerin en küçük modeli 1600x900 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlarken, diğer modeller 1920x1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor.

Her birinde iki adet iki watt gücünde HP Power Sound hoparlörlerinin bulunduğu monitörlerin özellikleri şöyle;
2010i
2210m
2310m
2710m
Boyut
20 inç
21.5 inç
23 inç
27 inç
Çözünürlük
1600x900 piksel
1920x1080 piksel
1920x1080 piksel
1920x1080 piksel
Kontrast Oranı
1000:1 (Dinamik 15000:1)
1000:1 (Dinamik 40000:1)
1000:1 (Dinamik 60000:1)
1000:1 (Dinamik 60000:1)
Aydınlanma
250 nit
300 nit
300 nit
400 nit
Tepki Süresi
5 ms
2.5 ms
3 ms

2.5 ms

Girişler
VGA, DVI-D (HDCP destekli), Ses,
VGA, DVI-D (HDCP destekli), Ses, HDMI
VGA, DVI-D (HDCP destekli), HDMI (HDCP destekli), Ses

VGA, DVI-D (HDCP destekli), Ses, HDMI

Fiyat
180 Dolar
220 Dolar
260 Dolar

460 Dolar

HP'den dört yeni LCD monitör
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Pixyslave 9 yıl
27 inc aldim kullaniyorum
hollandadaki fiyati 350 euro bana o fiyata maloldu
sanirim tr yok
bir arkadas bana pm atmis ama cep numaram yok o yuzden cep no olmadigi icin ozel mesaj yollatmiyor sistem:)
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Pixyslave 9 yıl
27 inc aldim kullaniyorum
hollandadaki fiyati 350 euro bana o fiyata maloldu
sanirim tr yok
bir arkadas bana pm atmis ama cep numaram yok o yuzden cep no olmadigi icin ozel mesaj yollatmiyor sistem:)

bir arkadas daha yazmis ozel msj atamadigim icin cvp yazamadim, ben trde yasamiyorum hollandadayim burdan aldim monitoru
cift isletim sistemi Mac ve Windows ayni anda kullandigim icin guzel isime yariyor buyuk ekran
4 aydir kullaniyorum ve menunum

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Batuist 9 yıl
albani
30.05.2010 Saat: 14:15
Ben Monitörde Baclit-LED tercihi yapmıyorum!
CCFL OK dir benim için Monitörde

acaba bunun özel nedeni varmı diye sorabilirmiyim??? TN panel alacaklar için ne gibi sakıncası var led aydınlatmanın???
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albani 9 yıl
Kardeş benim için TN bir panelde Baclit-LED olmasının hiç bir esprisi yok,CCFL OK dir+

Monitörü zaten büyük ağırlık Desktop ve arada Film/Clip v.s için kullanıyorum,diğer işleri ise Panele aktarıyorum(HD ye yönelik)

Yani bir sakıncası filanda yok tabiki,ama Motitör bu haliyle ki bende şuanda HP w2207h var,bana yetiyor,LED olmasının bir artısı
olmaz!zaten ilerde çoğu bildiğimiz markalar bir şekilde Baclit-LED kullanacaklar o zamanda fiyatları iyice düşünce elbette alınır
hatta mecburen alınır


Benim şuanda kullandığım Panelde(Tosh SV685) sadece Full-array LED+Local-dimming olduğu için tercih ettim!!
yoksa bir Baclit-EDGE LED olsaydı yine aman aman tercih etmezdim! CCFL kullanırdım,tabi bunar birde fiyatlarıyla ilgilidir,artık yeni
model Baclit-LED Monitör ve TV lerin fiyatları makul seviyelere geldiği için tercih edilebilir!

++
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CoreXXX 9 yıl
yaklaşık 2 seneidr 2208h modelini kullanıyorum hp nin . daha once hangi markayı aldıysam memnun kalmadım. kağıt üzerindeki rakamlara bakarsanız hepsi aynı gibi gozukuyor. ama kullanınca fark ortaya çıkıyor gerçekdende
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albani 9 yıl
Bende 2207 kullanıyorum 2,5 senedir,ama efsane filan değil yaw!!
Ayrıca "TN" den efsane olmaz


Ama TN nin yaptığı işide kimse yapamıyor!!!
TN ölmez ayrıca!

++

HP nin bu yeni serilerini çok beğendim+HP/TR olarak çok memnunum!!
TN alıpta rezil olmakta var TR de!(özellikle bazı Markaları!!)

HP Firma bazında OK,kalite OK,Cosmetic OK,fiyatlarda OK!!!(umarım TR yede bunlar gelir!ve fiyatları absürt olmaz)
Yeni bir TN alacaktım,HP yi sürekli bekliyordum
yakında gelir umuduyla beklemeye geçtim


Ben Monitörde Baclit-LED tercihi yapmıyorum!
CCFL OK dir benim için Monitörde

+
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mrxpsp3 9 yıl
oled, led teknolojisine ne oldu, eskileri ısıtıp ısıtıp satıyorlar depolarındaki tn panellerini bitiremediler herhalde
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Ninhur 9 yıl
Parasına göre tabi. İsterseniz IPS de alabilirsiniz 900 1000 liraları gözden cıkarırsanız. 350 400 liraya bu kadar oluyor.
HP'nin görüntü kalitesinin kötü olacağını sanmıyorum. Malum efsane 2207v modelini bir çok kişi biliyordur.
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koxp94 9 yıl

mrxpsp3

oled, led teknolojisine ne oldu, eskileri ısıtıp ısıtıp satıyorlar depolarındaki tn panellerini bitiremediler herhalde

TN panel bittmez...
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apollonx 9 yıl
27" olan güzelmiş ama HP'nin monitörleri çok pahalı satılıyor ülkemizde. Sanırım burada 1200-1300tl civarında olur. LG'nin 27" tv'li modeli 800 tl ikende bu monitör fazla alıcı bulmaz.
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