HP'den dört yeni LCD monitör

Haber Editörü
Amerika'nın önde gelen elektronik üreticilerinden HP, ürün gamında dört yeni LCD monitörü ekledi. Boyutları 20 inçten başlayarak 27 ince kadar değişen monitörlerin en küçük modeli 1600x900 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlarken, diğer modeller 1920x1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor.
Her birinde iki adet iki watt gücünde HP Power Sound hoparlörlerinin bulunduğu monitörlerin özellikleri şöyle;
|
2010i
|
2210m
|
2310m
|
2710m
|
Boyut
|
20 inç
|
21.5 inç
|
23 inç
|
27 inç
|
Çözünürlük
|
1600x900 piksel
|
1920x1080 piksel
|
1920x1080 piksel
|
1920x1080 piksel
|
Kontrast Oranı
|
1000:1 (Dinamik 15000:1)
|
1000:1 (Dinamik 40000:1)
|
1000:1 (Dinamik 60000:1)
|
1000:1 (Dinamik 60000:1)
|
Aydınlanma
|
250 nit
|
300 nit
|
300 nit
|
400 nit
|
Tepki Süresi
|
5 ms
|
2.5 ms
|
3 ms
|
2.5 ms
|
Girişler
|
VGA, DVI-D (HDCP destekli), Ses,
|
VGA, DVI-D (HDCP destekli), Ses, HDMI
|
VGA, DVI-D (HDCP destekli), HDMI (HDCP destekli), Ses
|
VGA, DVI-D (HDCP destekli), Ses, HDMI
|
Fiyat
|
180 Dolar
|
220 Dolar
|
260 Dolar
|
460 Dolar
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hollandadaki fiyati 350 euro bana o fiyata maloldu
sanirim tr yok
bir arkadas bana pm atmis ama cep numaram yok o yuzden cep no olmadigi icin ozel mesaj yollatmiyor sistem:)
hollandadaki fiyati 350 euro bana o fiyata maloldu
sanirim tr yok
bir arkadas bana pm atmis ama cep numaram yok o yuzden cep no olmadigi icin ozel mesaj yollatmiyor sistem:)
bir arkadas daha yazmis ozel msj atamadigim icin cvp yazamadim, ben trde yasamiyorum hollandadayim burdan aldim monitoru
cift isletim sistemi Mac ve Windows ayni anda kullandigim icin guzel isime yariyor buyuk ekran
4 aydir kullaniyorum ve menunum
acaba bunun özel nedeni varmı diye sorabilirmiyim??? TN panel alacaklar için ne gibi sakıncası var led aydınlatmanın???
Monitörü zaten büyük ağırlık Desktop ve arada Film/Clip v.s için kullanıyorum,diğer işleri ise Panele aktarıyorum(HD ye yönelik)
Yani bir sakıncası filanda yok tabiki,ama Motitör bu haliyle ki bende şuanda HP w2207h var,bana yetiyor,LED olmasının bir artısı
olmaz!zaten ilerde çoğu bildiğimiz markalar bir şekilde Baclit-LED kullanacaklar o zamanda fiyatları iyice düşünce elbette alınır
hatta mecburen alınır
Benim şuanda kullandığım Panelde(Tosh SV685) sadece Full-array LED+Local-dimming olduğu için tercih ettim!!
yoksa bir Baclit-EDGE LED olsaydı yine aman aman tercih etmezdim! CCFL kullanırdım,tabi bunar birde fiyatlarıyla ilgilidir,artık yeni
model Baclit-LED Monitör ve TV lerin fiyatları makul seviyelere geldiği için tercih edilebilir!
++
Ayrıca "TN" den efsane olmaz
Ama TN nin yaptığı işide kimse yapamıyor!!!
TN ölmez ayrıca!
++
HP nin bu yeni serilerini çok beğendim+HP/TR olarak çok memnunum!!
TN alıpta rezil olmakta var TR de!(özellikle bazı Markaları!!)
HP Firma bazında OK,kalite OK,Cosmetic OK,fiyatlarda OK!!!(umarım TR yede bunlar gelir!ve fiyatları absürt olmaz)
Yeni bir TN alacaktım,HP yi sürekli bekliyordum yakında gelir umuduyla beklemeye geçtim
Ben Monitörde Baclit-LED tercihi yapmıyorum!
CCFL OK dir benim için Monitörde
+
HP'nin görüntü kalitesinin kötü olacağını sanmıyorum. Malum efsane 2207v modelini bir çok kişi biliyordur.
TN panel bittmez...