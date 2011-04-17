HTC 16 Megapiksel kameraya sahip yeni telefon hazırlıyor

Microsoft resmi tanıtımını geçtiğimiz Ekim ayında yaptığı yeni nesil Windows Phone 7 platformu için akıllı üreticilere bir takım sınırlamaları şart koşuyor. Örneğin işletim sistemi olarak Windows Phone 7'yi kullanan telefonların tamamı Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinden güç alıyorlar. Aynı zamanda telefonların tamamı yüksek kalitede çekim yapabilecek en az 5 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahipler. Son olarak Nokia birlikteliği ile gündeme gelen Windows Phone 7 platformu için hem yazılım hem de donanım cephesinde bir takım güncellemeler planlayan Microsoft, MIX 2011 etkinliği çerçevesinde bazı detayları yayınlandı ve buna göre işlemci tarafında önemli bir güncellemeye gidildi.

Microsoft'a ait olduğu belirtilen bilgilere göre akıllı telefon üreticileri, Windows Phone 7 tabanlı yeni telefonlarında en yeni Snapdragon platformunu kullanacaklar ki Qualcomm şu anda 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciyi HTC'nin Sensation modeliyle birlikte tanıtmış durumda. Üreticiler aynı zamanda dilerlerse telefonlarına jireskop ta ekleyebilecekler. Gelen bilgilere göre tüm bu güncellemeler özellikle Windows Phone 7'nin önümüzdeki aylarda çıkacak Mango güncellemesiyle birlikte kullanabilir. Nokia'nın da katılmasıyla birlikte Windows Phone 7 çalışmalarını daha da hızlandırdığı belirtilen Microsoft cephesinde rekabetin artacağı tahmin ediliyor. Uzun yıllar adı Windows Mobile işletim sistemiyle anılan ancak bir süredir daha çok Android tabanlı modelleriyle gündeme gelen HTC'nin, Windows Phone 7 tabanlı yeni bir amiral gemisi üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

HTC'ye ait olduğu belirtilen yeni bir tanıtım videosuna göre firma, 16 Megapiksel çözünürlüğünde çift LED'li kameraya sahip yeni bir Windows Phone 7 modeli üzerinde çalışıyor. Kamera telefon olarak belirtilen yeni modelin ne zaman çıkacağı biliniyor ancak yüksek çözünürlükllü kamera sensörü ile sınıfındaki en yüksek fotoğraf kalitesini sunabileceği belirtiliyor. 16 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile aynı zamanda 1080p video kaydadeceği düşünülen telefonun diğer özellikleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.