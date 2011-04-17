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HTC 16 Megapiksel kameraya sahip yeni telefon hazırlıyor

8 yıl
30,1b
1
40
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft resmi tanıtımını geçtiğimiz Ekim ayında yaptığı yeni nesil Windows Phone 7 platformu için akıllı üreticilere bir takım sınırlamaları şart koşuyor. Örneğin işletim sistemi olarak Windows Phone 7'yi kullanan telefonların tamamı Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinden güç alıyorlar. Aynı zamanda telefonların tamamı yüksek kalitede çekim yapabilecek en az 5 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahipler. Son olarak Nokia birlikteliği ile gündeme gelen Windows Phone 7 platformu için hem yazılım hem de donanım cephesinde bir takım güncellemeler planlayan Microsoft, MIX 2011 etkinliği çerçevesinde bazı detayları yayınlandı ve buna göre işlemci tarafında önemli bir güncellemeye gidildi.

Microsoft'a ait olduğu belirtilen bilgilere göre akıllı telefon üreticileri, Windows Phone 7 tabanlı yeni telefonlarında en yeni Snapdragon platformunu kullanacaklar ki Qualcomm şu anda 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciyi HTC'nin Sensation modeliyle birlikte tanıtmış durumda. Üreticiler aynı zamanda dilerlerse telefonlarına jireskop ta ekleyebilecekler. Gelen bilgilere göre tüm bu güncellemeler özellikle Windows Phone 7'nin önümüzdeki aylarda çıkacak Mango güncellemesiyle birlikte kullanabilir. Nokia'nın da katılmasıyla birlikte Windows Phone 7 çalışmalarını daha da hızlandırdığı belirtilen Microsoft cephesinde rekabetin artacağı tahmin ediliyor. Uzun yıllar adı Windows Mobile işletim sistemiyle anılan ancak bir süredir daha çok Android tabanlı modelleriyle gündeme gelen HTC'nin, Windows Phone 7 tabanlı yeni bir amiral gemisi üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

HTC'ye ait olduğu belirtilen yeni bir tanıtım videosuna göre firma, 16 Megapiksel çözünürlüğünde çift LED'li kameraya sahip yeni bir Windows Phone 7 modeli üzerinde çalışıyor. Kamera telefon olarak belirtilen yeni modelin ne zaman çıkacağı biliniyor ancak yüksek çözünürlükllü kamera sensörü ile sınıfındaki en yüksek fotoğraf kalitesini sunabileceği belirtiliyor. 16 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile aynı zamanda 1080p video kaydadeceği düşünülen telefonun diğer özellikleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Jason Becker 8 yıl en beğenilen
Gereksiz. Artık telefon üreticileri megapikselden çok lens ve sensör kalitesinin önemli olduğunu anlamalı.

Belkide göz boyamak için yapıyorlar. Türkiye'de telefonu kamerasıyla, ekran kartını RAM'iyle kıyaslayan çok büyük bir kesim varken bu telefon satacaktır.

5 Mp kamera yeterde artar bile.
Gereksiz. Artık telefon üreticileri megapikselden çok lens ve sensör kalitesinin önemli olduğunu anlamalı.Belkide göz boyamak için yapıyorlar. Türk...
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4 Yanıt Yanıtla +18
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III I II III I I 8 yıl
kamera yerine diger özellikleri geliştir ör: şarj olayı
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WriterHuman 8 yıl
Şahsen 3 megapixel, harika lensli, kocaman sensörlü bir kamera hazırlanabilirdi. Ama olur mu ne kadar megapixel o kadar kaliteli fotoğraf ya? Sanki çektiğimiz fotoğraflarla bina kaplaması yaptıracağız...
Şahsen 3 megapixel, harika lensli, kocaman sensörlü bir kamera hazırlanabilirdi. Ama olur mu ne kadar megapixel o kadar kaliteli fotoğraf ya? Sanki çektiğimiz ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 8 yıl
Şu anda Dünya'da ki en gelişmiş (mobil) kamera sensörü N8'de kullanılmakta. Çünkü diğer tüm sensörlerin boyutu 1/83" iken N8'de kullanılan sensörün boyutu 1/2.5". Bu ise N8'de kullanılan sensörün daha çok ışık alabileceğini yani daha iyi fotoğraf çekeceğini gösteriyor. Çok yüksek megapiksel değerleri ise küçük sensörlerde sanılanın aksine daha kötü performans veriyor. Çünkü sensörlerin içindeki ışık algılayıcı birimlere daha az alan düşüyor. Böyle olunca da hem fazla ışık alınamadığı için görüntü yakınlaştırıldıkça bulanıklaşıyor hem de noise etkisi (kumlanma) oranı artıyor. Buna en iyi örnekse kompakt makinelerle SLR'ler arasındaki megapiksel farkından anlaşılabilir. Kompakt makinelerde üreticiler göz boyamak için ellerinden geldiğince fazla megapiksel kullanmaya çalışıyorlar. Ancak algılayıcı boyutu küçük olduğu için sonuç iyi olmuyor. SLR'leri ise gerçekten fotoğrafçılıktan anlayan profesyoneller kullandığı için üreticiler en iyi performansı vermeye yani megapikseli abartmayıp algılayıcı boyutunu büyütmeye çalışıyorlar. Şu an 1/2.5" yani N8'de kullanılan sensörlerin büyüklüğüne göreyse optimum megapiksel miktarı 12MP olarak bilinmekte. Kaynağını merak edenler ise Mobilbekcisi'ndeki N8 incelemesine ve CHIP Online TR'deki fotoğrafçılık konularına bakabilirler.
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MAVİT 8 yıl
IPOD TOUCH 4 TE 0.7 MP KAMERA VAR HD CEKIM YAPIYOR. ONEMLI OLAN LENS SENSOR VB. ISTERSE 95 MP YAPSIN
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s.volkan 8 yıl
Sanki kötü bişey yapmış yahu..

Bravo HTC ye..
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Angelica 8 yıl

s.volkan

Sanki kötü bişey yapmış yahu..

Bravo HTC ye..



bravomu? mp si yüksek kamera yapmak kadar basit bişey yok
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sertacarslan 8 yıl
Kimse işletim sistemine itiraz etmediğine göre WP7 kanıksanmış anlaşılan :)
Sırf kamera yüzünden abartı bir fiyat farkı olmayacaksa 5mp bir model ile aynı lense sahip 16mp'ye itirazım yok. Aynı fiyata koyabildikleri kadar kaslı donanım koysunlar telefona, gün gelir gerekirse custom romlarla kullanırız o donanımı.
Yalnız, WP7 alıp da android port ne zaman çıkacak diye feryat eden yüzbinlerce kullanıcıyı dikkate almayıp halen WP7'de ısrar eden HTC'yi anlayabilmiş değilim.
Kullanan oldu mu bilmiyorum, ben birkaç saat tahammül edebildim. Alana Allah sabırlar versin.
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Murphy 8 yıl

sertacarslan

Kimse işletim sistemine itiraz etmediğine göre WP7 kanıksanmış anlaşılan :)
Sırf kamera yüzünden abartı bir fiyat farkı olmayacaksa 5mp bir model ile aynı lense sahip 16mp'ye itirazım yok. Aynı fiyata koyabildikleri kadar kaslı donanım koysunlar telefona, gün gelir gerekirse custom romlarla kullanırız o donanımı.
Yalnız, WP7 alıp da android port ne zaman çıkacak diye feryat eden yüzbinlerce kullanıcıyı dikkate almayıp halen WP7'de ısrar eden HTC'yi anlayabilmiş değilim.
Kullanan oldu mu bilmiyorum, ben birkaç saat tahammül edebildim. Alana Allah sabırlar versin.

Microsoft wp7'nin tanınması için HTC ile iş birliği yapmış olabilir.
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Furkan! 8 yıl
Nokia dan beklerken Htc yaptı olmadı şimdi 16mpx? one yahu ne gerek var der insan
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Angelica 8 yıl
benim telefon 12.1 mp


ama mp nin gözümde hiç bir degeri yok. lense önem verin artık kardesim..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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crowland 8 yıl
nokia zihniyet i tam bitiyor derken htc bayrağı aldı nokia gibi olduğunu dusunuyordum zaten şimdi emin oldum aynı telefon yapıp desire ,z, hd2 yürümez htc bu iş zaten adam akıllı telefonda yapamiyor desire aldım 2 gün sonra ekranın içi toz doldu galaxy s aldım keyfime diyecek yok :)
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Miasmus 8 yıl
3 MP kameraya ne kadar kaliteli lens koysanda 5MP sıradan bir telefon onun kalitesini geçer, evet megapixel denilen şey çok ayağa düştü ancak megapixel bir fotoğrafın kalitesini etkileyen önemli faktörlerden biri. yalnız belli bir sayıdan sonra fark azalıyor yani 3 ile 5 arasında ki fark ile 13 ile 15 arasındaki fark aynı değil, ayrıca 16mp kameraya neden dual led flash koyulmuş anlamadım
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organizedman 8 yıl
kısa film çekmek isteyenlerin tercihi olabilir.
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jibe 8 yıl
yahu nekadar ayıp kodak ve canon gidip telefon özellikli fotoğraf makinası çıkartıyormu hiç ? Hatta abartıpda 4G cep telefonu özellikli Fotoğraf makinası . Şaka bir yana buna benzemedimi ...
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Richard Kruspe 8 yıl
çift led flaş veya xeon flaş ve sensoru ve zoom kabilyeti iyi olsun 8 mp olsun 16 olacağına. yeterli
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kımyasal 8 yıl
bu ne ya basımız dondu artık.fırından ekmek cıkar gıbı htc telefon basıyor
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