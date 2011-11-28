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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC 2012'de ürün odaklı bir strateji izleyecek

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta Tayvan borsasında HTC'nin değer kaybetmesi ve akabinde 2011 4. çeyrek satış tahminlerini geriye çekmesi firmanın Nokia'nın kaderine benzeyeceği yorumlarının yapılmasına neden olmuştu. 

Reuters'e konuşan HTC finans yöneticisi Winston Yung, verilen tepkilerin abartılı olduğunu, 2012 yılında bazı amiral gemisi modellerle ürüne odaklı bir politika izleyeceklerini ve akıllı telefon pazarındaki eski pozisyonlarına geri döneceklerini belirtti.

Yung, Nokia eleştirilerine kesinlikle katılmadıklarını, art arda 6 ay rekor gelir elde ettiklerini, 2011 yılı için 45 milyon cihazı piyasalara gönderdiklerini, gelecek yıl yeni LTE uyumlu modellerle daha rekabetçi bir çizgi izleyeceklerini sözlerine ekledi. 

HTC geçtiğimiz aylarda Beats Audio, HTCSense.com ve bulut oyun altyapısı Onlive hizmetine büyük miktarlarda yatırım yaptı. Ancak rakiplerinin donanım anlamında öne geçmesi HTC'yi yazılım desteğinin ve hizmetlerinin kullanımında daha agresif olmaya zorluyor. Ayrıca son dönemlerde patent mücadelesinde yaşanan kayıplar da gerilemede etkili oldu.

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tolgacem 7 yıl en beğenilen
HTC'nin tek kötü yanı cihazların isimlerini sürekli değiştiriyor. Mesela Desire ismi güzel bir isimdi. Yeni çıkacak amiral gemisi Desire 3 olabilirdi.
iPhone adı gibi Galaxy S adı gibi HTC'nin de bir tane klişeleşmiş telefonu olması lazım. EVO, Sensation, Thunderbolt, Incredible, Desire, Vivid derken cihazlar dağılıyor.
Çok sık telefon piyasaya duyuruluyor ve bu 2. el fiyatlarını mahfediyor.
Ama HTC'nin sağlam alüminyum kasası ve Sense arayüzü saysesinde bundan sonra yine HTC'den bakmaya başlayacağım akıllı telefon alırken.
HTC'nin tek kötü yanı cihazların isimlerini sürekli değiştiriyor. Mesela Desire ismi güzel bir isimdi. Yeni çıkacak amiral gemisi Desire 3 olabilirdi.iPhon...
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aceleciburak 7 yıl
HTC diğer bir kötü yanıda Wildfire S gibi bir cihazı 700 lira seviyesinden satması istediği kadar kaliteli olsun yapı bakımından o özellkli bir cihaza o para verilmez ki benzer fiyata ARMv7 li cihazlar piyasada mevcut bence HTC rakiplerine oranla Türkiye pazar fiyatlarını gözden geçirmeli kaliteli üretimin yanında da satış grafiklerini dahada yükseltir.
Samsung'un bu kadar popüler olmasında agresif fiyat politikasının olduğunu söylemeye gerek yok heralde...
HTC diğer bir kötü yanıda Wildfire S gibi bir cihazı 700 lira seviyesinden satması istediği kadar kaliteli olsun yapı bakımından o özellkli bir cihaza o para ve...
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DH Misafiri 7 yıl
En önemlisi satış sonrası destek güncelemeler servis hizmeti.
ayrıca Nokianın simbian ile devam etme dışındaki hatası çok fazla ürün çeşidi olmasıydı. Htc de bunu yapmaya başladı çok fazla model olmamalı bence.
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ZZ RAT 7 yıl
Bence tek problemi cok fazla urun cikarmasi, sayi azalirsa firma o modellere daha fazla yogunlasabilir.
Zaten adam da onu soylemis.
6 donem ust uste rekor kiran bir firmanin satislari biraz dusmesi uzerine hemen nokia benzetmesi yapmak sacmalik.
Durun daha bu firma kac yillik ki.

Kasayi da degistirmesinler bi zahmet. Alemunyum kasa HTC'nin Sense ile birlikte rekabetteki en buyuk avantaji.
xda'den bahsetmiyorum bile.
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K_Spartakus 7 yıl
bende desire kullanıyorum ve custom rom konusunda çekincem olduğu için güncelleme bekliyorum , umarım ICS güncellemesi gelir ve uğraşmama gerek kalmaz .
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tolgacem 7 yıl
Kadirhan96
Hocam yanlız PPI değerlerine baktığınızda Sensation'daki qHD ekran daha başarılı. Tabi S-LCD normal bir ekran teknolojisi olduğundan renk kalitesinde AMOLED Plus daha üstün. Ama açıkca söylemek gerekirse Galaxy S II'de 3 hafta kadar kullandım, renkler aşırı parlak ve olduğundan canlı geldi. Bunu Sensation'un ekranı daha iyi maksadında söylemiyorum. Çok kaliteli özellikle siyahı çok iyi verebiliyor S AMOLED Plus fakat diğer bazı renk tonları çok cart
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Makaroncu 7 yıl
HTC nin en üst düzey telefonu olan sensation bile galaxy s e göre berbat bi ekran kalitesine sahip
htc almamam için tek sebep bu
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tolgacem 7 yıl
Şuan akıllı telefon almak istiyorum. HTC almak istiyorum. Sensation XL'e bakıyorum. Tek çekirdek işlemci. MSM8255 yani Desire HD'deki işlemciyi 1.5 ghz'e alıp satıyor. ee beats audio profilinin de bi nanesi yok. HTC Desire'a kurduğum custom rom'da bile beats özelliği ve ses profili oldu. Hele 4.7 inç ekrana 480 x 800 px nedir ?
Sensation XE alıyım diyorum RAM 1 GB olmalı diyorum içimden.
En mantıklısı 2. el DHD ya da Incredible S almak, rootlayıp 1.5 GHz'e çıkarmak. Beats Audio'lu ROM kurup, panasonic kulaklığım ile mutlu mesut takılmak. İşte kullanıcılar böyle f/p baksa bu markalar bu kadar rahat aynı modelleri piyasaya sunamaz
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ruhsuzadam 7 yıl
Şu anda para odaklı strateji izliyor
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napolyon94 7 yıl
Simdi cacha 1000 tl armv6 li bir cihaza 1000 tl verilirmikibel insaf ! Wildfire s 700 tl oha hic bir plus i yok ama gel gorki desire z 750 tl x5 den sonra en f/p cihaz bence htc turkiye ofisinde bir sorun var !
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sahoron 7 yıl
Telefonları dayanıklı olabilir fakat çok kalın ve tasarımlarında bir tarafı güzel yapıyor bir tarafı çirkin mesela rezoundun önü güzel arka berbat arkası senseation gibi olsaymış süper olurdu ayrıca Donanımları eksiksiz yapmaları lazım amoled ekrana gerek yok beats kulaklıklar amoledi dengeler.
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Barlas 7 yıl
Psikolojik calismalar bunlar. Resmi guncelleme yoksa custom ROM kullanin arkadaslar. Bu kadar keskin cizgileriniz olmasin.
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haymatloshan 7 yıl
HTC çıkartacağı 30 küsür telefona isim vereceğine,belli isimler altında seri şeklinde çıkartsa daha iyi olur.Dünya'nın her yerinde aynı isimde aynı cihaz satsa daha güzel olur takip etmesi.
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