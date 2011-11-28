HTC 2012'de ürün odaklı bir strateji izleyecek

Geçtiğimiz hafta Tayvan borsasında HTC'nin değer kaybetmesi ve akabinde 2011 4. çeyrek satış tahminlerini geriye çekmesi firmanın Nokia'nın kaderine benzeyeceği yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.





Reuters'e konuşan HTC finans yöneticisi Winston Yung, verilen tepkilerin abartılı olduğunu, 2012 yılında bazı amiral gemisi modellerle ürüne odaklı bir politika izleyeceklerini ve akıllı telefon pazarındaki eski pozisyonlarına geri döneceklerini belirtti.





Yung, Nokia eleştirilerine kesinlikle katılmadıklarını, art arda 6 ay rekor gelir elde ettiklerini, 2011 yılı için 45 milyon cihazı piyasalara gönderdiklerini, gelecek yıl yeni LTE uyumlu modellerle daha rekabetçi bir çizgi izleyeceklerini sözlerine ekledi.





HTC geçtiğimiz aylarda Beats Audio, HTCSense.com ve bulut oyun altyapısı Onlive hizmetine büyük miktarlarda yatırım yaptı. Ancak rakiplerinin donanım anlamında öne geçmesi HTC'yi yazılım desteğinin ve hizmetlerinin kullanımında daha agresif olmaya zorluyor. Ayrıca son dönemlerde patent mücadelesinde yaşanan kayıplar da gerilemede etkili oldu.