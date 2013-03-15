HTC 8X ve 8S modelleri Red Dot 2013 tasarım ödülüne layık görüldü





Dünya çapında 54 ülkeden 1865 tasarımcının 4600 ürün ve proje ile katıldığı Red Dot 2013 ödüllerinde ürün tasarım kategorisinde HTC iki modeli ile bu ödülü almaya hak kazandı.





Dünyanın en büyük ve en saygın tasarım yarışmalarından birisi olan Red Dot 2013, iletişim tasarımı, ürün tasarımı ve konsept tasarım olarak üç farklı kategoride veriliyor. Ürün tasarım kategorisine 4662 ürün başvururken, Türkiye'den de bir üyenin olduğu jüri, 1065 ürünü ödüle layık gördü. 58 ürün ise En İyinin En İyisi ödülünü almaya hak kazandı.





Girişimin kurucusu Prof. Dr. Peter Zec, HTC'nin Windows Phone 8X ve 8S modelleri ile sıradışı tasarım yanında bu tasarımın yenilikçi ürün çözümleri geliştirmenin bir parçası olduğunu gösterdiği için ödüle layık gördüklerini açıkladı.





HTC'nin 8X ve 8S modelleri Almanya Essen Red Dot müzesinde de Temmuz ayında sergilenmeye başlayacak. Ayrıca ödül yıllığında da yerini alacak.

http://www.htc.com/www/about/newsroom/2013/2013-03-14-htc-honored-with-top-design-award