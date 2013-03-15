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HTC 8X ve 8S modelleri Red Dot 2013 tasarım ödülüne layık görüldü

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC 8X ve 8S modelleri Red Dot 2013 tasarım ödülüne layık görüldü

Dünya çapında 54 ülkeden 1865 tasarımcının 4600 ürün ve proje ile katıldığı Red Dot 2013 ödüllerinde ürün tasarım kategorisinde HTC iki modeli ile bu ödülü almaya hak kazandı. 

Dünyanın en büyük ve en saygın tasarım yarışmalarından birisi olan Red Dot 2013, iletişim tasarımı, ürün tasarımı ve konsept tasarım olarak üç farklı kategoride veriliyor. Ürün tasarım kategorisine 4662 ürün başvururken, Türkiye'den de bir üyenin olduğu jüri, 1065 ürünü ödüle layık gördü. 58 ürün ise En İyinin En İyisi ödülünü almaya hak kazandı.

Girişimin kurucusu Prof. Dr. Peter Zec, HTC'nin Windows Phone 8X ve 8S modelleri ile sıradışı tasarım yanında bu tasarımın yenilikçi ürün çözümleri geliştirmenin bir parçası olduğunu gösterdiği için ödüle layık gördüklerini açıkladı.

HTC'nin 8X ve 8S modelleri Almanya Essen Red Dot müzesinde de Temmuz ayında sergilenmeye başlayacak. Ayrıca ödül yıllığında da yerini alacak. 

http://www.htc.com/www/about/newsroom/2013/2013-03-14-htc-honored-with-top-design-award Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
A.C.C®
talerkxperia z yıl dahil etmemişler anlaşılan yoksa bu ceplerin secilmemesi lazımdı
Xperia znin tasarımını zaten iPhone 4ten çarpmışlar, bir de o mu ödül alacaktı?

yav he he img.gawkerassets.com/...
Ayrıca en çok reddot tasarım ödülü alan marka Sonydir.
A.C.C®talerkxperia z yıl dahil etmemişler anlaşılan yoksa bu ceplerin secilmemesi lazımdıXperia znin tasarımını zaten iPhone 4...
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-OD- 6 yıl
iphoneciler yine gelmiş


htc nin wp8 telefonları tasarım olarak lumialardan çok daha güzel kaldıki alacak olsam tercihimi htc den yana kullanırdım


tartışmaları çok yersiz buluyorum yok kopyalamışlar yok tasarımı çalıntı bataryası çabuk bitiyor ekranı berbat siz daha xperia z yi elinize almamışsınız konuşuyorsunuz çıktığında gidersiniz tekno markete 10 dk incelersiniz ondan sonra istediğinizi söylersiniz eskiden öyleydi inceleyen üyeler mesaj yazardı şimdi ise 3 4 tane video izleyip aa bu felaket demenin bir anlamı yok s3 te ilk çıktığı zaman çok metediliyordu ama belediye dağıtmış gibi herkezin elinde sakin olun ürünleri bi inceleyip sonra konuşun boşa konuşmayın
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DH Misafiri 6 yıl
Htc 8x kullanıyorum.. Telefona kotu diyen insan harbi boş insandır.3aydr kullnyrm. Hiç donmadı ya. S3 sayfalarda dnuyor. Tek eksiğimz uygulamalardı onlarda geliyor Xbox bizdeykn kmse oyun konusu ypmasınn.. Kızılay dagtmış gibi herkeste iphone ve s3 var.. Fark ediliosnz telefon en hızlılarndann.. Sabırlı olanlar htc 8x alsın.. Yok android istiyorum diyen htc one alsın..
incecik kavranıyor tam istedgm gibi. Kullanmayan kotulemesin telefonu. Tek eksik win store oda kpanıyor çok şükür..
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ahmettuzlusu 6 yıl
8x'in tasarımının yanında hiç bir telefonun tasarımı duramaz.
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FakülteninReyizi 6 yıl
8s in beyazi çok şık ve felaket hafif 8x in çerçevesi kötüydü biraz
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Cidelee 6 yıl
Bu ödülü Galaxy serisinde göremek nasip olucak mı acaba
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acmtncy 6 yıl
wustti
wphone alsaydım 8x alırdım zaten. xperiaz diye diye kafa şişirdiniz yahu. gören de çok matah bişey sanacak. kulaklık girişinde bile kapak var. 6 ay sonra kopup gidecek. su geçirmezlik özelliği de yalan olacak. tamam telefon iyi güzel görünüyor ama ennihayetinde dikdörtgen bi telefon. :)

plastik kapak var diye ne kafa şişirdiniz yahu. yorumu okuyan da kullandı sanacak. xperia s'te de plastik kapak var ilk günkü gibi duruyor. eski nokialardaki gibi değil o kullanan bilir.
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acmtncy 6 yıl
cagataykoroglu
talerkxperia z yıl dahil etmemişler anlaşılan yoksa bu ceplerin secilmemesi lazımdı
Şu telefonu eline alıp kurcaladın mı?

tasarımını görmek için eline alıp incelemesi mi gerekiyor?
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What a Goal 6 yıl
Hakeden kesinlikle bu telefonlardı. Nerde görsem mest oluyorum birde bir hafifler elinize aldıgınızda kendinizden geçiyorsunuz. Ah be reis şu tasarımı androide koysana alışmışız işte geçemiyoruz wp8'e be mübarek illa ugraştırıcan he. Param olursa yanımda taşımalık alırım şu telefonu
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haymatloshan 6 yıl
Lumia 920'ye haksızlık edilmiş gibi,HTC'den daha güzel duruyor,ikisini de inceleme fırsatım olmuştu hiç beğenmemiştim HTC'nin ki çok avam kalıyordu.
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memolika 6 yıl
Sanki Nokia arada harcanmış gibi oldu.
Çünkü Nokia daha WP8 olmadan bu kadar (tür) güzel tasarımlara sahipti.
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