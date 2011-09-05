HTC Amaze 4G (Ruby) netleşiyor

IFA 2011'de Windows Phone'lu yeni telefonlarını sergileyen HTC'nin Android'li yeni telefonu Amaze 4G üzerindeki belirsizlik yavaş yavaş ortadan kalkıyor.

Tayvan'lı Android sitesi Droid Sans'ın yayınladığı fotoğraflara göre Amaze, 4.3 inçlik ekranında qHD çözünürlük sunacak ve gücünü çift çekirdekli 1.5 GHz frekansında çalışan işlemcisinden alacak. Üzerinde 1GB'lık sistem belleği ve 16 GB'lık dahili depolama alanı bulunacağı belirtilen telefonun kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğünde görüntü kaydı yapabilecek.

Önümüzdeki ay içerisinde Amerika'da satışa sunulması beklenen Amaze 4G'nin aşağıdaki görsellerinde Sense arayüzü görünmüyor olsa da telefonun raflardaki yerini Sense 3.5 arayüzü ile birlikte alması bekleniyor