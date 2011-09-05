HTC Amaze 4G (Ruby) netleşiyor

Haber Editörü
IFA 2011'de Windows Phone'lu yeni telefonlarını sergileyen HTC'nin Android'li yeni telefonu Amaze 4G üzerindeki belirsizlik yavaş yavaş ortadan kalkıyor.
Tayvan'lı Android sitesi Droid Sans'ın yayınladığı fotoğraflara göre Amaze, 4.3 inçlik ekranında qHD çözünürlük sunacak ve gücünü çift çekirdekli 1.5 GHz frekansında çalışan işlemcisinden alacak. Üzerinde 1GB'lık sistem belleği ve 16 GB'lık dahili depolama alanı bulunacağı belirtilen telefonun kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğünde görüntü kaydı yapabilecek.
Önümüzdeki ay içerisinde Amerika'da satışa sunulması beklenen Amaze 4G'nin aşağıdaki görsellerinde Sense arayüzü görünmüyor olsa da telefonun raflardaki yerini Sense 3.5 arayüzü ile birlikte alması bekleniyor
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sensation iyi telefon ama hoparlörü gerçekten kötü o yüzden güncellenmiş versiyonu geliyor ayrıca şuan htc'nin en iyi telefonu donanım olarak ram vs evo3D sensation değil.
Harbiden yani başka herhangi bir HTC modelinde kameranın megapikselini bukadar belirtildiğini ilk defa gördüm.
ayrıca yandaki 2 tuşun birisinin kamera,diğerinin müzik kısayol tuşu oldugunu sanıyorum.hatta seri üretimde o tuşun üstünde ufak bir beats logosu falan da olursa tadından yenmez.
hocam beklicekseniz vigoru beklemenizi tavsiye ediyorum hd ekranlı gelecek yeni nesil ses sistemi ile.