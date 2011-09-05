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HTC Amaze 4G (Ruby) netleşiyor

7 yıl
16,2b
1
26
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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HTC Amaze 4G (Ruby) netleşiyor
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IFA 2011'de Windows Phone'lu yeni telefonlarını sergileyen HTC'nin Android'li yeni telefonu Amaze 4G üzerindeki belirsizlik yavaş yavaş ortadan kalkıyor.

Tayvan'lı Android sitesi Droid Sans'ın yayınladığı fotoğraflara göre Amaze, 4.3 inçlik ekranında qHD çözünürlük sunacak ve gücünü çift çekirdekli 1.5 GHz frekansında çalışan işlemcisinden alacak. Üzerinde 1GB'lık sistem belleği ve 16 GB'lık dahili depolama alanı bulunacağı belirtilen telefonun kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğünde görüntü kaydı yapabilecek.

Önümüzdeki ay içerisinde Amerika'da satışa sunulması beklenen Amaze 4G'nin aşağıdaki görsellerinde Sense arayüzü görünmüyor olsa da telefonun raflardaki yerini Sense 3.5 arayüzü ile birlikte alması bekleniyor

HTC Amaze 4G (Ruby) netleşiyor
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HTC Amaze 4G (Ruby) netleşiyor
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HTC Amaze 4G (Ruby) netleşiyor
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HTC Amaze 4G (Ruby) netleşiyor
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mansurmarsak 7 yıl
Bu HTC nin telefon pazarında liderliğe oturması yakındır. Tek sıkıntı fiyat konusu. Birazda alt ve orta sınıf için modeller yapması gerekir.
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ali282 7 yıl
ne zmana gelir
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OvernightSensation 7 yıl
DeVil_BoZZo
Hiç beğenmedim bir Sensation kullanıcısı olarak. Bana Kalırsa HTC nin şu anki göz bebeği Sensation. OC ile 2ghz bile işlemci olabiliyor daha ne diyeyim. Gerek yok böyle şeylere mayk bunlar pazarlama ve satış politikalarından başka şeyler değil. :)

sensation iyi telefon ama hoparlörü gerçekten kötü o yüzden güncellenmiş versiyonu geliyor ayrıca şuan htc'nin en iyi telefonu donanım olarak ram vs evo3D sensation değil.
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izomer 7 yıl
hep öyle derler !! SE XPERİA 10 da kulaklarını çınlatıyordur umarım :)) , HTC daha yüksek ram ( android sever böyle şeyleri ) nfc + dizaynlar ile ürün çıkartacak ve sensetion BİN TL lerde alınabiliyor artık.
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Guest-F8946C419 7 yıl
Çözünürlük ?
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DeVil_BoZZo 7 yıl
Hiç beğenmedim bir Sensation kullanıcısı olarak. Bana Kalırsa HTC nin şu anki göz bebeği Sensation. OC ile 2ghz bile işlemci olabiliyor daha ne diyeyim. Gerek yok böyle şeylere mayk bunlar pazarlama ve satış politikalarından başka şeyler değil. :)
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Python 7 yıl
chn

arka taraftaki kocaman 8.0 MP yazisi ne yaa


Harbiden yani başka herhangi bir HTC modelinde kameranın megapikselini bukadar belirtildiğini ilk defa gördüm.
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ßy Emre 7 yıl
Tasarımı gerçekten çok hoş
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KASIMPAŞA TAYFA 7 yıl
Htc ve samsung kiyasiya rekabey icinde
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hazarRS 7 yıl
ben de ilk başta htcnin tasarımlarını beğenmeyenlerdendim.ama modelleri sık sık görmeye başlayınca,hele ki bir modelini kullanmaya başladıgımdan beri tasarım konusunda nasıl farklı-nasıl yaratıcı olduklarını gördüm.herşeyin sadeleştiği bir dönemde bu sadeliği bozmadan ufak detaylar ekleyebilmek çok önemli.htc de bunu başarabilmiş bana kalırsa.bu model de oldukça güzel ancak kamera çerçevesinin tasarımın geneliyle bir uyumsuzluğu var.belki değişebilir çünkü sensation da ilk ortaya çıktıgında buna benzer bir kamera çerçevesi vardı,sonradan değişti.
ayrıca yandaki 2 tuşun birisinin kamera,diğerinin müzik kısayol tuşu oldugunu sanıyorum.hatta seri üretimde o tuşun üstünde ufak bir beats logosu falan da olursa tadından yenmez.
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oktay7272 7 yıl
Açıkçası ben Htc yi iphone danda samsung danda motorola,lg v.b dende iyi buluyorum hem kalite hemde fiyat olarak ama su telefonları kalas gibi yapmıo mu zati 4.3 inç bari ince olsun kiminin eli küçük telefon dediğin ele gelecek ne bu ya artık daha ince çalışacak tasarımcı bulsunlar arkayada yazmış kocaman 8 mp görende 800 sanacak
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chn 7 yıl
arka taraftaki kocaman 8.0 MP yazisi ne yaa
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Ters Adam 7 yıl
çıksada alsam diodum çok tipsiz yapmışlar ya benim desire z 'm süper bundan sonra optimus 3D alıcam galiba
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OvernightSensation 7 yıl
Hyperio?
İşte beklediğim telefon nihayet. 1,5 Ghz çift çekirdek. qHD 4,3 ekran. 1GB Ram 16 Gb dahili bellek. 8mp kamera. Budur.

hocam beklicekseniz vigoru beklemenizi tavsiye ediyorum hd ekranlı gelecek yeni nesil ses sistemi ile.
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