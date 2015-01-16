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HTC Android 5.0 güncelleme takvimi sızdırıldı

4 yıl
3,5b
1
42
Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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HTC Android 5.0 güncelleme takvimi sızdırıldı
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Vietnam kaynaklı bir site olan htcviet.vn HTC'nin Android 5.0 Lolipop güncelleme takvimini sızdırdığını açıkladı. Sızdırılan belgeye göre HTC'nin 15'den fazla cihaza Lolipop güncellemesini vermesi bekleniyor.

Amiral gemisi modelleri One M8 ve One M7 ocak ayı içerisinde Lolipop güncellemelerine kavuşmuş olacak. Şubat ayında ise diğer tepe modeller One E8 , Desire Eye, One M8 Eye ve Butterfly 2 modelleri Android 5.0 Lolipop sürümüne kavuşacak.


Mart ayında güncelleme alacak cihaz listesi çift simli One M7 , One Max , Desire 816, Desire 820u, One M8 Mini ve Çine özel  One E8, One E8 Eye modelleri olarak gözüküyor. Nisan ayında ise Lolipop güncellemesine kavuşacak son cihazlar Desire serisinin 510,610 ve 820s modelleri ile One M7 Mini modeli olacak.

Sızdırılan belgeye göre güncelleme takviminin Nisan ayında bitirilmesi planlanıyor. Ancak yeni Sense arayüzünün ne zaman çıkacağı ve cihazlara geleceği henüz belli değil. Yeni çıkacak Amiral gemisi M9 ile birlikte yeni Sense arayüzünü HTC akıllı telefonlarda görmeye başlanacağı düşünülüyor.
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DH Misafiri 3 yıl
Htc desire 601 e acil bir guncelleme gerekli...
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melihocal 3 yıl
Htc E8 kullanıyorum paralel olarak aldım. Arap Emirliklerinin telefonu hala 5.0 yok :(
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Shedower. 4 yıl
Arkadaslar Desire 816 ya kesin gelecek mi bu guncelleme?
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DH Misafiri 4 yıl
Desire 601 yok zaten 4.4 bi rezalet bence güncelleme yapmalılar
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paldov 4 yıl
htcnin yaptigini samsung yapamiyor ya arkadas ona guluyorum..
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Like a Sir 4 yıl
m7 ve m8 e geldi şuan kullanıyorum
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doctor_bey 4 yıl
May Leydi Eyçtisi...
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abzurtmen 4 yıl
Dogruluk payini merak ediyorum cok bu takvimin,zamanla ogrenicez bakalim
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Kara_06 4 yıl
M8 kullanıcısı olarak, arkadasimda g2 vardı ancak telefon 3-4 aylık cihaz olmasına rağmen kendi kendine ekran kartı yandı ve garanti kullanıcı hatası dedi. LG den bu sebeple bayağı soğudum.
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Moco Coco* 4 yıl
İyi bir haber, sense 7 bakalım m7 lere gelecek mi ?
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0MG90 4 yıl
Butterfly ve Desire'lerde alıyor. Adamsın HTC. Bir sen bide Sony.
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Gurbetçi23 4 yıl
One M7 kullanıyorum Ocak ayı içinde L güncellemesi gelirse helal olsun valla
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assasin34 4 yıl
htc'nin fazla cihazi olmamasi elini guclendiriyor.ust segment one ailesi ve orta-giris desire ailesi.android tarafinda ne yaptiginin farkinda olan tek firma htc.
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