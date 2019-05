HTC Android 5.0 güncelleme takvimi sızdırıldı

Amiral gemisi modelleri One M8 ve One M7 ocak ayı içerisinde Lolipop güncellemelerine kavuşmuş olacak. Şubat ayında ise diğer tepe modeller One E8 , Desire Eye, One M8 Eye ve Butterfly 2 modelleri Android 5.0 Lolipop sürümüne kavuşacak.









Vietnam kaynaklı bir site olan htcviet.vn HTC'nin Android 5.0 Lolipop güncelleme takvimini sızdırdığını açıkladı. Sızdırılan belgeye göre HTC'nin 15'den fazla cihaza Lolipop güncellemesini vermesi bekleniyor.Mart ayında güncelleme alacak cihaz listesi çift simli One M7 , One Max , Desire 816, Desire 820u, One M8 Mini ve Çine özel One E8, One E8 Eye modelleri olarak gözüküyor. Nisan ayında ise Lolipop güncellemesine kavuşacak son cihazlar Desire serisinin 510,610 ve 820s modelleri ile One M7 Mini modeli olacak.Sızdırılan belgeye göre güncelleme takviminin Nisan ayında bitirilmesi planlanıyor. Ancak yeni Sense arayüzünün ne zaman çıkacağı ve cihazlara geleceği henüz belli değil. Yeni çıkacak Amiral gemisi M9 ile birlikte yeni Sense arayüzünü HTC akıllı telefonlarda görmeye başlanacağı düşünülüyor.