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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Beats'e ilk yanıt Nokia'dan; Monster imzalı yeni kulaklık

7 yıl
17,5b
1
13
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Beats firmasına ortak olan ve yeni nesil telefonlarında, bu firma tarafından geliştirilen kulaklık ve ses teknolojilerini kullanmaya başlayan HTC'ye ilk yanıt Nokia'dan geldi.
Henüz resmi olarak açıklanmamakla birlikte ortaya çıkan yeni dökümanlara göre Nokia, özellikle kulaklık alanında sektörün güçlü oyuncularından Monster ile işbirliği yapıyor.
26-27 Ekim tarihlerinde İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenecek Nokia World etkinliği kapsamında Finlandiyalı mobil iletişim devi,Purity HD isimli yeni kulaklığını da tanıtacak.
Symbian Belle işletim sistemli 600 modeliyle ses odaklı telefon sunan Nokia, Monster tarafından geliştirilen kulaklık ile telefonlarındaki ses deneyimini arttırmayı hedefliyor.
Yeni kulaklığın fiyatı ve hangi telefonlarla geleceğine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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vatanfatih 7 yıl
beats audio güzel olmuş
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sezar 7 yıl
bu arada zaten beast audio yoyu zaten monster firması yapıyor,,,haber biraz yanlış olmuş..sanki rakipler gibi gösterilmiş zaten beast audioların hepsi monster cable a ait :)
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NomadCRY 7 yıl
Tamam da Beats Audio'yu Monster yapmıyor mu zaten? Yanlışsam düzeltin.
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artcraft35 7 yıl
kulaklıklarını diğer telefonlara göre yaparsa alınabilir
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35fatih 7 yıl
vito_scaletta
kamera olmamıs

kamera olmamış mı :D nerde kameradan bahsediyor ki :D
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vito_scaletta 7 yıl 35fatih
35fatih
vito_scaletta
kamera olmamıs

kamera olmamış mı :D nerde kameradan bahsediyor ki :D

pardon pardon yanlıs yere yazdım seninde ağzında bakla ıslanmıyo yani caktırma faili
ben nexus prime a yazacaktım pfff. kamerası 5 mp ya ondan ben 8 bekliyodum
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vito_scaletta 7 yıl
kamera olmamıs
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Lepanto 7 yıl vito_scaletta
vito_scaletta
kamera olmamıs

alaka-i maydonoz
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OverClocK1ng 7 yıl
Offf. Bir de Tribune falan gibi bir şey verirse dehşet olur.
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umutarslan.com 7 yıl
Lepanto
kutu iceriginde gelirse alicilar icin guzel olur. ayrica satildiginda pahali olacagini dusunuyorum.

hayal olabilir anca.En kral firmalar bile 10liralık kulaklık veriyor.
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Lepanto 7 yıl umutarslan.com
umutarslan.com
Lepanto
kutu iceriginde gelirse alicilar icin guzel olur. ayrica satildiginda pahali olacagini dusunuyorum.

hayal olabilir anca.En kral firmalar bile 10liralık kulaklık veriyor.

htc beats marka kulaklik veriyor bir telefonunda o yuzden dedim zaten fiyat da biraz artar kutu icerigi dolgunlastikca bence.
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Lepanto 7 yıl
kutu iceriginde gelirse alicilar icin guzel olur. ayrica satildiginda pahali olacagini dusunuyorum.
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