HTC Beats'e ilk yanıt Nokia'dan; Monster imzalı yeni kulaklık

Beats firmasına ortak olan ve yeni nesil telefonlarında, bu firma tarafından geliştirilen kulaklık ve ses teknolojilerini kullanmaya başlayan HTC'ye ilk yanıt Nokia'dan geldi.

Henüz resmi olarak açıklanmamakla birlikte ortaya çıkan yeni dökümanlara göre Nokia, özellikle kulaklık alanında sektörün güçlü oyuncularından Monster ile işbirliği yapıyor.

26-27 Ekim tarihlerinde İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenecek Nokia World etkinliği kapsamında Finlandiyalı mobil iletişim devi,Purity HD isimli yeni kulaklığını da tanıtacak.

Symbian Belle işletim sistemli 600 modeliyle ses odaklı telefon sunan Nokia, Monster tarafından geliştirilen kulaklık ile telefonlarındaki ses deneyimini arttırmayı hedefliyor.

Yeni kulaklığın fiyatı ve hangi telefonlarla geleceğine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.