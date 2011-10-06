HTC Beats'e ilk yanıt Nokia'dan; Monster imzalı yeni kulaklık

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Beats firmasına ortak olan ve yeni nesil telefonlarında, bu firma tarafından geliştirilen kulaklık ve ses teknolojilerini kullanmaya başlayan HTC'ye ilk yanıt Nokia'dan geldi.
Henüz resmi olarak açıklanmamakla birlikte ortaya çıkan yeni dökümanlara göre Nokia, özellikle kulaklık alanında sektörün güçlü oyuncularından Monster ile işbirliği yapıyor.
26-27 Ekim tarihlerinde İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenecek Nokia World etkinliği kapsamında Finlandiyalı mobil iletişim devi,Purity HD isimli yeni kulaklığını da tanıtacak.
Symbian Belle işletim sistemli 600 modeliyle ses odaklı telefon sunan Nokia, Monster tarafından geliştirilen kulaklık ile telefonlarındaki ses deneyimini arttırmayı hedefliyor.
Yeni kulaklığın fiyatı ve hangi telefonlarla geleceğine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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kamera olmamış mı :D nerde kameradan bahsediyor ki :D
pardon pardon yanlıs yere yazdım seninde ağzında bakla ıslanmıyo yani caktırma faili ben nexus prime a yazacaktım pfff. kamerası 5 mp ya ondan ben 8 bekliyodum
alaka-i maydonoz
hayal olabilir anca.En kral firmalar bile 10liralık kulaklık veriyor.
htc beats marka kulaklik veriyor bir telefonunda o yuzden dedim zaten fiyat da biraz artar kutu icerigi dolgunlastikca bence.