HTC Bliss'in resmi basın görselleri gün ışığına çıktı

HTC'nin bir süredir konuşulmakta olan orta-segment odaklı yeni telefonu Bliss'in resmi basın görselleri sızdırıldı. Rhyme adıyla 20 Eylül'de pazara sunulması beklenen telefon, Android 2.3.4 işletim sistemini kullanıyor ve HTC'nin ünlü Sense arayüzünün 3.5 sürüm numaralı yeni versiyonuyla geliyor. Henüz kesinlik kazanmamakla birlikte ağırlıklı olarak gençleri hedef alacak Rhyme ile birlikte kutu içeriğinden Beats Audio kulaklık çıkması da beklenebilir.

Qualcomm'un 1GHz'de çalışan tek çekirdekli Snapdragon işlemcisinden güç aldığı belirtilen yeni telefonda 3.7-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana yer veriliyor. Arka kısmında 5 Megapiksel, ön kısmında ise VGA çözünürlüğüğnde kamera bulunan yeni telefon hedef kitlenin tercihleri doğrultusunda sarı, pembe, gri ve koyu mavinin de yer aldığı farklı renk seçenekleriyle sunulacak.

Verizon tarafından iki yıllık sözleşme ile 199$ seviyesinden sunulacağı ifade edilen HTC Bliss (Rhyme) için resmi lansman yukarıda da belirttiğimiz üzere önümüzdeki hafta yapılacak.