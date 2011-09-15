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HTC Bliss'in resmi basın görselleri gün ışığına çıktı

7 yıl
29,1b
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17
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC'nin bir süredir konuşulmakta olan orta-segment odaklı yeni telefonu Bliss'in resmi basın görselleri sızdırıldı. Rhyme adıyla 20 Eylül'de pazara sunulması beklenen telefon, Android 2.3.4 işletim sistemini kullanıyor ve HTC'nin ünlü Sense arayüzünün 3.5 sürüm numaralı yeni versiyonuyla geliyor. Henüz kesinlik kazanmamakla birlikte ağırlıklı olarak gençleri hedef alacak Rhyme ile birlikte kutu içeriğinden Beats Audio kulaklık çıkması da beklenebilir.
Qualcomm'un 1GHz'de çalışan tek çekirdekli Snapdragon işlemcisinden güç aldığı belirtilen yeni telefonda 3.7-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana yer veriliyor. Arka kısmında 5 Megapiksel, ön kısmında ise VGA çözünürlüğüğnde kamera bulunan yeni telefon hedef kitlenin tercihleri doğrultusunda sarı, pembe, gri ve koyu mavinin de yer aldığı farklı renk seçenekleriyle sunulacak.
Verizon tarafından iki yıllık sözleşme ile 199$ seviyesinden sunulacağı ifade edilen HTC Bliss (Rhyme) için resmi lansman yukarıda da belirttiğimiz üzere önümüzdeki hafta yapılacak.

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MirlivaVII 7 yıl
HTC Bliss’in Resmi Özellikleri
* 1GHz Tek Çekirdekli Qualcomm MSM8255 Çipset
* 3.7 inçlik WVGA çözünürlüklü Super LCD Dokunmatik Ekran
* 5 MP Otofokuslu, 28mm genişliğinde Kamera Sensörü
* 720p HD Video Çekimi
* VGA çözünürlüklü Ön Kamera
* LED Flaş
* 119 x 60.8 x 10.86mm boyutlarında
* 768 MB RAM
* 4 GB Dahili Hafıza
* Bluetooth 3.0, Wi-Fi ve GPS
* Jiroskop, Dijital Pusula, G-sensor, Yakınlık ve Işık Sensörleri
* FM Radyo
* 3.5mm Audio Jakı
* 5 pinli microUSB
1 Yanıt Yanıtla
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Catharacta Skua 7 yıl MirlivaVII
yydn7

HTC Bliss’in Resmi Özellikleri

* 1GHz Tek Çekirdekli Qualcomm MSM8255 Çipset
* 3.7 inçlik WVGA çözünürlüklü Super LCD Dokunmatik Ekran
* 5 MP Otofokuslu, 28mm genişliğinde Kamera Sensörü
* 720p HD Video Çekimi
* VGA çözünürlüklü Ön Kamera
* LED Flaş
* 119 x 60.8 x 10.86mm boyutlarında
* 768 MB RAM
* 4 GB Dahili Hafıza
* Bluetooth 3.0, Wi-Fi ve GPS
* Jiroskop, Dijital Pusula, G-sensor, Yakınlık ve Işık Sensörleri
* FM Radyo
* 3.5mm Audio Jakı
* 5 pinli microUSB



Şu ekranada bir çözüm bulsa artık HTC. Diğer rakiplerinin çok gerisinde. Samsung super amoled,iphone retina display,lg nova ,sony ericsson bravia engine
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Katilpence 7 yıl
Aslında bu yaz android özellikle telefon almaya niyetlenmiştim ama bir türlü gözüme telefon kestiremedim galaxy II ve Htc sensation çok büyük geldi sonuçta telefon elinize oturmuyacaksa bazı işleri tek elle yapamayıcaksanız tablet alalım daha mantıklı diğer özellikli telefonlara bakıyorum ya işlemcisi yavaş ya ram düşük yada ana bellek hafıza çok düşük yada çok şekilsiz geldiler görünüşte önemli diyorum aralarında galaxy mini hoşuma gitti ama 600 mhz oldugu için bu sene by gectim inşallah bu telefon güzel olur hızlı bol ram li sesler canlı ve gür çıkarda tepe tepe 2-3 kullanırız :))
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Bl00dyHell 7 yıl
Güzel bir telefon gibi duruyor. DH incelemesini bekliyoruz
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dix1 7 yıl
çok beğendim wildfire s'i satar bugün alırdım bu cihazı
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tablocu 7 yıl
bence tasarım bomba olmulş wildfire s biraz büyüse diyodum büyümüş çok hoç olmuş bu arada amerikalılar yaşadı artık hangi tarifeye veriliyorsa o tarifede olanlar kaçırmamalı
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oktay7272 7 yıl
Yani sekterünün en iyisi değil ama fiyat özellik uyumu iyi orta bütçe için ideal gibi gözüküyor ...
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acmtncy 7 yıl
ülkemize gelirse 1000 lirayı geçeceğini düşünüyorum. şu anda benzer özelliklerdeki desire s 1200 tl. bu telefonun ram miktarı ne bilmiyorum ama eğer 768 olursa desire s'in ferklı tasarımlı hali olur.
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ozgurr84 7 yıl
quzman
@ozgurr84 ; Engin bilgilerinle beni de aydınlattığın için teşekkürler ...

ne demek bişi degil
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Lepanto 7 yıl
Yakın zamana kadar üst segment dediğimiz özellikler yakında orta segment telefonlarda kullanılıyor olacak demek oluyor bu. Orta segment, gençler cart curt denmiş de ülkemizde 1000 lira civarı bir fiyatı olur, minimum 900. Yani öyle gençlere ucuz telefon verelim orta segment falan filan yalan olur ülkemizde.
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quzman 7 yıl
@ozgurr84 ;
Engin bilgilerinle beni de aydınlattığın için teşekkürler ...
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ozgurr84 7 yıl
quzman
Az paraya çok iş bu telefonu tam karşılayan cümle bence .

ona f/p derler
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Carnadormania 7 yıl
200 dolar sözleşmenin ön koşulu muhtemelen..türkiyede de ucuz görünüyor ilk bakışta ama 1.700'lük telefon 3 milyarı geçiyor.
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quzman 7 yıl
Az paraya çok iş bu telefonu tam karşılayan cümle bence .
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