HTC, Change ile şimdiye kadar ki en güçlü pazarlama kampanyasına başlıyor





Yaşadığı mali problemler nedeniyle bu yıl akıllı telefon pazarında farklı bir strateji izleyen ve markasını tüketiciye anlatma konusunda daha agresif olmak isteyen HTC, Change ile şimdiye kadar ki en güçlü pazarlama kampanyasını başlatıyor





Sektörde dönüşüm gerçekleştirecek yenilikçi bir yaklaşımı müjdeleyen "Change", HTC'nin pazarlama alanında bugüne kadar hayata geçirdiği en büyük yatırımı temsil ediyor. Kampanya, geniş bir yelpazedeki geleneksel ve dijital mecralar üzerinden tüketicilere ulaşmayı hedefliyor.





Daha önce gündeme gelen Iron Man serisinin yıldızı ve yönetmen Robert Downey Jr., "Change" kapsamında HTC ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Downey Jr. reklamda rol almanın yanı sıra HTC'nin global ajansı 171 Worldwide (WWP Grubu) ile gerçekleştirdiği çalışma ile eşsiz yorumunu da katarak reklama kendi tarzını da ekledi.

Üç aşamada hayata geçirilecek olan marka platformunun ilk aşamasını HTC'nin farklı insanlar için ne anlama geldiğine dair eğlenceli bir yorum ile markaya vurgu yapan reklam kampanyası oluşturuyor. İkinci aşamada, BlinkFeed, Video Highlights ve BoomSound gibi HTC’nin devrim niteliğindeki yeniliklerin mobil sektörünün yüzünü nasıl değiştirdiğine dair çalışmalar yer alıyor. Devamı olan reklam spotları ise HTC ürünlerinin nasıl kullanıcıları güçlendirerek kendi yaşamlarında değişimi gerçekleştirmelerini sağladığına odaklanıyor.

Aslında kısa süre önce yayınlanan ilk video rmarka platformunun ipuçlarını veriyordu. İkinci videoda ise Downey Jr. boy göstermeye başlıyor.





Kampanya YouTube, televizyon ve sinema reklamları şeklinde yapılacak. Downey Jr.'ın reklamlardaki ismi ise "Change" yani değişim. Her iki video 16 saniye iken Perşembe günü 2 dakikalık asıl klip gelecek. Ayrıca sinema salonlarında da reklamlar dönmeye başlayacak.





Downey Jr. kısa video esnasında Humongous Tinfoil Catamaran şeklinde bir ifade kullanıyor. Bunun ne olduğu bilinmemekle birlikte devasa alüminyum folyo katamaran şeklinde Türkçe karşılığını bulmak mümkün. Bazı tahminler tamamen alüminyum kaplı 5.9 inçlik HTC One Max modeline işaret olduğu yönünde. Downey Jr.'ın HTC One Max tanıtımında yer alıp almayacağı bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/HTC-getting-serious-unveils-Change-marketing-campaign_id46298#5-