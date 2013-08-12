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HTC, Change ile şimdiye kadar ki en güçlü pazarlama kampanyasına başlıyor

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, Change ile şimdiye kadar ki en güçlü pazarlama kampanyasına başlıyor

Yaşadığı mali problemler nedeniyle bu yıl akıllı telefon pazarında farklı bir strateji izleyen ve markasını tüketiciye anlatma konusunda daha agresif olmak isteyen HTC, Change ile şimdiye kadar ki en güçlü pazarlama kampanyasını başlatıyor

Sektörde dönüşüm gerçekleştirecek yenilikçi bir yaklaşımı müjdeleyen "Change", HTC'nin pazarlama alanında bugüne kadar hayata geçirdiği en büyük yatırımı temsil ediyor. Kampanya, geniş bir yelpazedeki geleneksel ve dijital mecralar üzerinden tüketicilere ulaşmayı hedefliyor.

Daha önce gündeme gelen Iron Man serisinin yıldızı ve yönetmen Robert Downey Jr., "Change" kapsamında HTC ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Downey Jr. reklamda rol almanın yanı sıra HTC'nin global ajansı 171 Worldwide (WWP Grubu) ile gerçekleştirdiği çalışma ile eşsiz yorumunu da katarak reklama kendi tarzını da ekledi.
Üç aşamada hayata geçirilecek olan marka platformunun ilk aşamasını HTC'nin farklı insanlar için ne anlama geldiğine dair eğlenceli bir yorum ile markaya vurgu yapan reklam kampanyası oluşturuyor. İkinci aşamada, BlinkFeed, Video Highlights ve BoomSound gibi HTC’nin devrim niteliğindeki yeniliklerin mobil sektörünün yüzünü nasıl değiştirdiğine dair çalışmalar yer alıyor. Devamı olan reklam spotları ise HTC ürünlerinin nasıl kullanıcıları güçlendirerek kendi yaşamlarında değişimi gerçekleştirmelerini sağladığına odaklanıyor.
Aslında kısa süre önce yayınlanan ilk video rmarka platformunun ipuçlarını veriyordu. İkinci videoda ise Downey Jr. boy göstermeye başlıyor. 

Kampanya YouTube, televizyon ve sinema reklamları şeklinde yapılacak. Downey Jr.'ın reklamlardaki ismi ise "Change" yani değişim. Her iki video 16 saniye iken Perşembe günü 2 dakikalık asıl klip gelecek. Ayrıca sinema salonlarında da reklamlar dönmeye başlayacak.

Downey Jr. kısa video esnasında Humongous Tinfoil Catamaran şeklinde bir ifade kullanıyor. Bunun ne olduğu bilinmemekle birlikte devasa alüminyum folyo katamaran şeklinde Türkçe karşılığını bulmak mümkün. Bazı tahminler tamamen alüminyum kaplı 5.9 inçlik HTC One Max modeline işaret olduğu yönünde. Downey Jr.'ın HTC One Max tanıtımında yer alıp almayacağı bilinmiyor. 

http://www.phonearena.com/news/HTC-getting-serious-unveils-Change-marketing-campaign_id46298#5- Yorum Yaz
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ozkilic 5 yıl en beğenilen
HTC One Ironman Edition çıksa çok hoş olmaz mıydı ya ??? Ben bayılıyorum o renklere mesela :)
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yuhu 5 yıl
ayton 5 en şık ikinci tel ha. minicik ekranlı bir teli şık göremiyorum ben. hele de o kalınlıkla mümkün değil.
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Ñolofinwë 5 yıl
Telefon değiştirmeye karar verdiğim şu günlerde One almaktan beni alıkoyan tek şey SD800-Adreno330 ikilisi yerine SD600-Adreno320 kullanıyor oluşu.

One'ın başarısız olduğunu söylemek zor. HTC'yi saplandığı bataklıktan kurtaracak kadar güçlü bir amiral gemisi düşünmesi zaten zor.
2014 amiral gemilerini gelene kadar One gibi başarılı bir tasarımdan vazgeçmemeleri doğru olan şey bence. One Max ve Harmony(WP'lu One kasa) doğru vakitte satışa çıkarılırsa 2014 amiral gemilerinde de HTC umudunu sürdürebilir.

HTC'ye karşı da biraz daha yumuşak tavır takınılabilir. Yani Apple, Samsung, Sony, HTC'den daha kötü durumda olsa da LG de, hepsi akıllı telefon dışındaki pazarlarda da iddialı ve ekonomik gücünü sadece bu sektörden almayan şirketler.
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free4200 5 yıl
Her sene aynı söylem. Ortada hiç icraat göremedik ne yazıkki..
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sierratr1 5 yıl
iphone dan birgun vazgecersem kullanacagim tek marka.
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bwhiteshark 5 yıl
HTC sende şu pilleri bir change yapsan?
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NoNamess 5 yıl
yunusfurkanayse

Kim ne derse desin epıl xD Arkadaş o kadar para dokupte sizi mal yerine koyup ufacık telefonu kakalayan epıl gibisi yok . Ben epıl diyorum. Epıl ayfon 5 on numara telefon. Daha bir dosyalama sistemi yok.Flashplayer yok. İnternetten download yok. Süper bir tel. Alin siz de kazığı yeyin. Şu an sitiv cabs öbür alemde yaniyorsa bunda ayfonun büyük parmagi var. Zavallı sitiv en azından o taraftan tivit atan bir ayfoncuk yapabilseydin. Ama ömür müsaade etmedi. Şimdi bıraktığım mirasa kendi amerikan vatandaşından cok bizim fanboylar sahip çıkıyor. Yav batidan .medeniyet alın dedik siz oldugu gibi aldınız geldiniz . Su rakın kokcular gibi hersene hadimkoye çadır kurup bekleyen gotikler gibi ayfon fanboyu gider epılstorda çadır kurar. Yazık bu nesile

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alp0007 5 yıl
Gördüğüm en şık telefon 1.HTC One 2. IPhone5 3. yok
Umarım HTC mali krizden kurtulur.
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TearsForFears 5 yıl
Htc One'ın Snapdragon 800'e güncellenmiş modeli çıksada alsak.Telefon hoşuma gidiyor lakin bu saatten sonra Snapdragon 600'lü telefon alınmaz diye düşünüyorum.Htc yeni telefon çıkarmazsa Sony , LG ve Samsung'a yöneleceğiz.


yunusfurkanayse

Kim ne derse desin epıl xD

Arkadaş o kadar para dokupte sizi mal yerine koyup ufacık telefonu kakalayan epıl gibisi yok . Ben epıl diyorum. Epıl ayfon 5 on numara telefon. Daha bir dosyalama sistemi yok.Flashplayer yok. İnternetten download yok. Süper bir tel. Alin siz de kazığı yeyin. Şu an sitiv cabs öbür alemde yaniyorsa bunda ayfonun büyük parmagi var. Zavallı sitiv en azından o taraftan tivit atan bir ayfoncuk yapabilseydin. Ama ömür müsaade etmedi. Şimdi bıraktığım mirasa kendi amerikan vatandaşından cok bizim fanboylar sahip çıkıyor. Yav batidan .medeniyet alın dedik siz oldugu gibi aldınız geldiniz . Su rakın kokcular gibi hersene hadimkoye çadır kurup bekleyen gotikler gibi ayfon fanboyu gider epılstorda çadır kurar. Yazık bu nesile


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yunusfurkanayse 5 yıl
Kim ne derse desin epıl xD
Arkadaş o kadar para dokupte sizi mal yerine koyup ufacık telefonu kakalayan epıl gibisi yok . Ben epıl diyorum. Epıl ayfon 5 on numara telefon. Daha bir dosyalama sistemi yok.Flashplayer yok. İnternetten download yok. Süper bir tel. Alin siz de kazığı yeyin. Şu an sitiv cabs öbür alemde yaniyorsa bunda ayfonun büyük parmagi var. Zavallı sitiv en azından o taraftan tivit atan bir ayfoncuk yapabilseydin. Ama ömür müsaade etmedi. Şimdi bıraktığım mirasa kendi amerikan vatandaşından cok bizim fanboylar sahip çıkıyor. Yav batidan .medeniyet alın dedik siz oldugu gibi aldınız geldiniz . Su rakın kokcular gibi hersene hadimkoye çadır kurup bekleyen gotikler gibi ayfon fanboyu gider epılstorda çadır kurar. Yazık bu nesile
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HTC Specialist 5 yıl
171 woldwide WPP group olacaktı :)
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wisla 5 yıl
iron man 4'de iron manin zırhını htc yapıyormuş aleminyum kaplama olucakmış.
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