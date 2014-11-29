HTC Desire 620 ve 620G lanse edildi









HTC'nin gelecek yıl için planladığı yeni One serisi amiral gemi modeli ile ilgili iddialar gelmeye devam ederken, firmanın orta ve giriş seviyesi segmentte mücadele eden Desire ailesi de 64-bit işlemciler ile rekabetçi olmaya çalışıyor. Firmanın yeni bir Desire modeli resmiyet kazandı.





Tayvan'da resmiyet kazanan Desire 620, firmanın yeni 64-bit işlemci taşıyan akıllı telefonu olacak. Orta seviyeye yönelik bir cihaz olan Desire 620'de 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran yer alıyor. 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 410 yongasetinden gücünü alan cihaz 1GB RAM ile destekleniyor.





Cihazda bunun haricinde 8GB artırılabilir hafıza, 8MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, LTE, Android 4.4.4 işletim sistemi, Sense 6 arayüzü, 2100mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. Modelin ön tarafında çift hoparlör olduğu gözlerden kaçmıyor. Bunun yanında LTE desteği olmayan ve 8 adet Cortex-A7 çekirdeği taşıyan MT6592 işlemcili Desire 620G modeli de mevcut.





64-bitlik akıllı telefonların genelde akıcı bir deneyim sunduğu çeşitli gözlemlerde dile getirildiği için Desire 620 modelinin de sınıfına göre iyi bir performans sunacağı tahmin ediliyor. Desire 620 modeli Aralık ayında Asya ülkelerinde 225$ yaklaşık fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Desire 620G ise 160$ seviyesinde fiyatlandırılacak.

http://www.phonearena.com/news/New-HTC-Desire-620-revealed---a-mid-range-smartphone-with-dual-front-facing-speakers_id63305