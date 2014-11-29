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HTC Desire 620 ve 620G lanse edildi

4 yıl
17,6b
1
29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Desire 620 ve 620G lanse edildi


HTC'nin gelecek yıl için planladığı yeni One serisi amiral gemi modeli ile ilgili iddialar gelmeye devam ederken, firmanın orta ve giriş seviyesi segmentte mücadele eden Desire ailesi de 64-bit işlemciler ile rekabetçi olmaya çalışıyor. Firmanın yeni bir Desire modeli resmiyet kazandı.

Tayvan'da resmiyet kazanan Desire 620, firmanın yeni 64-bit işlemci taşıyan akıllı telefonu olacak. Orta seviyeye yönelik bir cihaz olan Desire 620'de 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran yer alıyor. 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 410 yongasetinden gücünü alan cihaz 1GB RAM ile destekleniyor. 

Cihazda bunun haricinde 8GB artırılabilir hafıza, 8MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, LTE, Android 4.4.4 işletim sistemi, Sense 6 arayüzü, 2100mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. Modelin ön tarafında çift hoparlör olduğu gözlerden kaçmıyor. Bunun yanında LTE desteği olmayan ve 8 adet Cortex-A7 çekirdeği taşıyan MT6592 işlemcili Desire 620G modeli de mevcut. 

64-bitlik akıllı telefonların genelde akıcı bir deneyim sunduğu çeşitli gözlemlerde dile getirildiği için Desire 620 modelinin de sınıfına göre iyi bir performans sunacağı tahmin ediliyor. Desire 620 modeli Aralık ayında Asya ülkelerinde 225$ yaklaşık fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Desire 620G ise 160$ seviyesinde fiyatlandırılacak. 

http://www.phonearena.com/news/New-HTC-Desire-620-revealed---a-mid-range-smartphone-with-dual-front-facing-speakers_id63305 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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DH Misafiri 1 yıl
Bende 620g dual sim var hafıza 8gb diyor ama 4gb 4.4,2 androit var intarnete baktım 4,4.4 diyo niye yalan yanlış yazıyosunuz he telefondan memnunum ama android gücele gelecekmi nezaman gelecek
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PNOUMA 2 yıl
3g icin sim kart tercihini yapman gerekir ayarlardan.2 whatsup ile kullanilamiyor
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DH Misafiri 2 yıl
Ben de aldım bir haftadır kullanıyorum. günde en az 5 kere açıp kapıyorum. 2 tane turbo internetli sim kart, bir de kablosuz bağlantısı var ama internet lazım olduğunda bağlanamıyorum. bazen bi bakıyorum hatlardan birisi yok bazen ikisi de yok. bana arızalı olan mı dekgeldi yoksa telefonun bir ayarı var da ben mi bilmiyorum.
bu arada bu telefonda 2 whatsApp kullanılmıyor galiba.
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DH Misafiri 2 yıl
android guncellemesi gilmiyo son android surumu 4.4.2 :(
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PNOUMA 3 yıl
Pisman eden ozellikleri soyler misiniz?
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DH Misafiri 3 yıl
Htc desire 620 aldım bugun fakat aldığıma pişman oldum Samsung kral telefonmuş onu gidince anladım
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PNOUMA 3 yıl
Yaklasik 1 yildir kullaniyorum,kamerasi haric cok memnunum.Cift sim olmasi buyuk kolaylik benim icin,makine kasmiyor,pili fena sayilmaz.HTC su dual simlerin biraz daha ust segmentini yapsa da alsak,piyasada kaliteli -premium dual sim anlaminda bir urun yok.Demek istedigim,A9,iphone6 yada S6 kalitesinde premium bir dual sim.Su anda Samsungun A8 i var ama Samsung:) HTC android sistemi gercekten cok iyi.
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smoc76 3 yıl
Bu telefonu 4 aydır kullanıyorum. İşim gereği sürekli çift hat taşıdığım için ve 2 ayrı telefon taşımak zor geldiği için çift hatlı telefon kullanıyorum. Bu modelden önce yine htc nin desire 616 çift hatlı telefonunu kullanıyordum, oldukça da memnundum. Suya düşürüp telefon pert olunca bir üst modeli desire 620 yi aldım. Bence HTC çift hatlı telefonlar söz konusu olduğunda açık ara en iyisi. HTC sense arayüzü ve blinkfeed uygulamaları bence piyasada diğer hiçbir markada olmayan özellikler. Telefonu o kadar değiştiriyor ki sanki android in başka bir versiyonunu kullanıyorsunuz. Üstelik arayüz akıcı çalıştığı ve samsung gibi telefonu kasmadığı için telefon 1 gb ramli olmasına rağmen, çift hat sürekli çalışır halde, 3G sürekli açık, arka planda uygulamalar açık olsa bile zerre kasma yok. Her anlamda stabil çalışan bir telefon. Bence HTC ülkemizde marka olarak hak ettiği saygıyı görmüyor. Beklentileriniz çok üst seviyede değilse, ille de en pahalı telefonları kullanayım derdinde değilseniz her işinizi tam anlamıyla gören bir telefon.
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DH Misafiri 3 yıl
snapdrogon yani 620 modeli çift hoparlörmü çok çelişkili bilgiler var internette kullanan yada bilgisi olan varsa yardımcı olursanız,telekkürler..
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DH Misafiri 3 yıl
Şu hayatta en son Android telefon bu kalsa yinede bunu almayın çünkü alınca sinirden catlarsiniz yere calarsiniz telefon gider yine telefonsuz kalırsınız yani hiç telefon kullanmamnizi tavsiye ederim bunu kullanmaktansa çünkü paranız cebinizde kalır çöpe atmış olmazsınız iyi günler
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