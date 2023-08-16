Yağmurdan etkilenmeyen telefon OnePlus Ace 2 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Ekranında iPhone 14 Pro dahil üst seviye akıllı telefonlarda bile olmayan özel teknolojinin (OnePlus, rain water touch olarak adlandırıyor) kullanıldığı OnePlus Ace 2 Pro modeli Çin’de tanıtıldı. Yağmur suyu dokunmatik teknolojinin yanı sıra OnePlus’ın 24GB RAM’li ilk telefonu olma özelliğini taşıyor.

OnePlus, dokunmatik ekranların sorunlarından birini çözüyor 5 gün önce eklendi

Daha çok genç kullanıcıları ve oyuncuları hedefleyen performans odaklı bir akıllı telefon karşımızda. Ace 2 Pro, 6.7 inç kavisli OLED ekrana sahip. Ekran, 1.5K çözünürlük, 450ppi piksel yoğunluğu, 120Hz yenileme hızı, 10 bit HDR, 1600 nit parlaklık sunuyor. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alan telefon, 24GB’a kadar RAM, 1TB’a kadar depolama ile geliyor. 9140 mm² VC soğutma sistemi kullanılmış.

Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 ile gelen telefon, 150w SuperVOOC hızlı kablolu şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Arkada 50MP Sony IMX890 birincil kameraya 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera eşlik ediyor. Önde 16MP kamera mevcut. Bağlantı tarafında, iPhone 15 Pro ile gelmeyeceği söylenen WiFi 7 desteği mevcut. Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlör, ekran içi parmak izi sensörü ve OnePlus 11’in özelleştirilen x ekseni titreşim motoru mevcut.

OnePlus Ace 2 Pro fiyatı

OnePlus Ace 2 Pro, yeşil ve gri renk seçenekleriyle 23 Ağustos’ta satışa çıkacak. Telefonun fiyatı; 410 dolardan başlıyor. Depolama kapasitesi ve bellek miktarına göre fiyatlandırma şu şekilde:

12GB RAM + 256GB : 410 dolar

: 410 dolar 16GB RAM + 512GB : 465 dolar

: 465 dolar 24GB RAM + 1TB: 550 dolar

OnePlus Ace 2 Pro özellikleri

Ekran : 6.74 inç, 2772x1240, 120Hz, 1600 nit, AMOLED

: 6.74 inç, 2772x1240, 120Hz, 1600 nit, AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Bellek : 12GB / 16GB / 24GB (LPDDR5x)

: 12GB / 16GB / 24GB (LPDDR5x) Depolama : 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0)

: 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0) Arka kamera : 50MP Sony IMX890 f/1.8 + 8MP Sony IMX355 f/2.2 + 2MP makro f/2.4

: 50MP Sony IMX890 f/1.8 + 8MP Sony IMX355 f/2.2 + 2MP makro f/2.4 Ön kamera : 16MP Samsung S5K3P9 f/2.4

: 16MP Samsung S5K3P9 f/2.4 Batarya : 5000 mAh, 150W kablolu hızlı şarj

: 5000 mAh, 150W kablolu hızlı şarj İşletim sistemi : Android 13

: Android 13 Boyut ve ağırlık: 163.1 x 74.2 x 8.98mm, 210g

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OnePlus Ace 2 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı