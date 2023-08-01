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    Yeni Android telefonlar titanyum kasayla gelecek: İşte ilk model

    iPhone 15 Pro serisinin titanyum kasa ile gelmesi bekleniyor. Apple'dan sonra Android telefon üreticileri de titanyum kasalı modeller çıkaracak.                 
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    Xiaomi 14 Pro titanyum kasalı ilk Android telefon olacak Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, titanyum kasalı ilk iPhone modelleri olacak gibi görünüyor. iPhone 15 serisinden sonra tanıtılacak Android telefonların da titanyum kasayla gelmesi bekleniyor. Hatta Ice Universe, titanyum kasalı ilk Android telefon modelinin Xiaomi 14 Pro olacağını iddia ediyor.

    Samsung Galaxy S24 Ultra’nın titanyum gövdeyle geleceği söylentisinin ardından Xiaomi 14 Pro’nun da titanyum kasaya sahip olacağı ortaya atıldı. Anlaşılan o ki, Apple’dan sonra Android telefon üreticileri üst seviye modellerinde cihazı daha dayanıklı aynı zamanda hafif yapan titanyum kasayı tercih edecek.

    Xiaomi 14 Pro, titanyum kasalı ilk Android telefon olacak

    Xiaomi 14 serisinin dört modelden oluşacağı söyleniyor; Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Pro Plus ve 14 Ultra. Ice Universe’e göre, Xiaomi 14 Pro’nun titanyum kasalı modeli olacak. Düz Xiaomi 14, alüminyum kasayla kalabilir. Tabii ki hem alüminyum hem de paslanmaz çelik kasaya kıyasla çok daha güçlü olan titanyum kasa maliyetleri artıracak, bu da Xiaomi 14 fiyatlarına yansıyacaktır. Xiaomi 14 Pro, en pahalı Android telefonlardan biri olacak gibi görünüyor.

    iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’in hem paslanmaz hem de alüminyuma göre üstün özellikler sağlayan 5. sınıf titanyuma sahip olacağı söyleniyor. Bu materyal çok pahalı olduğundan üreticiler kullanmaktan kaçındı. Şu anda Apple Watch Ultra, Huawei Watch 4 Pro gibi titanyum kasalı akıllı saatler mevcut. Titanyum kasalı akıllı telefonların yaygınlaşması da uzun sürmeyecek gibi görünüyor.

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