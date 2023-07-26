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    Samsung Galaxy Z Flip 5 tanıtıldı: Her açıdan artık daha iyi

    Samsung Galaxy Z Flip 5, Unpacked etkinliğinde tanıtılan diğer katlanabilir ekranlı telefon modeli oldu. İşte Galaxy Z Flip 5 özellikleri ve merak edilen fiyatı.
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    Samsung Galaxy Z Flip 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Seul'de düzenlediği Unpacked etkinliğinde iki yeni katlanabilir telefon tanıttı: Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5. Katlanabilir telefon pazarının tartışmasız lideri olan Samsung, yeni menteşe tasarımıyla birlikte bu yıl bir adım daha ileri gidiyor. Galaxy Z Flip 5, pek çok açıdan selefinin eksikliklerini giderirken daha büyük kapak ekranıyla dikkatleri çekiyor. İşte Galaxy Z Flip 5 fiyatı ve özellikleri:

    Daha büyük kapak ekranı

    Samsung Galaxy Z Flip 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Z Flip 5 modelinde bir kez daha radikal veya büyük değişikliklere gitmiyor ancak yapılan iyileştirmeler ve eklemeler telefonu daha eksiksiz hale getiriyor. En büyük değişiklik ise Galaxy Z Flip 5’in kapak ekranında bulunuyor. Bir önceki modelde 1,9 inçlik bir ekran bulunurken Samsung, Galaxy Z Flip 5 ile kapak ekran boyutunu 3,4 inç’e yükseltiyor. Bu ekranın çözünürlüğü 720x748 piksel olurken şekli itibariyle bir klasör simgesini andırıyor. 1600 nit parlaklık sunan ekranın hemen yanında ise iki adet çift kamera sistemi ve flaş bulunuyor.

    Samsung, daha büyük kapak ekranında işlevselliğe odaklanıyor. Bu ekran için optimize edilmiş olan uygulamalarla istenilen iş veya görev cihazın kapağını açmadan yapılabilecek. Haritalar, Mesajlar, YouTube, Netflix ve Spotify bu ekran için optimize edilmiş uygulamalardan bazıları. Elbette bu ekranın yapabildikleri sadece uygulama açmak değil. Aynı zamanda arka kameraları kullanırken bu ekranlardan kendinizi görebilir ve eller serbest modunda çekimler yapabilirsiniz.

    Açıklık bırakmayan yeni menteşe

    Samsung Galaxy Z Flip 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir akıllı telefonlarla ilgili en büyük şikayetler arasında ekranın katlanma yerinde oluşan kırışıklık ve tam olarak düz bir şekilde cihazın katlanmaması bulunuyordu. Samsung, Galaxy Z Flip 5 ile iki soruna yönelik yeni adımlar attı ve menteşe tasarımını revize etti. Yeni esnek menteşe sistemi ile birlikte Galaxy Z Flip 5 artık tamamen düz bir şekilde kapanabiliyor. Yeni tasarım aynı zamanda ekrandaki kırışıklığı da en aza indiriyor.

    Güçlü donanım

    Samsung Galaxy Z Flip 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Z Flip 5 özellikler açısından son derece güçlü bir cihaz diyebiliriz. Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yongasını barındıran cihazda 8 GB RAM ve 256GBve 512GB depolama alanı yer alıyor. Galaxy Z Flip5, selefindeki 3.700mAh batarya ve 25W şarj hızının yanı sıra ekran ve kamera özelliklerini ise koruyor. Telefonun 1750 nit parlaklık sunan ana Infinity Flex ekranı Dynamic AMOLED 2X ile desteklenirken 6.7 inç boyutunda ve 2640x1080p çözünürlüğünde. 120Hz yenileme hızı sunan ekranın üst kısmında ise 10 MP selfie kamera yer alıyor.

    Kameralardan bahsetmişken, Galaxy Z Flip 5’in arkasında çift kamera kurulumu görüyoruz. Ana sensör 12MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram aralığına sahip. Dual Pixel AF ve OIS ile desteklenen ana kameraya 12 MP (f/2.2) ultra geniş açı kamera eşlik ediyor.

    Samsung Galaxy Z Flip 5 özellikleri

    • İkincil ekran: 3,4 inç, 720 x 748, 1600 nit
    • Ana ekran: 6.7 inç, 2640 x 1080, 120Hz, 1750 nit
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
    • Depolama: 256 / 512GB
    • Bellek: 8GB RAM
    • Kamera: 12MP ana kamera, 12MP ultra geniş, 10MP selfie kamera
    • Batarya: 3700 mAh, 25w kablolu, 15w kablosuz
    • Diğer: NFC, parmak izi sensörü, IPx8, Bluetooth 5.3, 5G, WiFi 6E
    • Boyut: 85.1 x 71.9 x 15.1 mm (kapalı), 165.1 x 71.9 x 6.9mm (açık)
    • Ağırlık: 187g
    • İşletim sistemi: Android 13, One UI 5.1.1

    Samsung Galaxy Z Flip 5 fiyatı ne kadar?

    Samsung Galaxy Z Flip 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Flip 5'in 256 GB depolama alanına sahip olan modeli 999,99 dolar, 512 GB depolama alanına sahip olan modeli ise 1.199 dolar fiyata sahip olacağı açıklandı.

    Samsung Galaxy Z Flip 5 ne zaman çıkacak?

    Galaxy Z Flip 5, 26 Temmuz itibariyle ön siparişe açıldı. Satışlar ise 11 Ağustos tarihinde başlayacak. Telefonun renk seçenekleri arasında mint, grafit, krem ve lavanta  renkleri olacak. Aynı şekilde daha kişiselleştirilmiş bir görünüm için Clear Gadget Case, Flap Eco-Leather Case, Flipsuit Case ve taşıması kolay Halkalı Silikon Kılıf gibi çeşitli aksesuarlarda satışa sunulacak.

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