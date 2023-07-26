Samsung Galaxy Z Flip 5 tanıtıldı: Her açıdan artık daha iyi

Samsung, daha büyük kapak ekranında işlevselliğe odaklanıyor. Bu ekran için optimize edilmiş olan uygulamalarla istenilen iş veya görev cihazın kapağını açmadan yapılabilecek. Haritalar, Mesajlar, YouTube, Netflix ve Spotify bu ekran için optimize edilmiş uygulamalardan bazıları. Elbette bu ekranın yapabildikleri sadece uygulama açmak değil. Aynı zamanda arka kameraları kullanırken bu ekranlardan kendinizi görebilir ve eller serbest modunda çekimler yapabilirsiniz.
Açıklık bırakmayan yeni menteşe
Güçlü donanım
Kameralardan bahsetmişken, Galaxy Z Flip 5’in arkasında çift kamera kurulumu görüyoruz. Ana sensör 12MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram aralığına sahip. Dual Pixel AF ve OIS ile desteklenen ana kameraya 12 MP (f/2.2) ultra geniş açı kamera eşlik ediyor.
Samsung Galaxy Z Flip 5 özellikleri
İkincil ekran: 3,4 inç, 720 x 748, 1600 nit
Ana ekran: 6.7 inç, 2640 x 1080, 120Hz, 1750 nit
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
Depolama: 256 / 512GB
Bellek: 8GB RAM
Kamera: 12MP ana kamera, 12MP ultra geniş, 10MP selfie kamera
Batarya: 3700 mAh, 25w kablolu, 15w kablosuz
Diğer: NFC, parmak izi sensörü, IPx8, Bluetooth 5.3, 5G, WiFi 6E
Boyut: 85.1 x 71.9 x 15.1 mm (kapalı), 165.1 x 71.9 x 6.9mm (açık)
Ağırlık: 187g
İşletim sistemi: Android 13, One UI 5.1.1
Samsung Galaxy Z Flip 5 fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy Z Flip 5 ne zaman çıkacak?
Galaxy Z Flip 5, 26 Temmuz itibariyle ön siparişe açıldı. Satışlar ise 11 Ağustos tarihinde başlayacak. Telefonun renk seçenekleri arasında mint, grafit, krem ve lavanta renkleri olacak. Aynı şekilde daha kişiselleştirilmiş bir görünüm için Clear Gadget Case, Flap Eco-Leather Case, Flipsuit Case ve taşıması kolay Halkalı Silikon Kılıf gibi çeşitli aksesuarlarda satışa sunulacak.