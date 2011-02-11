HTC Desire HD 2, 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciyle gelebilir

HTC tarafından Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen yeni modellerden birisi de Desire HD 2 olacak. Ülkemizdeki resmi varlığı görece yeni olan Desire HD'nin devam modeli olarak tasarlanan telefon, Desire - Desire 2 arasındaki güncellemeler ile kıyaslandığında çok daha fazlasını sunacak gibi görünüyor. Qualcomm'un 1.2GHz'de çalışan ve Adreno 205 GPU'su ile gelen çift çekirdekli Snapdragon 8260 işlemcisinden güç aldığı belirtilen telefonun, 4.3-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olması bekleniyor. Pocketnow tarafından sağlanan bilgilere göre, 512MB RAM ve 8GB dahili depolama kapasitesi ile sunulacak telefona, Android 2.3 işletim sistemi eşlik edecek.

HTC tarafından henüz doğrulanmayan bilgilere göre, 8 Megapiksel çözünürlüğündeki LED flash ve otofokus özellikli kamerası ile 1080p video kaydına olanak tanıyacak telefon, akselometre, yakınlık sensörü, ışık sensörü, GPS, Bluetooth ve 802.11n WiFi gibi özellikleri de beraberinde getiriyor. Özellikle işlemci tarafındaki güncelleme ile dikkat çeken ve bu açıdan LG Optimus 2X ve Samsung Galaxy S 2 gibi modellere rakip olması beklenen Desire HD 2'ye ait resmi özelliklerin 14 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde anons edilmesi bekleniyor.

Kaynak: http://pocketnow.com/android/galaxy-s-2-desire-hd2-desire-2-wildfire-2-full-specs-leaked

Editörün Notu: Görsel, HTC Desire HD'ye aittir ve temsili olarak kullanılmıştır.