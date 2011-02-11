Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Desire HD 2, 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciyle gelebilir

8 yıl
132,4b
1
24
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

HTC tarafından Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen yeni modellerden birisi de Desire HD 2 olacak. Ülkemizdeki resmi varlığı görece yeni olan Desire HD'nin devam modeli olarak tasarlanan telefon, Desire - Desire 2 arasındaki güncellemeler ile kıyaslandığında çok daha fazlasını sunacak gibi görünüyor. Qualcomm'un 1.2GHz'de çalışan ve Adreno 205 GPU'su ile gelen çift çekirdekli Snapdragon 8260 işlemcisinden güç aldığı belirtilen telefonun, 4.3-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olması bekleniyor. Pocketnow tarafından sağlanan bilgilere göre, 512MB RAM ve 8GB dahili depolama kapasitesi ile sunulacak telefona, Android 2.3 işletim sistemi eşlik edecek.

HTC tarafından henüz doğrulanmayan bilgilere göre, 8 Megapiksel çözünürlüğündeki LED flash ve otofokus özellikli kamerası ile 1080p video kaydına olanak tanıyacak telefon, akselometre, yakınlık sensörü, ışık sensörü, GPS, Bluetooth ve 802.11n WiFi gibi özellikleri de beraberinde getiriyor. Özellikle işlemci tarafındaki güncelleme ile dikkat çeken ve bu açıdan LG Optimus 2X ve Samsung Galaxy S 2 gibi modellere rakip olması beklenen Desire HD 2'ye ait resmi özelliklerin 14 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde anons edilmesi bekleniyor.

Kaynak: http://pocketnow.com/android/galaxy-s-2-desire-hd2-desire-2-wildfire-2-full-specs-leaked

Editörün Notu: Görsel, HTC Desire HD'ye aittir ve temsili olarak kullanılmıştır.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
htc'nin modelleri genellikle iyi oluyor ama desire ile arasındaki fark ne ben anlamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar,desire hd ve desire hd2'de 1,3mp ön kamera da var bilginiz olsun.hdyi son 1 aydır inceliyorum.tek sıkıntısı biraz büyük olması ama film ve internet dediklerin büyük ekranda izleniyor değil mi:) desire hd2nin avantajları daha yüksek ekran çözünürlüğü ve daha yüksek işlemci.desire hdnin ram'i daha iyi.ayrıca süper amoled olacağıma lcd kapasitif olsun,samsungların hali ortada bu amoledler yüzünden,hayatımda bu kadar çok arıza veren başka bir dokunmatik telefon yoktur sanırım,ben bu işi yapıyorum ve 10 samsung kullanıcısından sadece 2si memnun oluyor,servis cihaz dolu.amoled ister süper olsun ister ultra mega aqua turbo triptonic(?!:))olsun farketmez,samsung amoled ekranı yapamıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bende desire hd var ben biraz fazla kurcalıyorum telefonu 1bucuk gün gidiyor şarjı..normal kullanılma 2-2bucuk gün rahat gider..ayrıca flaşı çok iyi aydınlatıyor bilginize. işlemci hızı süper, telefon nerdeyse 2 sn içerisinde açılıp kullanıma hazır hale geliyor.menüler arası geçişlerde asla takılma olmuyor. kullanılan malzeme gerçekten kaliteli.ekran da amoled değil diyip eleştiri getirebilirsiniz fakat bence harika netlikte ve kalitede bir ekranı var. android market işi de çözülse de çözülmese de bu cihazın üzerine şu anda bence başka bir cihaz yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
HTC Desire HD 2 Çıkmaycak. Htc nin yeni Telefonu Htc sensation bu telefonun özellikleri desire ile aynı ama Camerada 720p hd video yerine 1024p HD video çekiyor ve Sense 3.0 Arayüzlü olarak geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
BEN ALDIM KULLANIYORUM CANAVAR ARKADAŞLARR CANAVARRRRR TEK KELİMEYLE MÜKEMMEL ŞARJI AZ GİDİYOR AMA 1 SAATTEDE DOLUYORR
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
he ya d hd alıyım diyorum lg2x veya bionic alacaktım ama yok gelmiyor nalet ülkeme getirmiyor nalet firmalar :S htc alıcam mecbur cıkardım 1300 tl kafadan offffff offfff
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Be akıllı arkadaşlar, Şarjdan dolayı şarjdan.. 2 gb ram'de 2 ghz'de koysanız, bi yerden şişirdiyseniz, bi yerden indirmek zorundasınız...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
last_legant 8 yıl
Yine bataryasını 1 gün bile yetmeyecek şekilde yaparlar, işlemcisi falan farketmez...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Ya bu 512 rakamı gizli bir tarikat işareti falan mı. Takmış durumdalar gerizekalılar. Arkadaş ! Anlamıyor musunuz ? İnsan gözü doysun istiyor. Alacağım varsa bile gider 1Gb ram var diye Atrix alırım. Hızlıymış, yavaşmış, bilmemneymiş umrumda değil. 1Gb ın altını artık gözüm görmüyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Python 8 yıl
ben beğendim güzel olmuş yanlız kamera flash'ı yetersiz gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZZ RAT 8 yıl
ram'inin hala 512 olması ilginç,
1 yıl önce çıkan t-mobile HD2'nin ram'i bile bundan yüksek,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
132399 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, desire ve htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl TG: Projeksiyonlar hakkında merak ettiğiniz her şey [video rehber] 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunu -10- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim