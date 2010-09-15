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HTC Desire HD resmi olarak tanıtıldı

8 yıl
36,1b
1
31
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC Desire HD resmi olarak tanıtıldı
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HTC Desire HD resmi olarak tanıtıldı
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HTC uzun süredir merakla beklenen yeni telefonlarını şu an devam etmekte olan özel bir etkinlikle Londra'da tanıtıyor. Firmanın hakkında uzun süredir spekülasyonlar yapılan Desire HD isimli yeni akıllı telefonu resmiyet kazandı ve önümüzdeki ay içerisinde Avrupa'da satışa sunulacağı açıklandı. Amerikalı telefon operatörü Sprint için hazırlanan EVO'nun Avrupalı kardeşi olarak nitelendirilen Desire HD, 4.3-inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekrana ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde çift LED'li entegre kameraya sahip.

Android platformunu kullanan ve yenilenen Sense ara birimine sahip olabileceği üzerinde durulan Desire HD ile ilgili bilgiler geldikçe haberi güncellemeyi sürdüreceğiz.


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DH Misafiri 5 yıl
slm ben feyyaz benim tek merak ettiğim HTC DESİRE HD nin ön kamerası varmı bu konuda hiçbir yorum görmedim ?
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armozgur 8 yıl
HTC Desire HD'nin özellikleri;
*4.3" WVGA Dokunmatik ekran
*8 Megapiksel kamera
*1 GHZ Qualcomm işlemci
*Android 2.2 işletim sistemi
*HD 720p görüntü kaydetme
*Xvid Video desteği
*SRS Surround ses
*Otomotik yüz takibi
*Adobe Flash 10 desteği
*4 GB dahili bellek(32GB'a kadar yükseltilebilir)
*E-kitap okuma özelliği
*Alüminyum tasarım
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armozgur 8 yıl
bunuda unutmamak lazım,bu urunde flash player 10.1 yukludur.
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erdinc_seray 8 yıl
Bana birisi bu telefonun hangi mantıkla çıktığını söyleyebilir mi? HTC HD2'ye resmi android sürümü hazırlasalar, bu telefondan farkı sadece 3 mp+ olan kamerası olacak. Görünüşü bile birebir HD2'ye benziyor. XDA'da yakında stock romunu patlatır. Zaten DesireHD'nin android buildleri uyarlanmaya başladı. Çok da başarılı. Ardından telefon HTC'nin elinde patlar
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WilliamBillMunny 8 yıl
erdinc_seray

Bana birisi bu telefonun hangi mantıkla çıktığını söyleyebilir mi? HTC HD2'ye resmi android sürümü hazırlasalar, bu telefondan farkı sadece 3 mp+ olan kamerası olacak. Görünüşü bile birebir HD2'ye benziyor. XDA'da yakında stock romunu patlatır. Zaten DesireHD'nin android buildleri uyarlanmaya başladı. Çok da başarılı. Ardından telefon HTC'nin elinde patlar


HTC Desire HD nin Android işletim sistemine sahip olması bence tek başına yetecek bir sebep. İlla donanım olarak bakmak isiyorsan şu farklar var:

-RAM-

HD2
448 mb

Desire HD
768 mb.

-CAMERA-

HD2
* 5 megapixel color camera
* Auto focus
* Dual LED flashlight

Desire HD
* 8 megapixel color camera
* Auto focus and dual LED flash
* 720p HD video recording
* Face detection capability
* Built-in effects include depth of field, vignette, and more
* Geotagging


-INTERNET-

HD2

Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g
3G:
* Up to 7.2 Mbps download speed
* Up to 2 Mbps upload speed

Desire HD

Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g/n
3G:
* Up to 14.4 Mbps download speed
* Up to 5.76 Mbps upload speed


SENSORS

HD2
* G-Sensor
* Proximity sensor
* Ambient light sensor

Desire HD
* G-Sensor
* Digital compass
* Proximity sensor
* Ambient light sensor

LOCATION

HD2
* Internal GPS antenna
* HTC Footprints™
* Digital Compass

Desire HD

* Internal GPS antenna
* With Locations, explore maps with zero wait, zero dead spots, and zero data roaming fees

TETHERING

HD2
* Internet Sharing through USB or Bluetooth
* Wi-Fi Router

Desire HD
* USB and Wi-Fi® tethering



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DH Misafiri 8 yıl
Şimdiye kadar tüm telefonları inceledim...
iphone 2g,3g,3gs,htc hd2,nokia n900,samsung omnia hd...
Bunların arasında en iyisi HTC desire,android işletim sistemi mobil teknolojilerde gelecekte başı çekecek os...
Şimdiki hedefim HTC Desire HD
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DH Misafiri 8 yıl
ön kamera nerde hani
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wolkan789 8 yıl
onunde kamera var sanirim iyi gizlemisler dikkatli bakarsaniz ben cihazlarimi sattim bule isallah onumuzdeki ay cikarda bende almanyadan alirim
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kratostol 8 yıl
arkadaşlar allah aşkına bir imza kampanyası falan bişiler yapalım daha desire bile resmi olarak satışa sunulmadı millet desire hd kullanacak fitil oluyorum acayip sinirliyim şuan. lütfen bişiler yapalım artık.
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Batuist 8 yıl
HD2nin android versiyonu olmuş...
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excalibur21 8 yıl
büyük ihtimalle kasım gibi 1750 gibi doğubankta görünmeye başlanır.. operatör veya kvk destekli gelmesi ise ocağı bulabilir bence..
ama şu çok kötü market desteğinin olmaması beni deli ediyor.. haala türkiyeyi adamakılllı bi pazardan saymıyolar ya çok koyuyo..
neyse umarım xda-deki abilerimiz telefon türkiyeye gelene kadar bi aandroid uyg. dükkanı açarlar..
hoş bütün uygulamalara da kolayca ulaşılabiliyo ama yine de insana koyuyo bee..
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LesEnfantsTerribles 8 yıl
beklediğim haberlerden biriydi bu.
@fx57
Telefonda kullanılacak ekran hakkında bilgin varmı? Eger evo4g'nin kardeşi olacaksa Desire HD'de AMOLED yerine 65K renkli ekran görmemiz muhtemel bir durum
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Brainy 8 yıl

LesEnfantsTerribles

beklediğim haberlerden biriydi bu.

@fx57

Telefonda kullanılacak ekran hakkında bilgin varmı? Eger evo4g'nin kardeşi olacaksa Desire HD'de AMOLED yerine 65K renkli ekran görmemiz muhtemel bir durum


Bana HTC HD2'nin Ekranini Kullanmışlar Gibi Geldi.
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UnReAL_BoY 8 yıl
Front kamera olmaması böyle bir cihaz için üzücü olmuş sonuçta avrupa şebekelerinde sık kullanılan bir özellik...
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wholet 8 yıl
Ben daha Desire'ımı yeni aldım ama olmuyor ki
Neyse hele bi çıksın bi fiyatı düşsün bakarız bu alete
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