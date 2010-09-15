HTC Desire HD resmi olarak tanıtıldı

HTC uzun süredir merakla beklenen yeni telefonlarını şu an devam etmekte olan özel bir etkinlikle Londra'da tanıtıyor. Firmanın hakkında uzun süredir spekülasyonlar yapılan Desire HD isimli yeni akıllı telefonu resmiyet kazandı ve önümüzdeki ay içerisinde Avrupa'da satışa sunulacağı açıklandı. Amerikalı telefon operatörü Sprint için hazırlanan EVO'nun Avrupalı kardeşi olarak nitelendirilen Desire HD, 4.3-inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekrana ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde çift LED'li entegre kameraya sahip.

Android platformunu kullanan ve yenilenen Sense ara birimine sahip olabileceği üzerinde durulan Desire HD ile ilgili bilgiler geldikçe haberi güncellemeyi sürdüreceğiz.