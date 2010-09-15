HTC Desire HD resmi olarak tanıtıldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
HTC uzun süredir merakla beklenen yeni telefonlarını şu an devam etmekte olan özel bir etkinlikle Londra'da tanıtıyor. Firmanın hakkında uzun süredir spekülasyonlar yapılan Desire HD isimli yeni akıllı telefonu resmiyet kazandı ve önümüzdeki ay içerisinde Avrupa'da satışa sunulacağı açıklandı. Amerikalı telefon operatörü Sprint için hazırlanan EVO'nun Avrupalı kardeşi olarak nitelendirilen Desire HD, 4.3-inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekrana ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde çift LED'li entegre kameraya sahip.
Android platformunu kullanan ve yenilenen Sense ara birimine sahip olabileceği üzerinde durulan Desire HD ile ilgili bilgiler geldikçe haberi güncellemeyi sürdüreceğiz.
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*4.3" WVGA Dokunmatik ekran
*8 Megapiksel kamera
*1 GHZ Qualcomm işlemci
*Android 2.2 işletim sistemi
*HD 720p görüntü kaydetme
*Xvid Video desteği
*SRS Surround ses
*Otomotik yüz takibi
*Adobe Flash 10 desteği
*4 GB dahili bellek(32GB'a kadar yükseltilebilir)
*E-kitap okuma özelliği
*Alüminyum tasarım
HTC Desire HD nin Android işletim sistemine sahip olması bence tek başına yetecek bir sebep. İlla donanım olarak bakmak isiyorsan şu farklar var:
-RAM-
HD2
448 mb
Desire HD
768 mb.
-CAMERA-
HD2
* 5 megapixel color camera
* Auto focus
* Dual LED flashlight
Desire HD
* 8 megapixel color camera
* Auto focus and dual LED flash
* 720p HD video recording
* Face detection capability
* Built-in effects include depth of field, vignette, and more
* Geotagging
-INTERNET-
HD2
Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g
3G:
* Up to 7.2 Mbps download speed
* Up to 2 Mbps upload speed
Desire HD
Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g/n
3G:
* Up to 14.4 Mbps download speed
* Up to 5.76 Mbps upload speed
SENSORS
HD2
* G-Sensor
* Proximity sensor
* Ambient light sensor
Desire HD
* G-Sensor
* Digital compass
* Proximity sensor
* Ambient light sensor
LOCATION
HD2
* Internal GPS antenna
* HTC Footprints™
* Digital Compass
Desire HD
* Internal GPS antenna
* With Locations, explore maps with zero wait, zero dead spots, and zero data roaming fees
TETHERING
HD2
* Internet Sharing through USB or Bluetooth
* Wi-Fi Router
Desire HD
* USB and Wi-Fi® tethering
iphone 2g,3g,3gs,htc hd2,nokia n900,samsung omnia hd...
Bunların arasında en iyisi HTC desire,android işletim sistemi mobil teknolojilerde gelecekte başı çekecek os...
Şimdiki hedefim HTC Desire HD
ama şu çok kötü market desteğinin olmaması beni deli ediyor.. haala türkiyeyi adamakılllı bi pazardan saymıyolar ya çok koyuyo..
neyse umarım xda-deki abilerimiz telefon türkiyeye gelene kadar bi aandroid uyg. dükkanı açarlar..
hoş bütün uygulamalara da kolayca ulaşılabiliyo ama yine de insana koyuyo bee..
@fx57
Telefonda kullanılacak ekran hakkında bilgin varmı? Eger evo4g'nin kardeşi olacaksa Desire HD'de AMOLED yerine 65K renkli ekran görmemiz muhtemel bir durum
Bana HTC HD2'nin Ekranini Kullanmışlar Gibi Geldi.