Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Elite Gen 2 için ilk tahminler paylaşıldı: M4'e rakip olabilir

    Snapdragon 8 Elite Gen 2 ve MediaTek Dimensity 9500 için ilk performans tahminleri paylaşıldı. Her iki platform, tek çekirdek performansında Apple M4'e rakip olabilir.
    Snapdragon 8 Elite Gen 2 performansıyla M4'e rakip olabilir! Tam Boyutta Gör
    Mobil işlemci dünyasında dengeler çok yakında değişebilir. Bildiğiniz gibi MediaTek ve Qualcomm, yeni nesil işlemcileri için hazırlıklara başladı. Dahası, son gelişmeler Snapdragon 8 Elite Gen 2 ve Dimensity 9500'ün beklenden çok daha güçlü olacağı yönünde. Şimdi bu sızıntıların ortasında, her iki işlemciye ait ilk performans tahminleri paylaşıldı. 

    Apple M4'e rakip olabilir

    Kaçıranlar için geçtiğimiz yıl tanıtılan Apple M4, ARMv9 mimarisi ve karmaşık iş yüklerinin daha verimli bir şekilde çözülmesini sağlayan ölçeklenebilir Matris Uzantısı desteğiyle karşımıza çıktı. Bu da, platformun Geekbench 6'da neden bu kadar yüksek puan aldığını açıklıyor. Ancak bu yıl, özelliğin daha fazla platforma entegre edilmesiyle güç dengelerinin değiştiğini görebiliriz. 

    Asya pazarından gelen bilgilere göre Dimensity 9500 ve Snapdragon 8 Elite Gen 2, ARM'nin Ölçeklenebilir Matris Uzantısı'na ek olarak TSMC'nin 3nm "N3P" süreci ile geliyor. Ayrıca gelişmeler bununla sınırlı değil. Her iki işlemcinin de yüksek frekanslarda çalışacağı, Dimensity 9500'ün performans çekirdeklerinin 4,00 GHz'de ve Snapdragon 8 Elite Gen 2'nin Oryon çekirdeklerinin ise 5,00 GHz'de test edildiği gündemde.

    Bunun sonucunda ise, her iki platformun tek çekirdek sonuçlarında 4.000 puan alabileceği iddia ediliyor. Kıyaslamak adına halihazırda mevcut olan Snapdragon 8 Elite'in 3.216, A18 Pro'nun ise 3.400 puana sahip olduğunu hatırlatalım. M4 ise, benzer testlerde 3.760 puan alıyor. Dolayısıyla her iki işlemci, mobil platformlar yarışında kilometre taşı niteliğinde olabilir. 

    Sızan bilgilere göre, Qualcomm, Snapdragon 8 Elite 2’yi 2025 yılının Ekim ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu tarih, firmanın önceki lansmanlarına kıyasla daha erken bir zaman dilimini işaret ediyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ 2 gökyüzü ile buluştu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kırmızı pancar yedikten sonra kaka kadınlar kulübü kare plaka nasıl alınır yeni aldığım lens gözüme batıyor çirkin erkek airbag ışığı söndürme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A7 V15.1.2
    Monster Abra A7 V15.1.2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız