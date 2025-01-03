Snapdragon 8 Elite Gen 2 için ilk tahminler paylaşıldı: M4'e rakip olabilir

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Tam Boyutta Gör Mobil işlemci dünyasında dengeler çok yakında değişebilir. Bildiğiniz gibi MediaTek ve Qualcomm, yeni nesil işlemcileri için hazırlıklara başladı. Dahası, son gelişmeler Snapdragon 8 Elite Gen 2 ve Dimensity 9500'ün beklenden çok daha güçlü olacağı yönünde. Şimdi bu sızıntıların ortasında, her iki işlemciye ait ilk performans tahminleri paylaşıldı.

Apple M4'e rakip olabilir

Kaçıranlar için geçtiğimiz yıl tanıtılan Apple M4, ARMv9 mimarisi ve karmaşık iş yüklerinin daha verimli bir şekilde çözülmesini sağlayan ölçeklenebilir Matris Uzantısı desteğiyle karşımıza çıktı. Bu da, platformun Geekbench 6'da neden bu kadar yüksek puan aldığını açıklıyor. Ancak bu yıl, özelliğin daha fazla platforma entegre edilmesiyle güç dengelerinin değiştiğini görebiliriz.

Asya pazarından gelen bilgilere göre Dimensity 9500 ve Snapdragon 8 Elite Gen 2, ARM'nin Ölçeklenebilir Matris Uzantısı'na ek olarak TSMC'nin 3nm "N3P" süreci ile geliyor. Ayrıca gelişmeler bununla sınırlı değil. Her iki işlemcinin de yüksek frekanslarda çalışacağı, Dimensity 9500'ün performans çekirdeklerinin 4,00 GHz'de ve Snapdragon 8 Elite Gen 2'nin Oryon çekirdeklerinin ise 5,00 GHz'de test edildiği gündemde.

Bunun sonucunda ise, her iki platformun tek çekirdek sonuçlarında 4.000 puan alabileceği iddia ediliyor. Kıyaslamak adına halihazırda mevcut olan Snapdragon 8 Elite'in 3.216, A18 Pro'nun ise 3.400 puana sahip olduğunu hatırlatalım. M4 ise, benzer testlerde 3.760 puan alıyor. Dolayısıyla her iki işlemci, mobil platformlar yarışında kilometre taşı niteliğinde olabilir.

Snapdragon 8 Elite Gen 2 için karar verildi: Samsung listede yok 6 gün önce eklendi

Sızan bilgilere göre, Qualcomm, Snapdragon 8 Elite 2’yi 2025 yılının Ekim ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu tarih, firmanın önceki lansmanlarına kıyasla daha erken bir zaman dilimini işaret ediyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Snapdragon 8 Elite Gen 2 performansıyla M4'e rakip olabilir!