HTC Droid Incredible'a 720p video kayıt özelliği geldi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Motorola'nın Droid X modelini piyasaya sürmesiyle birlikte kızışan Android rekabetine, HTC'nin Droid Incredible'ı yeni bir yazılım güncellemesiyle dahil oluyor. Gelen bilgilere göre Verizon'un sunduğu yeni yazılım güncellemesi her ne kadar kullanıcıların beklediği Android 2.2 güncellemesi olmasa da kaydadeğer geliştirmeler içeriyor. Yeni güncellemeyle birlikte 720p video kayıt özelliği elde edecek olan Droid Incredible'ın genel olarak;
- 720p video kaydı
- Yeni açılış animasyonu
- Mobil hotspot uygulaması
- Skype
- The MyVerizon uygulaması
- Güncellenmiş widget
HTC Droid Incredible kullanıcıları, henüz çok yeni çıkan yeni yazılım güncellemesini telefonlarına kurabiliyorlar.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Katılıyorum Tasarımı tümüyle itici buldum