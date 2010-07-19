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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Droid Incredible'a 720p video kayıt özelliği geldi

8 yıl
13,1b
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Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola'nın Droid X modelini piyasaya sürmesiyle birlikte kızışan Android rekabetine, HTC'nin Droid Incredible'ı yeni bir yazılım güncellemesiyle dahil oluyor. Gelen bilgilere göre Verizon'un sunduğu yeni yazılım güncellemesi her ne kadar kullanıcıların beklediği Android 2.2 güncellemesi olmasa da kaydadeğer geliştirmeler içeriyor. Yeni güncellemeyle birlikte 720p video kayıt özelliği elde edecek olan Droid Incredible'ın genel olarak;

  • 720p video kaydı
  • Yeni açılış animasyonu
  • Mobil hotspot uygulaması
  • Skype
  • The MyVerizon uygulaması
  • Güncellenmiş widget

HTC Droid Incredible kullanıcıları, henüz çok yeni çıkan yeni yazılım güncellemesini telefonlarına kurabiliyorlar.


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DH Misafiri 8 yıl
Verizon gsm şirketi bu ürünü 2009un ilk çeyreğinden beri faturalı hatta kontratlı şekilde satıyor. Ürün yeni değil. Tr pazarına da girmeyecek.
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mehmetgirgin 8 yıl
bende önü kötü arkayı iyi buluyorum
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tolyo 8 yıl
Siz tasarımı bırakında bu telefon buraya gelecekmi ona bakın. Bildiğim kadarıyla bu model sadece verizon için üretildi yani buraya gelmeyecek.
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl
arka kapak tasarımı berbat.kac tane katman var oyle....
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J'aime le gâteau 8 yıl

xhellfirex

arka kapak tasarımı berbat.kac tane katman var oyle....


Katılıyorum Tasarımı tümüyle itici buldum
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