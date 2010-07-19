HTC Droid Incredible'a 720p video kayıt özelliği geldi

Motorola'nın Droid X modelini piyasaya sürmesiyle birlikte kızışan Android rekabetine, HTC'nin Droid Incredible'ı yeni bir yazılım güncellemesiyle dahil oluyor. Gelen bilgilere göre Verizon'un sunduğu yeni yazılım güncellemesi her ne kadar kullanıcıların beklediği Android 2.2 güncellemesi olmasa da kaydadeğer geliştirmeler içeriyor. Yeni güncellemeyle birlikte 720p video kayıt özelliği elde edecek olan Droid Incredible'ın genel olarak;



720p video kaydı

Yeni açılış animasyonu

Mobil hotspot uygulaması

Skype

The MyVerizon uygulaması

Güncellenmiş widget

HTC Droid Incredible kullanıcıları, henüz çok yeni çıkan yeni yazılım güncellemesini telefonlarına kurabiliyorlar.