HTC HD3 15 Eylül'de tanıtılacak: 4.5-inç AMOLED ekran, 1.5GHz işlemci, Windows Phone 7

Yaklaşan Windows Phone 7 lansmanı öncesinde akıllı telefon üreticilerinin yeni model planları da netleşmeye devam ediyor. 4.3-inç ekrana ve 1GHz işlemciye sahip HD2 modeliyle, Windows Mobile 6.5 platformunda en güçlü telefona imza atan HTC, HD3 (HD7?) modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Henüz firma tarafından yapımış resmi bir açıklama olmasa da, HTC'nin 15 Eylül'de Londra'daki Hyatt Otel'de bir etkinlik düzenleyeceği ve HD3 modelini tanıtacağı bildiriliyor. Windows Phone 7 platformunu temel alan yeni modelin teknik özellikleri için henüz sır perdesi aralanmış olmasa da gelen bilgiler, bir hayli dikkat çekici.

6HTHD7XM kod adını taşıyan yeni telefonun, 4.5-inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olacağı ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünü destekleyeceği belirtiliyor. 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli ARM işlemcisinden güç alacağı konuşulan yeni telefonunun 1GB RAM ve 32GB depolama alanı sunacağı ayrıca 8 MP kamera ile geleceği öne sürülüyor.

HD video kaydedebileceği belirtilen HD3'ün, WiFi ile birlikte 4G desteğine de sahip olacağı ve ihtiyaç duyacağı gücü 1800 mAh kapasiteli pilden sağlayacağı bildiriliyor. Üzerinde HDMI portuna yer verilmesi de beklenen Windows Phone 7 tabanlı yeni nesil akıllı telefonun sadece 10mm kalınlığında olacağı da üzerinde durulan detaylar arasında yer alıyor.

HD3 yerine HD7 adıyla lanse edilebileceği de konuşulan yeni telefonun Ekim ayında çıkması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

http://smarthouse.com.au/Phones/Industry/Q9D6N8U9