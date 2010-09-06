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HTC HD3 15 Eylül'de tanıtılacak: 4.5-inç AMOLED ekran, 1.5GHz işlemci, Windows Phone 7

HTC'nin Windows Phone 7 tabanlı yeni nesil akıllı telefonunun 15 Eylül'de gerçekleştirilecek özel bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor.
8 yıl
49,4b
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60
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşan Windows Phone 7 lansmanı öncesinde akıllı telefon üreticilerinin yeni model planları da netleşmeye devam ediyor. 4.3-inç ekrana ve 1GHz işlemciye sahip HD2 modeliyle, Windows Mobile 6.5 platformunda en güçlü telefona imza atan HTC, HD3 (HD7?) modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Henüz firma tarafından yapımış resmi bir açıklama olmasa da, HTC'nin 15 Eylül'de Londra'daki Hyatt Otel'de bir etkinlik düzenleyeceği ve HD3 modelini tanıtacağı bildiriliyor. Windows Phone 7 platformunu temel alan yeni modelin teknik özellikleri için henüz sır perdesi aralanmış olmasa da gelen bilgiler, bir hayli dikkat çekici.

6HTHD7XM kod adını taşıyan yeni telefonun, 4.5-inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olacağı ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünü destekleyeceği belirtiliyor. 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli ARM işlemcisinden güç alacağı konuşulan yeni telefonunun 1GB RAM ve 32GB depolama alanı sunacağı ayrıca 8 MP kamera ile geleceği öne sürülüyor.

HD video kaydedebileceği belirtilen HD3'ün, WiFi ile birlikte 4G desteğine de sahip olacağı ve ihtiyaç duyacağı gücü 1800 mAh kapasiteli pilden sağlayacağı bildiriliyor. Üzerinde HDMI portuna yer verilmesi de beklenen Windows Phone 7 tabanlı yeni nesil akıllı telefonun sadece 10mm kalınlığında olacağı da üzerinde durulan detaylar arasında yer alıyor.

HD3 yerine HD7 adıyla lanse edilebileceği de konuşulan yeni telefonun Ekim ayında çıkması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


http://smarthouse.com.au/Phones/Industry/Q9D6N8U9 Yorum Yaz
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casusserhat 7 yıl
htc hd 2 ye win7 yükledim ve yine microsoft hayal kırıklığı yaşattı. hızlı çalışıyor menülere biraz efeck falan vermişler ama android den sonra win 3.1 kullanıyo gibi oldum. hd3 ile kesinlikle android kullanılmalı
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summerwalker 8 yıl
İntel sonunda amd ile çekişmeyi bırakıp arm çekirdeği tabanlı işlemci üreticilerine saracak bu gidişle baksanıza pazar payı ve gücü nerdeyse dizüstü bilgisayarlara kadar ulaştı !
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DH Misafiri 8 yıl
O değilde bunun sanal klavyesini kullanmak çok kolay olur
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Theori 8 yıl
4.5" ekranda bir iPad kadar kolay olur herhalde
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cperinaz 8 yıl
yalandir bea öyle tel mi olur 12 cm
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mcebi001 8 yıl
o mercek ne öyle nokta kadar. akıllı telefon ya illa kamerası basit olacak.......
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl
tablet almaya gerek kalmayacak bu gidişle:)
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Burkipower 8 yıl
cok iddali ozellikleri bekleyelim bakalım :)
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wox 8 yıl
windowslu olması biz tüketicileri tedirgin ediyor.çünki diğer windowslu telefonlarda olduğu gibi program vede uygulama desteği çok az olması.yoksa alınmayacak cihaz değil..kocaman ekran...buna dahili dijital tv alısıda eklimidir ki:)
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Batuist 8 yıl
ben yinede android 2.2'yi bu telefonda tercih ederdim. HD2'yi geriye iten tek sebep windows işletim sistemine sahip olmasıdır..
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Guest-BF8E9B238 8 yıl
Özellikler aşırı derecede abartılı. Bu kadar olacağına ihtimal vermiyorum. 4.5" ekran bile "cep" sınırlarını zorlayan büyüklükte. Bence fake.
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DH Misafiri 8 yıl
boru değil htc bu yukarıdaki özelliklerle çıkması muhtemel
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DH Misafiri 8 yıl
Win7 yanında Android'te destekler umarım.
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chamicals2 8 yıl
çok merak ediyorum gtc yöneticiler eşşek gibi telefon yapmaya hevesliler.
htc hd9'un ekran büyüklüğü ipad'i geçer herhalde :))
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Theori 8 yıl
hd9a kadar katlanabilir ekran gelişir. Pek yer kaplamaz.
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