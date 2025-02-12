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    Samsung Galaxy A56’yı her yönüyle gösteren görseller sızdırıldı

    Amiral gemisi modellerdense daha uygun fiyatlı telefonlara yönelenlerin merakla beklediği cihazlardan biri olan Samsung Galaxy A56 yeni bir sızıntıyla karşımıza çıktı.

    Samsung Galaxy A56’yı her yönüyle gösteren görseller sızdırıldı

    Samsung'un yeni orta segment modeli Galaxy A56, tanıtım öncesinde sızdırılan görsellerle gündemde. Evan Blass tarafından paylaşılan 360 derece görüntüler, cihazın tasarımına dair önemli ipuçları sunuyor. Düz hatlara sahip modern yapısı ve renk seçenekleriyle dikkat çeken telefon, Samsung'un "Key Island" adı verilen buton çıkıntısını koruyor.

    Samsung Galaxy A56’yı her yönüyle gösteren görseller sızdırıldı

    Arka tarafta üçlü kamera modülü tek bir çıkıntı içinde toplanmış. LED flaş da hemen yanında yer alıyor. Cihazın cam arka paneli ve alüminyum çerçevesi, tasarıma premium bir his katıyor. Ön yüzde ise ince çerçeveli ve delikli kamera tasarımına sahip 6,7 inç Dynamic AMOLED ekran bulunuyor. Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan bu ekran, ekrana entegre parmak izi okuyucusuyla geliyor.

    Samsung Galaxy A56’yı her yönüyle gösteren görseller sızdırıldı

    Samsung, bu modelde yeni nesil Exynos 1580 işlemcisini kullanıyor. 12GB RAM ve 256GB depolama kapasitesine kadar seçenekler sunuluyor. 5.000mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteğiyle gün boyu güçlü bir kullanım vaat ediyor.

    Kamera tarafında ise 50MP OIS destekli ana sensör, 12MP ultra geniş açılı lens ve 5MP makro kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 12MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Cihaz, kutusundan Android 15 tabanlı One UI 7 ile çıkacak.

    Galaxy A56’nın resmi tanıtımının mart ayında yapılması bekleniyor. Samsung’un yeni nesil orta segment modeli, güçlü donanımı ve yenilenmiş tasarımıyla kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

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    Sempron 3200 5 saat önce

    Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.

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    ioz 1 gün önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

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