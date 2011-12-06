HTC, Kasım ayında cihaz satışlarında yüzde 30 düşüş yaşadı

Android işletim sisteminin popülaritesini arkasına alarak son 6 ayda şirket tarihindeki gelir rekorlarını egale eden HTC Kasım ayına geldiğimizde adeta frene bastı. Ay başında Tayvan borsasındaki hareketlilik nedeniyle 2011 4. çeyrek satış tahminlerini geriye çeken HTC bu ay da büyük bir düşüş yaşadı.





Kasım ayı cihaz satışlarında 1.03 milyar dolar gelir elde eden HTC önceki aya göre yüzde 30 düşüş yaşadı. Geçen yıl aynı aya göre ise yine yüzde 20'lik bir düşüş görülüyor.





HTC'nin gerilemesindeki en büyük sebeplerden birisinin birbirine çok benzer modelleri piyasaya sürerek tüketici ilgisini kaybetmesi, diğerinin ise Samsung ve Apple ile yarışacak seviyede donanım ve yazılım farklılaşmasını gerçekleştirememesi olarak gösteriliyor.





Ayrıca Sense arayüzündeki geliştirmelerin Google'ın kendi arayüzündeki geliştirmelerin gerisinde kaldığı ve bu bakımdan tüketici tercihinin de değişmeye başladığı belirtiliyor.





HTC 2012 yılı için ürün odaklı bir satış stratejisi hedefliyor. Böylece akıllı telefon pazarındaki eski yerini de geri almış olabilecek. Ancak 2011 4. çeyrek HTC için hiç de parlak geçmeyecek.