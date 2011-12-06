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HTC, Kasım ayında cihaz satışlarında yüzde 30 düşüş yaşadı

7 yıl
3,8b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sisteminin popülaritesini arkasına alarak son 6 ayda şirket tarihindeki gelir rekorlarını egale eden HTC Kasım ayına geldiğimizde adeta frene bastı. Ay başında Tayvan borsasındaki hareketlilik nedeniyle 2011 4. çeyrek satış tahminlerini geriye çeken HTC bu ay da büyük bir düşüş yaşadı.

Kasım ayı cihaz satışlarında 1.03 milyar dolar gelir elde eden HTC önceki aya göre yüzde 30 düşüş yaşadı. Geçen yıl aynı aya göre ise yine yüzde 20'lik bir düşüş görülüyor.

HTC'nin gerilemesindeki en büyük sebeplerden birisinin birbirine çok benzer modelleri piyasaya sürerek tüketici ilgisini kaybetmesi, diğerinin ise Samsung ve Apple ile yarışacak seviyede donanım ve yazılım farklılaşmasını gerçekleştirememesi olarak gösteriliyor.

Ayrıca Sense arayüzündeki geliştirmelerin Google'ın kendi arayüzündeki geliştirmelerin gerisinde kaldığı ve bu bakımdan tüketici tercihinin de değişmeye başladığı belirtiliyor.

HTC 2012 yılı için ürün odaklı bir satış stratejisi hedefliyor. Böylece akıllı telefon pazarındaki eski yerini de geri almış olabilecek. Ancak 2011 4. çeyrek HTC için hiç de parlak geçmeyecek.

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abidin keskinarslan 7 yıl
htc anca yeni model tanıtır..
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DH Misafiri 7 yıl
Bunun en büyük nedeni büyük bir çoğunluğun iphone 4s i beklemesi ve harcamasını bundan yana yapması, birde sensation serisinden fazla satış bekledi HTC.
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K_Spartakus 7 yıl
htc bir taşla 2den fazla kuşu vurmuş oldu ...

önce iphone 4 ve 4s alamayanlar bu telefona yöneldiler

sonra, htc bu fiyat indirimiyle LG optimus 3Dye sağlam bir çalım atmış oldu .

ardından , türkiyedeki düşüşe bir son verdiler

veee 3D almak isteyenlere iyi bir fiyat verdiler .

kısaca htc bu konuda çok karlı çıkacak .
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abrenax 7 yıl
düşük donanım özelliklerindeki modelleri gerçekten çok pahalıya satılıyordu. fiyat/performans konusunda samsung şu anda çok iyi durumda. sadece htc değil, diğer telefonların da(galaxy s2 den sonra iphone bile tavsiye edilmemeye başladı) bu yüzden düşüşe geçmesi normal.
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DH Misafiri 7 yıl
Oh olsun. Htc kullanıyorum ama yazılım desteği sıfıt kaldı telefon 1.6 da. Daha ön yüzünde kamera olmayan telefonlara 1000 lira fiyat çekerse olacağı budur..
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hattoriy 7 yıl
HTC nin ince telefonlarında ısınma problemi var HTC nin bunada bir çözüm bulması gerekiyor
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sertacarslan 7 yıl
Çok model çıkarmakla hiç ilgisi yok. Çok modelinin olması dezavantaj değil, avantaj aslında. Belirlersin ihtiyaçlarını, seçersin bir tanesini. Çok model çıkarmasını eleştirenler şimdi atıp tutuyorlar ama yeni bir telefon almaya kalktıklarında aynen böyle yapacaklar.
Bence en büyük iki hatasından birisi donanımsal olarak iPhone 4s'in ve Samsung'un biraz gerisinde kalmış olması, daha önemli olan ikincisi ise son dönemde çıkardığı modellerin çok "kalın" olması. Birkaç kişi kalın modellerini beğendiğini söylüyor bu forumda ama çoğunluk ince telefon istiyor.
Ayrıca haberdeki "...ayrıca Sense arayüzündeki geliştirmelerin Google'ın kendi arayüzündeki geliştirmelerin gerisinde kaldığı ve bu bakımdan tüketici tercihinin de değişmeye başladığı belirtiliyor..." yorumuna kesinlikle katılmıyorum, kimin belirttiği hakkında kaynak istiyorum. HTC Sense, bugün itibariyle piyasadaki en başarılı arayüzdür, birçok insan için HTC'nin seçilme sebebidir...
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darkaura 7 yıl sertacarslan
sertacarslan

Çok model çıkarmakla hiç ilgisi yok. Çok modelinin olması dezavantaj değil, avantaj aslında. Belirlersin ihtiyaçlarını, seçersin bir tanesini. Çok model çıkarmasını eleştirenler şimdi atıp tutuyorlar ama yeni bir telefon almaya kalktıklarında aynen böyle yapacaklar.
Bence en büyük iki hatasından birisi donanımsal olarak iPhone 4s'in ve Samsung'un biraz gerisinde kalmış olması, daha önemli olan ikincisi ise son dönemde çıkardığı modellerin çok "kalın" olması. Birkaç kişi kalın modellerini beğendiğini söylüyor bu forumda ama çoğunluk ince telefon istiyor.

Ayrıca haberdeki "...ayrıca Sense arayüzündeki geliştirmelerin Google'ın kendi arayüzündeki geliştirmelerin gerisinde kaldığı ve bu bakımdan tüketici tercihinin de değişmeye başladığı belirtiliyor..." yorumuna kesinlikle katılmıyorum, kimin belirttiği hakkında kaynak istiyorum. HTC Sense, bugün itibariyle piyasadaki en başarılı arayüzdür, birçok insan için HTC'nin seçilme sebebidir...


bende ayni fikirdeyim. cok model asla dejavantaj olmaz. ama model isimlerinin akil karisitirici oldugu bir gercek.

ama dususteki asil neden ekran gibi duruyor. modern telefonlari ekrani satiyor. kalinlik kismininda etkisi var. 4inchi gecince kalin metal govde hem boyut hemde agirlik olarak cepte insani rahatsiz etmeye basliyor.
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hattoriy 7 yıl
HTC ekrandan kaybediyo SLCD,samoled ve nova ekran karşısında tüplü tv gibi kalıyo arkadaşım htc xe almıştı telefonun her şeyini beğeniyordu özellikle beats özeliğini yalnız 1 hafta kullanabildi SLCD ekranı varmış diye adam gitti samoled HD li galaxy note ile değişti
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darkaura 7 yıl
akilli telefonlarla bu kadar hasir nesirim bana bile bir htc modeli tavsiye et deseler takilir hemen cevap veremem. hangi model hangi segment icindir, hangi kullanici gurubuna hitap eder cok karman corman. nokia da cok daha fazla model var ama bir 8 serisi, 9 serisi yada e serisi diyince neyle karsilasacagini kime hitap edecegini tahmin ediyorsun.
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tolgacem 7 yıl
Alıntı :
HTC'nin gerilemesindeki en büyük sebeplerden birisinin birbirine çok benzer modelleri piyasaya sürerek tüketici ilgisini kaybetmesi, diğerinin ise Samsung ve Apple ile yarışacak seviyede donanım ve yazılım farklılaşmasını gerçekleştirememesi olarak gösteriliyor.
Ayrıca Sense arayüzündeki geliştirmelerin Google'ın kendi arayüzündeki geliştirmelerin gerisinde kaldığı ve bu bakımdan tüketici tercihinin de değişmeye başladığı belirtiliyor.
Şimdi bunları kim gösteriyor. Çok benzer modelleri piyasaya sunduğu gerçek. Ama fazla modelin satışları azalttığı yönde kesin bir araştırma, analiz var mıdır merak ediyorum.
Samsung ve Apple ile yarışacak seviyede donanım ve yazılım özelleştirmesi sunamaması ne demektir ? Mesela Adreno 220 GPU'su Samsung Galaxy S 2'deki Mali 400 GPU'sundan oldukça iyidir. Bazı insanlar bilip bilmeden yorum yapıyorlar. Quadrant testleri telefonların çözünürlükleri ile yapılır. HTC Sensation qHD çözünürlüğünde iken Galaxy S II, 480 x 800 px ile daha yüksek skoru alır tabikide.
HTC Sense arayüzü ise tamamen Android'e farklı bir bakıştır. HTC Sense'i kullanmayan, Android kullanmayan bilmez. Apple fanboyları hiç bilmez. Samsung'un sıkıcı TouchWiz arayüzünü hayatta kullanmam. Android 4.0'daki klavyeyi gördükten sonra bir sense'li telefon kullanın. Sırf klavyesi için hasta olursunuz. Android'deki sayfalar arasındaki geçiş pratikliğini arttıran browser'ı da eklemek lazım.
Sense, Android için geliştirilen en iyi arayüzdür. Performansı törpülüyordur biraz doğrudur. ama sunduğu şeyler artıdır.
Samsung'a kötü demem S2 çok iyi bir cihaz ama direk root edip cm7 kurarım. TouchWiz'deki pastel renkler beni bunalıma sokuyor.
Mevcut durumda HTC'nin değil tüm firmaların satışlarında azalma olacaktır. Android 4.0'lı hd ekranlı cihazlar gelecekken kimse gidip Icredible S'e o paraları bağlamazlar. Ülkemizde cihazlar 1500 den açılıyor .rezillik....
Ama bu HTC'nin adımları yanlış, cihazları apple ile rakip olamıyor demek değil.
HTC'nin alüminyum kasaları ve sense arayüzü yter
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captaincato 7 yıl
Htc nin biraz rakiplerine göre pasif kaldığı ortada!Daha etkileyici telefonlar çıkarması gerekiyor ondan beklenen ve ona yakışan bu...
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‬1‬ 7 yıl
sgs2 ciktiginda videolari izledim beni en cok etkileyen sifir lagli browser oldu.adam 720p videoyu izlerken scrolling yapiyor zerre kasma yok.tamamdir iste bu benim telefon dedim.sonra sensation haberleri de cikmaya baslamisti.sensation in videolarini izledigimde gordum ki hala sistemde, browserda lag var.quadrant testleri 2000 lerde.samsunda 3500-4000 civari. eh dedim htc, en son modelinde bile lag varsa benden cizgiyi yemissindir artik.ustelik htc lerin batarya omrude hep husran olmustur.sgs2 yi ilk ciktigi gunden beri kullaniyorum ve degistirmeyi dusunmuyorum.harika bir telefon.kullanmasi da bir o kadar zevkli.htc nin kendine ceki duzen vermesi gerekiyor.destansi isimleri vermekle olmuyor bu isler.yok sensation yok wildfire,incredible vs.
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FRAPS 7 yıl
Htc batar , samsung batar ,lg batar hatta apple bile batar ama mobil piyasada Nokia asla batmaz.Nokianın elinde ki patentlerin geliri, şirket yıllarca piyasaya telefon sürmese bile şirketi kalkındırır.Diğer tüm şirketler çeşitli şekillerde nokiaya para aktarıyorlar, çünkü adımlarını atsalar hemen nokianın patenti önlerine geliyor.
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teksalih 7 yıl
FRAPS

Htc batar , samsung batar ,lg batar hatta apple bile batar ama mobil piyasada Nokia asla batmaz.Nokianın elinde ki patentlerin geliri, şirket yıllarca piyasaya telefon sürmese bile şirketi kalkındırır.Diğer tüm şirketler çeşitli şekillerde nokiaya para aktarıyorlar, çünkü adımlarını atsalar hemen nokianın patenti önlerine geliyor.


Samsung sadece telefon mu yapıyor:D:D:D
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K_Spartakus 7 yıl
FRAPS

Htc batar , samsung batar ,lg batar hatta apple bile batar ama mobil piyasada Nokia asla batmaz.Nokianın elinde ki patentlerin geliri, şirket yıllarca piyasaya telefon sürmese bile şirketi kalkındırır.Diğer tüm şirketler çeşitli şekillerde nokiaya para aktarıyorlar, çünkü adımlarını atsalar hemen nokianın patenti önlerine geliyor.


ne nokia batar nede htc yada samsung batar .... hatta istihbarat kurumlarının felaket senaryolarında bile batmaz , olsa olsa senin rüyalarında batar

nokia için verdiğin örneği htc sana kapı gibi aynen iade eder bence

neden diye sorarsan htc'nin geçtiğimiz iki sene boyunca patent davalarıyla uğraşmamak hatta elini güçlendirmek için satın aldığı markaları hatırlatayım dedim .

sadece htc değil tabiki

samsung bile kapı gibi hatta nokiayı diz çöktürecek kadar patente sahip bir markadır .

amoled ekrandan başlayabiliriz saymaya .

galiba sen nokia ile apple arasında geçen patent davasını hatılıyorsun ve diğerlerine mal ediyorsun .....armut ile elmayı karıştırma
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