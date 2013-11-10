"HTC M8 gelecek yılın ilk çeyreğinde piyasada"





Bu yıl One serisiyle akıllı telefon pazarında pek de istediği başarıya erişemeyen HTC'nin gelecek yıl için M8 kod adlı bir amiral gemi modeli üzerinde çalıştığı bir süredir dile getiriliyor. Sızıntılarıyla ünlü Evleaks, cihaz ile ilgili bazı yeni bilgiler paylaştı.





Bilgilere göre HTC M8 kod adlı amiral gemi modeli yılın ilk üç ayı içerisinde 4 büyük ABD operatörü tarafından satışa sunulacak. Cihazın CES 2014 fuarı veya hemen ertesinde lansmanının yapılması bekleniyor.





Bilgilerden HTC One modeli gibi HTC M8 modelinin de yılın ilk aylarında lansmanının yapılması ve satışa sunulmasının muhtemel olduğu anlaşılıyor. HTC One modeli üretim problemi yaşayınca çok geç piyasaya çıkmıştı. Bu kez lansman sonrasındaki ilk bir ay içerisinde cihazın büyük pazarlarda boy göstereceği belirtiliyor.





HTC M8 ile ilgili donanım tarafında çok az şey biliniyor : 5-5.2 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 3GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, microSD desteği şimdilik tahmin edilen özellikler olarak sıralanıyor.

http://www.androidheadlines.com/2013/11/htc-m8-one-successor-coming-four-carriers-q1-2014.html