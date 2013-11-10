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"HTC M8 gelecek yılın ilk çeyreğinde piyasada"

5 yıl
1,1b
1
33
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl One serisiyle akıllı telefon pazarında pek de istediği başarıya erişemeyen HTC'nin gelecek yıl için M8 kod adlı bir amiral gemi modeli üzerinde çalıştığı bir süredir dile getiriliyor. Sızıntılarıyla ünlü Evleaks, cihaz ile ilgili bazı yeni bilgiler paylaştı.

Bilgilere göre HTC M8 kod adlı amiral gemi modeli yılın ilk üç ayı içerisinde 4 büyük ABD operatörü tarafından satışa sunulacak. Cihazın CES 2014 fuarı veya hemen ertesinde lansmanının yapılması bekleniyor. 

Bilgilerden HTC One modeli gibi HTC M8 modelinin de yılın ilk aylarında lansmanının yapılması ve satışa sunulmasının muhtemel olduğu anlaşılıyor. HTC One modeli üretim problemi yaşayınca çok geç piyasaya çıkmıştı. Bu kez lansman sonrasındaki ilk bir ay içerisinde cihazın büyük pazarlarda boy göstereceği belirtiliyor.

HTC M8 ile ilgili donanım tarafında çok az şey biliniyor : 5-5.2 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 3GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, microSD desteği şimdilik tahmin edilen özellikler olarak sıralanıyor. 

http://www.androidheadlines.com/2013/11/htc-m8-one-successor-coming-four-carriers-q1-2014.html Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
Htc cihazları çok kaliteli piyasanın Htc'ye ihtiyacı var umarım durumu düzelir
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NightHunterTR 5 yıl
PwaGG
37memoişte HTCnin gerçek gücü
4 eylulde ayni donanimla note3 cikti zaten 5-6 ay sonra yapinca mi guclu oluyor

Ben note3 çok seven bir kişiyim ama HTC'nin kalitesi başka özellikle ses kalitesi
PwaGG37memoişte HTCnin gerçek gücü4 eylulde ayni donanimla note3 cikti zaten 5-6 ay sonra yapinca mi guclu oluyor
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1 Yanıt Yanıtla +20
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Led Zeppelin 5 yıl
Umarım ultra piksel dayatması olmaz yine, en kötü sensation daki kamerayı koyun yine ultra piksel koymayın... Ama atı alan üsküdarı geçti, bundan sonra sadece uygun fiyatlı olursa satabilir Htc telefonlarını... Şu an ONE ları 1700 den aşağı bulunamazken buna da en az 2500 isterler...Bir sonraki haberde htc yılın ilk çeyreğinde yine zarar etti...
Umarım ultra piksel dayatması olmaz yine, en kötü sensation daki kamerayı koyun yine ultra piksel koymayın... Ama atı alan üsküdarı geçti, bundan sonra sadece ...
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widf 5 yıl
Tüm yapmaları gereken htc one tasarımını fazla bozmadan güncel en iyi donanımı kullanıp kamerayı adam etmek.

Sırf sunu yapsalar benim gibi bı çok Apple kullanıcısını kazanır htc. Zira Apple kalitesine alışan adam Samsunga falan para vermiyor, malzeme kalitesi olarak iyi degilse değiştirmek istemiyor. Htc one alip iade edip 5s alan biri olarak söylüyorum bunu.
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Master_Evil 5 yıl
adam gibi fiyatla gelmesi lazım htcyi kurtarması için
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borukuzen 5 yıl
Htc daha çok ürün satabilmek için ilk önce kamera konusunda ciddi anlamda bir çalışma yapmalı.eğer nokia gibi başarılı ve kullanışlı yazılımlar da kullanabilirse başarılı satış rakamlarına imza atabilir.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
htcyi bu gidişle donanımhaberde kurtaramıyacak
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SKYBRAVE 5 yıl
TurboCore
Yq fhd yerine 1280x720 koyup Full hd nin gereksiz olduğunu açıklasalar ne olur

Firmalar o açıklamayı yapsalar hem kendileri ile çelişirler hem de ekran teknolojisinin önü açık olduğu için ve firmalar bundan daha çok ekmek yiyecekleri için kendi kazançlarının önünü kesmiş olurlar. Ekran teknolojisinin gelişimini şöyle bir düşünsene nereden nerelere geldik...

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Dreamparks 5 yıl
PwaGG
37memoişte HTCnin gerçek gücü
4 eylulde ayni donanimla note3 cikti zaten 5-6 ay sonra yapinca mi guclu oluyor

İkisi aynı sınıftamı arkadaşım. Birisi tablet telefon sınıfında. Yani NBA oyuncuları için çıkan telefon.
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ten_don 5 yıl
siz ömürlük olsun istiyorsunuz adamlarsa alın alın yine alın istiyor, onların dediği olacak..
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SuperSantorelli 5 yıl
çok güzel bir cihaz'a benziyor keza,kamera+işlemci+grafik blrimi ile başarılı bir kombinasyon'da gelirse mobil camiasına,the bomb has planted olur..
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bellair 5 yıl
htc yine tasarım konusunda iyi iş çıkarmış
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blltlgn 5 yıl
Gereksiz şeylerle donatma, en son çıkan Qualcomm işlemciyi kullan, ram 3gb gayet yeterli, kamera vasat olmasın, micro sd kart olsun, arka kapak çıkıyorsa zahmet oluyor ama batarya da çıksın! Ve en önemlisi makul fiyat ve daha da önemlisi güncelleme yap. Bunları yap bak bakayım şirket nasıl kara geçiyor...
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JoeyBane 5 yıl
Meydani S5'e birakmaman iyi HTC.
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