HTC Mart ayında da inişli çıkışlı grafiğini sürdürdü

Haber Editörü
İki yıldan fazla bir süredir akıllı telefon pazarında gerileme yaşayan ve bir türlü kötü gidişe dur diyemeyen HTC, Mart ayını geride bırakırken gelirlerde artış yaşadı ancak kayıplara dur diyemedi.
Firma tarafından yapılan duyuruda Mart ayında toplam satış gelirleri yüzde 2.2 artışla 1 milyar dolar seviyesine yükseldi. HTC son 28 aydır gelirlerde sürekli düşüşler yaşamaktaydı. Mart ayı bu bakımdan bir kırılma noktası oldu. Ancak artış oranı yine de beklentilerin altında kaldı.
Gelirler beklentilerin altında kaldığı için karda kayıp yaşanması da kaçınılmaz oldu. Yaklaşık 62 milyar dolarlık zarar beklenenin çok üstünde gerçekleşti.
HTC içinde bulunduğumuz çeyrek itibariyle kara geçmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz ay lanse edilen ve ülkemizde de 2499TL fiyat etiketi ile ön siparişe başlayan HTC One M8 amiral gemi modeli ile orta seviye Desire modelleri bu hedefe ulaşmak konusunda firmaya yardımcı olacak.
http://www.bloomberg.com/news/2014-04-07/htc-posts-second-loss-in-three-quarters-ahead-of-m8-smartphone.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Önce rekabetçi fiyattan giderken, senesi dolmadan amiral gemisi değiştiriyorlardı. Ardından M7 ile çok başarılı bir telefon çıkarttılar ama sevkiyat sebebiyle, telefonun hakkı olan başarıya erişemediler.
M7'deki gibi olmasın diye geç duyurup, anında satışa geçtiler. En hızlı sevkiyatı gerçekleştirdiler. M8 bence alınası bir telefon, ama ülkemizdeki fiyat in-nanılmaz yanlış.
HTC'nin ana sıkıntısının ise reklam/tanıtım olduğunu biliyoruz. Samsung'un bir çeyreğe ayırdığı reklam bütçesinin yarısını tüm sene için harcıyor HTC.
Esas sıkıntı, haberde. 62 milyar $ nedir aga? Şirketin toplam mal varlığı 10 civarı mı ne. Senelik toplam ciro 1 civarlarında geziniyor.
Zaten özgün haber yok, PhoneArena gibi yerlerden çeviri yapıyorsunuz. Onu da düzgün yapın en azından.
Firma 62 milyon $ zarar açıkladı.
Harbi ayıp yani
1080 piksel ekran - HTC DROID DNA (2012)
4G LTE Windows Phone - HTC TITAN II (2012)
f2.0 diyafram açıklığına sahip akıllı telefon - HTC One X ve S (2012)
Beats Audio'ya sahip akıllı telefon – HTC Rezound (2011)
İlk Android cihaz – T-Mobile G1 (2008)
Microsoft destekli akıllı telefon (“Stinger”) – SPV (2002)
Sen hala ''elizabeth''.
edit:imla