HTC Mart ayında da inişli çıkışlı grafiğini sürdürdü





İki yıldan fazla bir süredir akıllı telefon pazarında gerileme yaşayan ve bir türlü kötü gidişe dur diyemeyen HTC, Mart ayını geride bırakırken gelirlerde artış yaşadı ancak kayıplara dur diyemedi.





Firma tarafından yapılan duyuruda Mart ayında toplam satış gelirleri yüzde 2.2 artışla 1 milyar dolar seviyesine yükseldi. HTC son 28 aydır gelirlerde sürekli düşüşler yaşamaktaydı. Mart ayı bu bakımdan bir kırılma noktası oldu. Ancak artış oranı yine de beklentilerin altında kaldı.





Gelirler beklentilerin altında kaldığı için karda kayıp yaşanması da kaçınılmaz oldu. Yaklaşık 62 milyar dolarlık zarar beklenenin çok üstünde gerçekleşti.





HTC içinde bulunduğumuz çeyrek itibariyle kara geçmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz ay lanse edilen ve ülkemizde de 2499TL fiyat etiketi ile ön siparişe başlayan HTC One M8 amiral gemi modeli ile orta seviye Desire modelleri bu hedefe ulaşmak konusunda firmaya yardımcı olacak.

http://www.bloomberg.com/news/2014-04-07/htc-posts-second-loss-in-three-quarters-ahead-of-m8-smartphone.html