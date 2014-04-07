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HTC Mart ayında da inişli çıkışlı grafiğini sürdürdü

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Mart ayında da inişli çıkışlı grafiğini sürdürdü

İki yıldan fazla bir süredir akıllı telefon pazarında gerileme yaşayan ve bir türlü kötü gidişe dur diyemeyen HTC, Mart ayını geride bırakırken gelirlerde artış yaşadı ancak kayıplara dur diyemedi.

Firma tarafından yapılan duyuruda Mart ayında toplam satış gelirleri yüzde 2.2 artışla 1 milyar dolar seviyesine yükseldi. HTC son 28 aydır gelirlerde sürekli düşüşler yaşamaktaydı. Mart ayı bu bakımdan bir kırılma noktası oldu. Ancak artış oranı yine de beklentilerin altında kaldı.

Gelirler beklentilerin altında kaldığı için karda kayıp yaşanması da kaçınılmaz oldu. Yaklaşık 62 milyar dolarlık zarar beklenenin çok üstünde gerçekleşti. 

HTC içinde bulunduğumuz çeyrek itibariyle kara geçmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz ay lanse edilen ve ülkemizde de 2499TL fiyat etiketi ile ön siparişe başlayan HTC One M8 amiral gemi modeli ile orta seviye Desire modelleri bu hedefe ulaşmak konusunda firmaya yardımcı olacak.  

http://www.bloomberg.com/news/2014-04-07/htc-posts-second-loss-in-three-quarters-ahead-of-m8-smartphone.html Yorum Yaz
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Ñolofinwë 5 yıl en beğenilen
HTC'den bu şekil bir haber almazsak şaşırtıcı olur zaten.
Önce rekabetçi fiyattan giderken, senesi dolmadan amiral gemisi değiştiriyorlardı. Ardından M7 ile çok başarılı bir telefon çıkarttılar ama sevkiyat sebebiyle, telefonun hakkı olan başarıya erişemediler.
M7'deki gibi olmasın diye geç duyurup, anında satışa geçtiler. En hızlı sevkiyatı gerçekleştirdiler. M8 bence alınası bir telefon, ama ülkemizdeki fiyat in-nanılmaz yanlış.

HTC'nin ana sıkıntısının ise reklam/tanıtım olduğunu biliyoruz. Samsung'un bir çeyreğe ayırdığı reklam bütçesinin yarısını tüm sene için harcıyor HTC.


Esas sıkıntı, haberde. 62 milyar $ nedir aga? Şirketin toplam mal varlığı 10 civarı mı ne. Senelik toplam ciro 1 civarlarında geziniyor.
Zaten özgün haber yok, PhoneArena gibi yerlerden çeviri yapıyorsunuz. Onu da düzgün yapın en azından.
Firma 62 milyon $ zarar açıkladı.
HTC'den bu şekil bir haber almazsak şaşırtıcı olur zaten.Önce rekabetçi fiyattan giderken, senesi dolmadan amiral gemisi değiştiriyorlardı. Ardından M7 i...
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1 Yanıt Yanıtla +38
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HatimİndirenSteveJOBS 5 yıl ipsiz_uçurtma
ipsiz_uçurtma

2500tl iphone ,samsung gibi devler için bile fazlasıyla uçuk bır rakam gibi görünürken htc bu rakamı yakalıyor.sonra da neden zarar ettik dIYORLAR .htc hangi konuda bır devrim yaptı ki. Oem parça al birleştir sonra yazılımı kur ee gerisi nerede .

Harbi ayıp yani


1080 piksel ekran - HTC DROID DNA (2012)
4G LTE Windows Phone - HTC TITAN II (2012)
f2.0 diyafram açıklığına sahip akıllı telefon - HTC One X ve S (2012)
Beats Audio'ya sahip akıllı telefon – HTC Rezound (2011)
İlk Android cihaz – T-Mobile G1 (2008)
Microsoft destekli akıllı telefon (“Stinger”) – SPV (2002)

Sen hala ''elizabeth''.
ipsiz_uçurtma2500tl iphone ,samsung gibi devler için bile fazlasıyla uçuk bır rakam gibi görünürken htc bu rakamı yakalıyor.sonra da n...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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sinanx 5 yıl
Memleketimizde 2500 liradan telefon itelemeye devam ederse bu gidişle hep inişli bir grafiği olacak.


edit:imla
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carter 5 yıl
HTC bu fiyatlarla inişli çıkışlı değil, sadece inişli grafiğini sürdürebilir.
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fantastiko_92 5 yıl
Bi inat gidiyorlar işte ne diyelim inşallah kar etmeye başlarlar yine ama TR'de hüsran olacağı belli. Diğer ülkelerde ise fiyatı S5ten biraz daha düşük ama yapılan az reklamlarla şu ULTRAPIXEL olayını insanlara nasıl inandırcaklar hiç bilmiyorum. Ya inattan vazgeçin, ya da insanlara bunun ne demek olduğunu güzel reklamalr tanıtın.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
lan batcan hala 2500 lira insaf insaf
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Rıdvan53 5 yıl
HTC M8 Heleşükür elimde Buna Kılıf Bulmak Sıkıntı Geçen arkadaşın biri www.htc.web.tr die bir site önerdi bana Açıkçası ilkten pek Bakasım gelmedi Fakat
şöyle bi inceledim Valla adamlar Kılıf üzerine gerçekten Güzel bir site yapmış Helal olsun Siparişi verdim Hadi hayırlısı
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GodisCoking 5 yıl
Hala htc ne yapmışki diyen insanlar görüyorum. Sizin için tahminen akıllı telefon demek samsung yada iphone demek. Dünyada genel olarak s5 ile yakın fiyata satılan yeni one ülkemizde korkunç bir fiyata satılacak Malesef. Vergiler ve firmaların kar payları sağ olsun
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MoRTaLSouL 5 yıl
Beklenilen haber de geldi

-HTC zararda.
-HTC batıyor.
vs. vs.

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hayati54 5 yıl
hd mini ye türkçe desteğini vermedikleri için soğumuştum 3-4 senedir de uğramıyorum.
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kımyasal 5 yıl
HTC kötüye giden mali tablosunu düzenlemek için fiyatları arttırırsa bu onun için hiçte iyi olmayacak.Helede piyasada hayli oyuncu varken yüksek fiyattan ürünlerini satması,kendisine sadık olan kemik kitleyi bile kaybetmesine neden olabilir.
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darkaura 5 yıl
bence turkiye fiyati yuzunden htc yi elestirmek haksizlik olur. simdi avrupa fiyatina baktim galaxy s5 le hemen hemen ayni fiyattalar. 2500tl kesinlikle turkiyedeki distrubutorlerin ac gozlulugunun eseri.
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Thomassee 5 yıl
Birkaç aya kadar toparlarlar.

M7 ile iyi bir ürün ortaya koydular.

M8 de rayını oturttu.

HTC'nin öyle Samsung ya da LG gibi tonla farklı çeşit telefon yapma şansı yok zaten.

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Roark 5 yıl
Ben alır işime bakarım. dünyanın en iyi telefonlarını üretiyorlar. Adamlar samsung çok satıyor diye samsung'un iyi olduğunu sanıyorlar. Renault da çok satıyor ama bu bentley'den iyi olduğu anlamına gelmiyor.
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darkaura 5 yıl Roark
Roark

Ben alır işime bakarım. dünyanın en iyi telefonlarını üretiyorlar. Adamlar samsung çok satıyor diye samsung'un iyi olduğunu sanıyorlar. Renault da çok satıyor ama bu bentley'den iyi olduğu anlamına gelmiyor.

bende elektronikde ozellikde akilli telefonlarda bu yorumlara katilmiyorum. bentley, porsche yada ferrari az satabilirler, cunku fiyatlari nufusun %99unun alim gucunun uzerinde. ancak meshur %1lik kesime hitap ediyorlar. hatta ortasinif dediginiz renault un bile pek cok kisinin butcesini asabilcek modelleri var. ote yandan duzenli bir iste calisan hemen herkez butun akilli telefonlari alabilcek maddi guce sahip. dar gelirli bir vatandas bile diger masraflarindan kisarsa alabiliyor ki aliyorlarda. durum boyleyken az satmayi kalite olcusu olarak sunamazsiniz. htc telefonlari kalitesiz demiyorum. acikcasi bende begeniyorum ama mevcut stratejilerindeki hatalardan insanlarin coguna hitap edemiyorlar. buda bir gercek. kabul etmek lazim.
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gagiloglu52 5 yıl
htc mart ayında iniş çıkış yapan kedileri görmüş olmasın :)
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Masquerade89 5 yıl
Htc bu çeyrektede kendini toplayamayacak
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Recharged 5 yıl
Tekrar yükselişe geçmek için fiyat politikasını değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha düşük fiyatlara daha ilgi çekici cihazlar alınabiliyor.
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jay jay justified 5 yıl
Güle güle HTC. Özlemeyeceğim.
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