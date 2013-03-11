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HTC: Meğerse Samsung'a çalışmışız! Eksiklerimizin farkındayız, daha agresif olacağız

6 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC: Meğerse Samsung'a çalışmışız! Eksiklerimizin farkındayız, daha agresif olacağız
One modeliyle üst seviye akıllı telefon pazarından daha fazla pazar payı kapmayı hedefleyen HTC, bu sene içerisinde daha agresif olacağının sinyallerini veriyor. Belli eksikleri olması rağmen One X ve One X+ modelleriyle güçlü cihazlar ortaya koyan ancak istediği satış rakamlarını yakalayamayan HTC, rakipleri kadar büyük pazarlama bütçeleri olmadığına dikkat çekerek üründen ziyade tanıtım kısmında eksikleri olduğunu ifade etmişti.
Tayvan merkezli firmanın küresel satıştan sorumlu başkanı Jason Mackenzie, verdiği yeni bir röportajda ilginç açıklamalarda bulundu. Şirket kültürünü değiştirmekte olduklarını söyleyen Mackenzie, Quietly Brilliant yaklaşımında iyi şeyler yaparak alçakgönüllü olmayı benimsediklerini ancak artan rekabet koşulları çerçevesinde daha girişken olmaları gerektğinin farkındalığına vardıklarını söyledi. HTC olarak dünyanın en büyük şirketlerinden iki tanesi olan Apple ve Samsung'a karşı daha kısıtlı kaynaklar ile rekabet etmek zorunda olduklarını, artık iletişim tarafında daha agresif olarak bunu düzelteceklerini, kendi geliştirdikleri yeniliklerin sahibi olmaları gerektiğini söyledi, demecin devamı şu şekilde;
"Geçtiğimiz yılı düşündüğümde, One X müthiş bir üründü. Muhteşem kamera, gerçekçi ses" mesajını verdik. Fakat bu anlaşılması güç bir mesajdı. İyi iletişim kuramadık, kameranın neden çok iyi olduğunu anlatan. Belli açılardan rakiplerimize çalıştık. Biz kamera konusundaki mesajımızı "Burst Mod" özelliği ile duyurduk fakat sonrasında Samsung geldi, bizim yeniliğimizi aldı ve kullanıcıların aklında onun sahibi gibi kaldı. Ancak artık büyük yeniliklerimizin sahibiyiz, bize ait teknolojiler. BlinkFeed, BoomSound ve UltraPiksel kamera, hepsinin ticari markası bizde, ve hepsi için kullanıcılarla iletişim kurmakta daha agresif olacağız. İkinci önemli nokta ise, artık nasıl pazarlama yapacağımız hususunda daha stratejik olacağız, "her zaman açık" yaklaşımını benimseyeceğiz. Bütün yıl boyunca HTC'yi pazarda daha agresif göreceksiniz."

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Be All My Sins Remembered 6 yıl en beğenilen
Htc fakiriz demekten bıkmadı ben Htc nin kendini küçük görmesinden bıktım.
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|M|N|Ç| 6 yıl
Yürü koçum arkandayız
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LegendM 6 yıl Jül Sezar
Burn in Hell

Telif hakkını, patentini almazsan koreli hırsızlar gelir çalar

Apple kenarları yuvarlak dikdörtgenin patentini aldı zamanında samsung'da onu kullandı

Ne kadar hırsız bunlar,ben en çok apple kelimesinin patentini alıp manavlardan para istemelerini bekliyorum
Burn in HellTelif hakkını, patentini almazsan koreli hırsızlar gelir çalarApple kenarları yuvarlak dikdörtgenin patenti...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 6 yıl
nerede olduğunuzu bilmeniz önemli evet bayaa az pazar bütçeniz var ama bu demek değilki daha kötü telefon artık pazarlarda yerinizi alıyorsunuz htc one ı alacağım bugun :) ne olursa olsun htc on numara 5 yıldız telefon uretmıssınız
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worldunya 6 yıl
EvReN 7
Samsungu devirmek kolay mı? Adamlar appleı devirdiler...

peki neden dünyanın en büyük firmaları listesinde 2.sırada Apple varken samsungun sırası ilk 5 de değil
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seconder77 6 yıl
reklam herşeyden öncedir
benim onların telefonları aldırtmaya itecek kadar etkileyecek tanıtımları yoksa ztn almam
bakın apple'a sırf reklamlarından etkilendiğim için ipad 3,iphone 5 aldım
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TurboBoosted 6 yıl
Samsung'u devirmek kolay mı? Adamlar apple'ı devirdiler...
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1080p 6 yıl
Peynir imi kim kaptı?
Windows Mobile zamanında ki ihtisamin gölgesinde kalmış mızmız HTC.
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sis651 6 yıl
En azından en üst modeli ürününün iyi bir kılığı kıyafeti var. :)
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Thaedrial5 6 yıl
Yürü be htc..
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TeksasStyLe 6 yıl
Htc sensation kullanıyorum ama htc önce telefonlarına öksüz muamele si yapmaktan vaz gecsin bu ne böyle güncelleme olmadan htc hiç ilerleme olmadan yerinde sayar
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pugulli61 6 yıl
desire x ile ace 2 yi kıyasladım
desire x in 190Tl fazla fiyat alacak + ne özelliği var? yok
eksiği bile var.
e böyle fiyatları düşürmezsen ağlar durursun.
2 yıl garantili sıfır ace2 distiribütör gaarantili 599TL ye aldım. ayıp
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Haşin_ErKeK 6 yıl
Samsungla bile mücadele edemiyorsan niye varsınki ?
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DH Misafiri 6 yıl
Türkiye'de sosyeteye özel saçma etkinliklere binlerce lira harcama yapmak yerine teknoloji yayınların ihtiyaç duyduğu reklam desteğini vererek tanıtım anlamında bir adım atabilirler bence. Fiyatlarını daha makul bir seviyeye çekmeleri de lazım aksi takdirde Samsung'un önünde duramazlar. Herkes Apple değil ki kendi satış politikasını kabul ettirebilsin, bunun farkına varmaları lazım.
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