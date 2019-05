HTC: Meğerse Samsung'a çalışmışız! Eksiklerimizin farkındayız, daha agresif olacağız

One modeliyle üst seviye akıllı telefon pazarından daha fazla pazar payı kapmayı hedefleyen HTC, bu sene içerisinde daha agresif olacağının sinyallerini veriyor. Belli eksikleri olması rağmen One X ve One X+ modelleriyle güçlü cihazlar ortaya koyan ancak istediği satış rakamlarını yakalayamayan HTC, rakipleri kadar büyük pazarlama bütçeleri olmadığına dikkat çekerek üründen ziyade tanıtım kısmında eksikleri olduğunu ifade etmişti.

Tayvan merkezli firmanın küresel satıştan sorumlu başkanı Jason Mackenzie, verdiği yeni bir röportajda ilginç açıklamalarda bulundu. Şirket kültürünü değiştirmekte olduklarını söyleyen Mackenzie, Quietly Brilliant yaklaşımında iyi şeyler yaparak alçakgönüllü olmayı benimsediklerini ancak artan rekabet koşulları çerçevesinde daha girişken olmaları gerektğinin farkındalığına vardıklarını söyledi. HTC olarak dünyanın en büyük şirketlerinden iki tanesi olan Apple ve Samsung'a karşı daha kısıtlı kaynaklar ile rekabet etmek zorunda olduklarını, artık iletişim tarafında daha agresif olarak bunu düzelteceklerini, kendi geliştirdikleri yeniliklerin sahibi olmaları gerektiğini söyledi, demecin devamı şu şekilde;

"Geçtiğimiz yılı düşündüğümde, One X müthiş bir üründü. Muhteşem kamera, gerçekçi ses" mesajını verdik. Fakat bu anlaşılması güç bir mesajdı. İyi iletişim kuramadık, kameranın neden çok iyi olduğunu anlatan. Belli açılardan rakiplerimize çalıştık. Biz kamera konusundaki mesajımızı "Burst Mod" özelliği ile duyurduk fakat sonrasında Samsung geldi, bizim yeniliğimizi aldı ve kullanıcıların aklında onun sahibi gibi kaldı. Ancak artık büyük yeniliklerimizin sahibiyiz, bize ait teknolojiler. BlinkFeed, BoomSound ve UltraPiksel kamera, hepsinin ticari markası bizde, ve hepsi için kullanıcılarla iletişim kurmakta daha agresif olacağız. İkinci önemli nokta ise, artık nasıl pazarlama yapacağımız hususunda daha stratejik olacağız, "her zaman açık" yaklaşımını benimseyeceğiz. Bütün yıl boyunca HTC'yi pazarda daha agresif göreceksiniz."