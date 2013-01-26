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HTC, Mini adlı Bluetooth kontrol ünitesini tanıttı

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, Mini adlı Bluetooth kontrol ünitesini tanıttı

Büyük ekranlı telefonlar konusunda çıtayı iyice yükselten HTC, bununla birlikte artan kullanım zorluğuna yönelik farklı çözüm arayışına giriyor.

5 inçlik Full HD ekranlı Butterfly modelini Çin pazarına sunan HTC, yanında yeni bir Bluetooth kontrol ünitesi de tanıttı.

HTC Mini adı verilen aksesuar, Bluetooth yoluyla cihaza bağlanıyor ve tuş takımı ile arama yapıp, gelen aramaları kabul etme imkanı veriyor. Ürün sadece sesli çağrı için her seferinde telefonu kullanma zorluğunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. NFC desteği olan ürün, telefon harici ekranlara bağlanırsa uzaktan kumanda görevi görüyor. Ayrıca uzaktan deklanşör kontrolü ve kayıp telefon bulma gibi özellikleri de var.

Aksesuar sadece Çin pazarına özgü iken kutu içine dahil edilmiş. Yani ürünü seçme gibi bir alternatif yok.


http://www.androidauthority.com/htc-mini-small-bluetooth-dumb-phone-better-use-big-ass-smartphones-150915/ Yorum Yaz
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furky86 6 yıl en beğenilen
Cep telefonuyla görüşme yapmak için 2. Bir cep telefonu taşır hale gelmek...


Boyut artışının getirdiği nokta hayırlı olsun...
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OverClocK1ng 6 yıl
Gerizekalı HTC geçenlerde diyordu: Bizim reklam için fazla bütçemiz yok. Orta halli bir firmayız diye. Böyle salak salak şeylere para harcayacaklarına ona harcadıkları parayla reklam versinler.
Neymiş: Mini!
Sanırsın ki büyük olan telefon kendine sekreter tutmuş.
-Beni hiç elleme anam yorgunum. Mini'den konuş...
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DH Misafiri 6 yıl
bence fazla abartmayın Iphone kullanıcıları yanında Retro Ahize gezdirmesinden iyidir.
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simsek548 6 yıl
Htc firma yuneticilerinin ve arge departmaninin ne kadar salak oldugunu kanitlar nitelikte bir urun olmus

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fuckulteli 6 yıl
İki ayrı cihazın şarjını kontrol etmek gerekecek!
Cepte iki ayrı cihaz yer kaplayacak!
Bu tür hafif, tuş takımlı cihazları gsm özelliği olan tabletler yanında hediye etmeliler. Asus'un bir tabletinin yanında buna benzer bir ürün veriyorlar. 5" telefonlar için gereksiz.
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mesincır 6 yıl

Benim de aklıma geldi böyle bir şey. Ama katlanabilir, ince ve sadece mesaj okunabilecek ekrana sahip bir şey düşünmüştüm. Tabi tabletler için.
Bu baya büyük olmuş.
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RAN7843 6 yıl
banada biraz iyi bir dusunce gelmediiii
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KalemKolik 6 yıl
Apple yakında patent davası açarsa şaşırmamak lazım.
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hazarRS 6 yıl
bir kaç sene sonra bu yedek telefonları her marka çıkarmaya başlar, sonra bu telefonlar da büyür. 5.5-6 inçe merdiven dayayınca bu sefer 2. telefonu kullanmak için 3. bir telefon çıkarırlar. Bu iş de böyle sürer gider.
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Lepanto 6 yıl
Lüzûmsuz.
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Salona 6 yıl
Nokia'da 3310 mu hediye etsin bu ne saçma bir düşüncedir yaa.
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freedow 6 yıl
cok garip.. neden boyle biseye ihtiyac duyulsun ki...

suna benzer : iphone um var bi de yaninda mp3 player tasiyorum... muzigi iphone dan degil mp3 player dan dinlemek, ne kadar gereksizse bu da bi o kadar luzumsuz..
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wolf silver 6 yıl
bunun yerıne ıse yarar daha ıyı bırseyler koyabılırlerdı.....
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erci501 6 yıl
HTC nin yaptığı iş ferrarinin yanında az yaksın diye dizel clio hediye edilmesi gibi birşey olmuş.

Telefona asistan eklemek yerine 2.cep telefonunu hediye etmişler komik.

sesli asistan + bu kulaklık işinizi fazlasıyla görür.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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