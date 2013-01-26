HTC, Mini adlı Bluetooth kontrol ünitesini tanıttı





Büyük ekranlı telefonlar konusunda çıtayı iyice yükselten HTC, bununla birlikte artan kullanım zorluğuna yönelik farklı çözüm arayışına giriyor.



5 inçlik Full HD ekranlı Butterfly modelini Çin pazarına sunan HTC, yanında yeni bir Bluetooth kontrol ünitesi de tanıttı.



HTC Mini adı verilen aksesuar, Bluetooth yoluyla cihaza bağlanıyor ve tuş takımı ile arama yapıp, gelen aramaları kabul etme imkanı veriyor. Ürün sadece sesli çağrı için her seferinde telefonu kullanma zorluğunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. NFC desteği olan ürün, telefon harici ekranlara bağlanırsa uzaktan kumanda görevi görüyor. Ayrıca uzaktan deklanşör kontrolü ve kayıp telefon bulma gibi özellikleri de var.



Aksesuar sadece Çin pazarına özgü iken kutu içine dahil edilmiş. Yani ürünü seçme gibi bir alternatif yok.





http://www.androidauthority.com/htc-mini-small-bluetooth-dumb-phone-better-use-big-ass-smartphones-150915/