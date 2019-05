HTC One Max resmiyet kazandı: 5.9-inç Full HD ekran ve Snapdragon 600

HTC uzun süredir merakla beklenen akıllı telefonu One Max'i bugün yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Tasarım olarak beklediğimiz gibi çıkan ve One/One mini modelleri ile aynı çizgide yer alan telefon, 5.9-inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip. 164.5 x 82.5 x 10.29 mm boyutlarında ve 217 gr. ağırlığında olan One Max, aynı HTC One gibi 1.7GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon 600 işlemcisi ve Adreno 320 GPU'sundan güç alıyor.

Super LCD3 tipi, parlaklık seviyesi yüksek olan ekranı 367ppi piksel yoğunluğu sunan One Max'e, 2GB RAM ve 32GB dahili depolama kapasitesi eşlik ediyor. Yeni nesil HTC telefonların karakteristik özelliklerinden biri olarak Boom Sound teknolojisi ile yüksek ses başarımı vaad eden akıllı telefon, f/2.0 diyafram açıklığına sahip UltraPixel kamera ve 88 derece görüş açısına sahip 2.1MP çözünürlüğünde ön kamera ile geliyor.

Android 4.3 işletim sistemi ve Sense 5.5 arayüzü ile bizleri karşılayan HTC One Max, yeni arayüzün önemli bir yeniliği olarak, dileyen kullanıcılara BlinkFeed özelliğini kapatma olanağı tanıyor. Fiziksel olarak Galaxy Note 3'den çok daha büyük ve ağır olan HTC One Max, genel olarak Huawei Ascend Mate ve Sony Xperia Z Ultra'nın rakibi olacak gibi görünüyor. 3300mAh pil ile gelen ve 1500mAh pile sahip özel bir kapak aksesuarının da sunulacağı One Max'in fiyatlandırma anlamında ne seviyede yer alacağı ise henüz belli değil.

Donanım anlamında One modeliyle büyük oranda benzerlik gösteren dolayısıyla aynı performans seviyesinde olacağı tahmin edilen HTC One Max, bu açıdan bakıldığında phablet olarak bildiğimiz telefon-tableti hibriti rakipleri Galaxy Note 3 ve Sony Xperia Z Ultra'dan daha düşük donanımsal performans sunacak. Rekabet gücünü arttırabilmek adına fiyat anlamında nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenen HTC One Max'in vakit kaybetmeden pazara sürüleceği ifade edilirken, yakın gelecekte ülkemize de gelmesi bekleniyor.