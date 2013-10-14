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HTC One Max resmiyet kazandı: 5.9-inç Full HD ekran ve Snapdragon 600

5 yıl
1,8b
1
142
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC One Max resmiyet kazandı: 5.9-inç Full HD ekran ve Snapdragon 600
HTC uzun süredir merakla beklenen akıllı telefonu One Max'i bugün yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Tasarım olarak beklediğimiz gibi çıkan ve One/One mini modelleri ile aynı çizgide yer alan telefon, 5.9-inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip.  164.5 x 82.5 x 10.29 mm boyutlarında ve 217 gr. ağırlığında olan One Max, aynı HTC One gibi 1.7GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon 600 işlemcisi ve Adreno 320 GPU'sundan güç alıyor. 
Super LCD3 tipi, parlaklık seviyesi yüksek olan ekranı 367ppi piksel yoğunluğu sunan One Max'e, 2GB RAM ve 32GB dahili depolama kapasitesi eşlik ediyor. Yeni nesil HTC telefonların karakteristik özelliklerinden biri olarak Boom Sound teknolojisi ile yüksek ses başarımı vaad eden akıllı telefon, f/2.0 diyafram açıklığına sahip UltraPixel kamera ve 88 derece görüş açısına sahip 2.1MP çözünürlüğünde ön kamera ile geliyor. 
Android 4.3 işletim sistemi ve Sense 5.5 arayüzü ile bizleri karşılayan HTC One Max, yeni arayüzün önemli bir yeniliği olarak, dileyen kullanıcılara BlinkFeed özelliğini kapatma olanağı tanıyor. Fiziksel olarak Galaxy Note 3'den çok daha büyük ve ağır olan HTC One Max, genel olarak Huawei Ascend Mate ve Sony Xperia Z Ultra'nın rakibi olacak gibi görünüyor. 3300mAh pil ile gelen ve 1500mAh pile sahip özel bir kapak aksesuarının da sunulacağı One Max'in fiyatlandırma anlamında ne seviyede yer alacağı ise henüz belli değil.
Donanım anlamında One modeliyle büyük oranda benzerlik gösteren dolayısıyla aynı performans seviyesinde olacağı tahmin edilen HTC One Max, bu açıdan bakıldığında phablet olarak bildiğimiz telefon-tableti hibriti rakipleri Galaxy Note 3 ve Sony Xperia Z Ultra'dan daha düşük donanımsal performans sunacak. Rekabet gücünü arttırabilmek adına fiyat anlamında nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenen HTC One Max'in vakit kaybetmeden pazara sürüleceği ifade edilirken, yakın gelecekte ülkemize de gelmesi bekleniyor. 
 

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Balawitz 5 yıl en beğenilen
3 dolar fazla verip s800 koymamis. Hayatinin hatasini yapti htc.
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sertaceri 5 yıl
ondan sonra biz niye batıyoruz..
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antizero 5 yıl
Kapatip acma dugmesi cihazin yan tarafinda ,
Arka kapak cikarilabilir ,
Micro sd destegi var ,
3300 mah pil ,
Parmak izi okuyucu.
En azindan HTC bazi seyleri iyi yapmis. S600 yine fazlasiyla yetecektir ki bence adreno 320 nin yeni android 4.3 surumu ile Open gl 3.0'ı destekleyecek olmasi cihaz tarafinda bir arti yaratacaktir. Hep kotu taraftan degil bir de boyle bakmak lazim...
Kapatip acma dugmesi cihazin yan tarafinda ,Arka kapak cikarilabilir ,Micro sd destegi var ,3300 mah pil ,Parmak izi okuyucu.En...
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Yanıtla +16
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xsalix 5 yıl
kısa ve öz s600 ile s800 arasında uçurum yok biri 2.3 ghz diğeri 1.7 ghz çıkabiliyor birinde 4g var diğerinde yok zaten birinde 4k desteği var diğerinde yok şimdi 4k monitor kimde var 4g ülkemizde henüz yok s600 zaten donanım olarak her ihtiyaç karşıladıgı gibi htc one ın kasası alüminyum olması nedeniyle emdiği sıcaklığı elde çok histettirir bakınız htc one kullanıcıları bu yüzden yüksek ghz cihazı daha da ısıtıcaktır htc firması aldıgı negatif feedbackler den sonra bu mantıkla yaklaştıgını düşünüyorum.
2.si parmak izi okuyucusu zaten güvenlik için yapılmıyor mu neden göz önünde olsun ki ? ve telefonu elinize aldıgınızda kolaylıkla okutabilirsiniz.
sonuçta para veriyoruz o olsun bu olsun eminimi hepimiz diyoruz ama telefondaki özelliklerin kaç tanesini kullanabiliyoruz arkadaşlar akıllı telefon alıp sadece facebook için kullanan çok insan tanıyorum burdaki herkes gibi değil ki dış dünya daki insanlar biz eger donanımhaberdeysek donanınama meraklı oldugumuz için telefon seçerken bu hep bizim için dezavantaj yaratıcaktır çünkü donanım bizim herşeyimiz :)
bütün bunlara bakarsak bende tamamen katılıyorum s800 3 gb ram beats audio olmasını isterdim ama ben note 3 almam neden almam o kadar para vericem önü arkası plastik arayüzü çok demode ve herkeste olan bir cihaz farkındalıgı yok ama donanım olarak muazzam
htc ye bakarsan elinize aldıgınız zaman anlarsınız resimleriyle değil arkadaşlar gidin en yakın magazaya bir elnize samsung alın öbür elinize htc alın tasarımı kaliteyi kullanıcı arayüzünü süper lcd nin kalitesini görünce dibiniz düşücek özellikle siyah renk için altın rengi olursa çevrenizde en farklı kişi olucagınıza eminim ;)
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DH Misafiri 5 yıl
çöp hemde çöp olu çöp,yani bunun htc one'den fazla olan tarafını birisi bana sölesinde bende anlayım, s600 ya su zamanda olmaz artık bu tel sony z1 lg g2 ve note 3'ün çok çok gerisinde kalır htc saçmaladı
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St Batuhan 5 yıl
antizero
Kapatip acma dugmesi cihazin yan tarafinda , Arka kapak cikarilabilir , Micro sd destegi var , 3300 mah pil , Parmak izi okuyucu. En azindan HTC bazi seyleri iyi yapmis. S600 yine fazlasiyla yetecektir ki bence adreno 320 nin yeni android 4.3 surumu ile Open gl 3.0ı destekleyecek olmasi cihaz tarafinda bir arti yaratacaktir. Hep kotu taraftan degil bir de boyle bakmak lazim...

Yok artık, tamam iyi yönlere bakmak güzel ama s600 fazlasıyla yetecektir hiç olmamış :/ şaşırtıcı bir de 11 artı almış, zamanında s4 pro ile gelen z'ye fazlasıyla kılıf giydirenler vardı, s4 pro ile s600 arasında fazla fark olmadığını bildiğimize göre nasıl burada bu yorum böyle oluyor, daha ilginci bence bu yorum daha fazla artı almış olmalı ve bunun yanında eksisi de bol olmalı ki bu seviyeye gelsin ya da s600 kısmını pas geçip diğer kısımlarda ki haklılığa bakılmış olabilir. Neyse bence de saydıkların kesinlikle doğru, bazı şeyler ilerlemiş ama s600 yanlış bir tercih kesinlikle.
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaslar ben 4 senedir htc kullanan biri olarak lg g2 ye gecis yaptim ama sunu soyleyim htc one nin ustune tel yapmicaz dedi ve sozunde durdu gerisi yalan
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orhan kometci 5 yıl
Htc sozunde durdu one nin ustune tel cikarmadi 4 senedir htc kullaniyordum ama lg g2 kararimi degistrdi
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okan_cehapelioglu 5 yıl
beats yok galiba bataryalı kapak güzel düşünülmüş bence daha sonraki firmalarda bu tür batarya çözümleri kullanabilir ama hem snapdragon 600 hemde note 3 isim ve kalem yetenekleriyle daha öne çıkıyor
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emre4335 5 yıl
İşlemci S800 olmalıydı.Tasarım güzel.Kalite süper.BoomSound müthiş.Ama HTC'nin yüksek fiyat ve geç yazılımı gibi politikalarını düşünürsek pek rekabetçi olamaz gibi.
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tayfunay 5 yıl
S600 gayet yeterli akıllıca yapmış güç tasarrufu sağlayacaktır, 800 ile 600 arasında uçurum yok zaten.
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emre4335 5 yıl
Millet donanıma bakıyo tamam s600 de yeterli ama s800 ve adreno 330 varken s600 ne alaka.
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PsychicPower 5 yıl
Her şey fiyatına bağlı. İnsan keşke bir S800 koysalarmış diyor ama düzgün fiyat politikasıyla başarılı olmaması için hiçbir sebep yok
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intercorem 5 yıl
Şimdi bir de 2200 üstü fiyatla çıkarsa teşhir ürünler satılandan fazla olabilir.sony lg apple samsung telefonlarını tanıttıktan sonra satış yapmak çok dahice(!)telefonun yanında çok çok cazip hediyeler olmalı.telefonun fiyatı ve zamanlamasında sıkıntı olduğunu düşünüyorum.yoksa görüntü itibariyle çok şık duruyor.
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