HTC One Mini, 1GB RAM ile geliyor olabilir

HTC'nin merakla beklenen yeni telefon modellerinden One Mini için yeni görseller ortaya çıktı. Önümüzdeki haftalarda pazara sürülmesi beklenen yeni telefon, abisi diyebileceğimiz One modelinden miras aldığı iddialı tasarım anlayışı ile büyük ekranlı telefon taşımak istemeyen ancak modern görünüm ve güncel donanıma sahip iddialı bir telefon almak isteyen kullanıcıları hedefleyecek. 4.3-inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olacağı uzun süredir bilinen HTC One Mini'nin, 2GB RAM ile geleceği düşünülüyordu ancak ortaya çıkan bazı yeni görseller eğer doğru ise cihaz 2GB değil 1GB RAM ile çıkabilir.

Qualcomm'un 1.4GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon 400 işlemcisi ve Adreno 305 GPU'sundan güç alacağı anlaşılan telefon, Android 4.2.2 işletim sistemi üzerine Sense 5.0 arayüzü ile kullanıma sunulacak. Beats Audio başta olmak üzere HTC'ye özgü çeşitli teknolojileri bünyesinde barındıracak olan HTC One Mini, şu anki görünümü itibariyle Android 4.2 güncellemesi almayacağı açıklanan One S modelinin yerini almaya hazırlanıyor. Piyasaya çıktığında Samsung'un Galaxy S4 Mini modeliyle mücadele edecek olan HTC One Mini'nin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor.





