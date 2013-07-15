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HTC One Mini, 1GB RAM ile geliyor olabilir

5 yıl
1,1b
1
48
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC One Mini, 1GB RAM ile geliyor olabilir
 
HTC'nin merakla beklenen yeni telefon modellerinden One Mini için yeni görseller ortaya çıktı. Önümüzdeki haftalarda pazara sürülmesi beklenen yeni telefon, abisi diyebileceğimiz One modelinden miras aldığı iddialı tasarım anlayışı ile büyük ekranlı telefon taşımak istemeyen ancak modern görünüm ve güncel donanıma sahip iddialı bir telefon almak isteyen kullanıcıları hedefleyecek. 4.3-inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olacağı uzun süredir bilinen HTC One Mini'nin, 2GB RAM ile geleceği düşünülüyordu ancak ortaya çıkan bazı yeni görseller eğer doğru ise cihaz 2GB değil 1GB RAM ile çıkabilir.
Qualcomm'un 1.4GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon 400 işlemcisi ve Adreno 305 GPU'sundan güç alacağı anlaşılan telefon, Android 4.2.2 işletim sistemi üzerine Sense 5.0 arayüzü ile kullanıma sunulacak. Beats Audio başta olmak üzere HTC'ye özgü çeşitli teknolojileri bünyesinde barındıracak olan HTC One Mini, şu anki görünümü itibariyle Android 4.2 güncellemesi almayacağı açıklanan One S modelinin yerini almaya hazırlanıyor. Piyasaya çıktığında Samsung'un Galaxy S4 Mini modeliyle mücadele edecek olan HTC One Mini'nin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor.


http://www.androidnext.de/news/htc-one-mini-new-photos-specs-snapdragon-400-dual-core-1-4-ghz/ Yorum Yaz
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Guest-BA761BEEF 5 yıl en beğenilen
S4 pro 1,4 gHz ve Adreno 320 ile gelse çok iyi olur.
2 Gb yerine 1 Gb düşünmeleri cihazı 1 adım daha geriye çekiyor. Donanım olarak tek artısı zaten 2 GB ram idi. (S4 miniye karşı).. şimdi o da yok...
S4 Mini daha çok tercih edilir. HTC hata yapıyor bence.
S4 pro 1,4 gHz ve Adreno 320 ile gelse çok iyi olur.2 Gb yerine 1 Gb düşünmeleri cihazı 1 adım daha geriye çekiyor. Donanım olarak tek artısı zaten 2 GB ram...
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DaRKFoRCeS 5 yıl
en azindan one s destek verse idi 4.1.2 olsa bile yeter.4.1.1 oldu ama en azindan kullanicilar htc yi boyle hatirlar yazilim destegi veren firma olarak.samsungu savunmuyorum fakat s2 bile 4.1.2 aldi .yazilim destegi ve otomasyon olarak samsung onde.
en azindan one s destek verse idi 4.1.2 olsa bile yeter.4.1.1 oldu ama en azindan kullanicilar htc yi boyle hatirlar yazilim destegi veren firma olarak.samsungu...
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xxxone 5 yıl
Daha yeni 1050tl ye nexus 4 aldım. s4 pro 1.5ghz quad core + adreno 320 , kafam rahat.
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Dampierre 5 yıl
Adreno 305 ile çıkacaksa çöp, başka bir şey değil.
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General. 5 yıl
S4 Pro adreno 320 2 Gb ram yakışırdı bu cihaza bu firmaları anlamıyorum sanki Samsung bunları haraca bağlamış hepsi Samsunga çalışıyor resmen bu firmaların Ceo ları Samsungdan maaşmı alıyor nedir
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K.can.tas 5 yıl
Hata yapar
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Public_Enemy 5 yıl
4.3 inch benim için mantıklı büyüklük, daha büyüğünü tutmakta, yanımda taşımakta zorlanıyorum da ram'i neden düşürmüşler anlamıyorum, yani performans isteyen illa kocaman telefon ister gibi bir düşünce bence çok doğru değil.
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mipa90 5 yıl
kfy-1907
mipa901150 tl ye xperia sp varken ne s4 mini nede one mini nin şansı yok.
nexus 4 varken? :D

nexus 4 cok ısınıyor+ hafıza kartı takamıosun+ kamerası vasat. performanslarıda yakın birbirine. ben kalkıpda nexus almam. cok performans farkı yokken bu kadar eksisi olan telefonu neden alıyım?
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Ehlika 5 yıl
Bu telefon sınıfında 1.5 Gb ram bence çok yeterli olurdu.
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Okisht 5 yıl
2 gb ram olsa satışları htc one'ı bile zorlar. fiyatta agresif olursa tabi ki.
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Bay Zebani 5 yıl
Zaten 2 GB ramle gelmesi onu neredeyse One ile aynı kılıyordu.Yani ucundan bucağından kesilmesi mantıklı.
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kfy-1907 5 yıl
mipa90
1150 tl ye xperia sp varken ne s4 mini nede one mini nin şansı yok.

nexus 4 varken? :D
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DefendYourSeLf 5 yıl
Çok güzel tasarımı var
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AERN 5 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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batkent 5 yıl
800-900 fiyat brandından girerse işte o zaman adını duyurabilir
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