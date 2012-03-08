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HTC One S modelinin ön siparişli satışları başladı

7 yıl
10,1b
1
74
Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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HTC'nin Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı telefonlardan biri olan One S'in İngiltere'de ön siparişli satışları başladı. Expansys UK adlı sitede üzerinden 655$'lık fiyat etiketiyle ön siparişli satışa sunulan telefon SIM kilitsiz olarak ve 2 farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. HTC One S'in teknik detaylarını hatırlatmak gerekirse;
-Qualcomm MSM8260A Snapdragon 1.5 Ghz işlemci
-Adreno 225 grafik işlemcisi
-540x960 çözünürlük
-4.3 inç Super AMOLED ekran
-1GB'lık sistem belleği
-16 GB'lık dahili hafıza
-Full HD video kayıt destekli 8 MP arka kamera
-1.3 MP ön kamera
-Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich
-Bluetooth 4.0,DLNA,GPS,HSPA,WiFi
-Beats Audio desteği
-1650 mAh batarya

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fendur 7 yıl
Türkiye fiyatı 1600 tl nin altında olmaz. Güzel ama çok pahalı. Öğrenci adama çok fazla..
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sahoron 7 yıl en beğenilen
forza5454
BrokenCrossS2yle karşılaştıranlar bu telefonun işlemcisi S2den 2 kat daha iyi. Ayrıca S2 eskidi artık S3 çıkıyor. Şu an piyasadaki en iyi çift çekirdekli telefon bu.
Hiçbir çift çekirdek işlemci ,Exynos 4210dan daha iyi olacağını sanmıyorum.Exynos ihtiyaçlara yönelik özel tasarlanmış bir işlemci. MSM8260A güçlü gibi görünsede ,mutlaka bir konuda taviz verecektir. S2 Hala kral ;)

S2 de a9 işlemcisi one s de a15 var mimariler farklı ve adamlar tengra 3den dahi daha iyi oldugunu iddaa ediyorlar. S2 maalesef eskidi.
forza5454BrokenCrossS2yle karşılaştıranlar bu telefonun işlemcisi S2den 2 kat daha iyi. Ayrıca S2 eskidi artık S3 çıkıyor. Şu an piyas...
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DH Misafiri 6 yıl
youtube.com/... şu vidouyu izleeyin ve harika kullandıkça yenilenen harika tasarım htc one s kasasına bakın
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bywaks 7 yıl
Dogubankta 1280 tl arkadaşlar öne s alimunyum kasa falan güzel olmuş ama öne x bambaşka bisey...
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5mhmtr7 7 yıl LesEnfantsTerribles
LesEnfantsTerribles





HTC'nin Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı telefonlardan biri olan One S'in İngiltere'de ön siparişli satışları başladı. Expansys UK adlı sitede üzerinden 655$'lık fiyat etiketiyle ön siparişli satışa sunulan telefon SIM kilitsiz olarak ve 2 farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. HTC One S'in teknik detaylarını hatırlatmak gerekirse;
 
-Qualcomm MSM8260A Snapdragon 1.5 Ghz işlemci
-Adreno 225 grafik işlemcisi
-540x960 çözünürlük
-4.3 inç Super AMOLED ekran
-1GB'lık sistem belleği
-16 GB'lık dahili hafıza
-Full HD video kayıt destekli 8 MP arka kamera
-1.3 MP ön kamera
-Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich
-Bluetooth 4.0,DLNA,GPS,HSPA,WiFi
-Beats Audio desteği
-1650 mAh batarya



Ön kamera Vga değilmi hocam ?
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This is it 7 yıl
arkadaşlar elimde bu cihazdan var yurtdışından geldi fakat içerisinde custom rom yüklü.. bunu nasıl orjinal rom a çevirebilirim bilgisi olan varmı ?
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leren 7 yıl
Bir ara one s in işlemcisinin üretimi ile ilgili sıkıntı olduğu yazılmıştı acaba bundan dolayı üretimi yeterli yapılamıyor mu?
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TuRaN.z 7 yıl
Soylenenlere gore hafta ici cikmasi lazim, one serisinin...
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1542istanbul 7 yıl
s bile yüksek fiyata çıkacaksa ohooo
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|SEÇKiN| 7 yıl
henüz ingilterede satışa sunulmuş. türkiyeye gelişi sanırım 15 nisanı çok rahat bulabilir.
samsung wave'sinden kurtulacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum.
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leren 7 yıl
Sensation ve Sensation Xe de olduğu gibi bu telefonun da ilerde NFC destekli 32 gb hafızalı beats kulaklıklı bir versiyonunun çıkacağını düşünüyorum.
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danGerfuLL 7 yıl
Dahili hafıza, hafıza kartından daima daha iyidir; çünkü dahili hafızanın okuma yazma hızları daha iyi olduğundan cihaz daha performanslı çalışır. Bu demek değil ki hafıza kartı girişi koymasın. Bunu da kullanıcı tercihine bırakmalıydı ya neyse.

HTC güzel iş yapıyor kaliteli cihazlar çıkarıyor; ancak fiyatları çok pahalı.(Tabi ülkemizdeki vergileri bir de satıcıların yüksek karlarını sayarsak baya bir sıkıntı)
Öncelikle fiyat politikasında bir düzenleme yapmalı.

Sensation XE ile Atrix'e bakınca fiyat olarak 2 Atrix 1 XE etmiyor, nasıl bir fiyat politikasıysa.
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DHD 7 yıl
Sd kart yuvası olsa ideal telefondu. Bu haliyle işi bilen adam almaz.
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guvenkizilay 7 yıl
HTC One S'den inanılmaz haber!

HTC, One S kasasını böyle yapıyor!

HTC, yeni çift çekirdekli canavarının özel kasasını üretmek için öyle müthiş bir teknik uyguluyor ki!

Bu seneki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan en gözde ceplerden biri olan HTC One S, özel bir teknikle oluşturulan bir yüzeye sahip.

"Oksidasyon" ile meydana getirilen "yumuşak" yüzey, bu iş için 10.000 voltluk bir elektriğe maruz tutuluyor. Tekrarlanan darbeler, HTC'ye göre mikroskobik bir dönüşüme yol açıyor "uzay araçlarında kullanılan alüminyumdan neredeyse 5 kat daha güçlü bir seramik kasa meydana getiriyor".

HTC, cep telefonunun kasasını "oksidasyon" ile nasıl meydana getiriyor? İşte böyle
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kimano 7 yıl guvenkizilay
guvenkizilay

HTC One S'den inanılmaz haber!

HTC, One S kasasını böyle yapıyor!

HTC, yeni çift çekirdekli canavarının özel kasasını üretmek için öyle müthiş bir teknik uyguluyor ki!

Bu seneki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan en gözde ceplerden biri olan HTC One S, özel bir teknikle oluşturulan bir yüzeye sahip.

"Oksidasyon" ile meydana getirilen "yumuşak" yüzey, bu iş için 10.000 voltluk bir elektriğe maruz tutuluyor. Tekrarlanan darbeler, HTC'ye göre mikroskobik bir dönüşüme yol açıyor "uzay araçlarında kullanılan alüminyumdan neredeyse 5 kat daha güçlü bir seramik kasa meydana getiriyor".

HTC, cep telefonunun kasasını "oksidasyon" ile nasıl meydana getiriyor? İşte böyle

Bu anlatılanlara rağmen kasanın orasında burasında oynama, ışık sızması vs olursa artık yuh derim.
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DH Misafiri 7 yıl
S2'nin alınabilirliği kalmadı diyenler S2 nerdeyse 2 sene olacak ama yeni çıkan telefonlar S2'yi hala yakalayamadı super amoled plus ekran one s den iyi ram ler aynı kamera aynı S2 nin bataryası daha güçlü anlayacağınız S2 den bu özelliği fazla alayım diyecek bir şey yok...
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nagasadow82 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

S2'nin alınabilirliği kalmadı diyenler S2 nerdeyse 2 sene olacak ama yeni çıkan telefonlar S2'yi hala yakalayamadı super amoled plus ekran one s den iyi ram ler aynı kamera aynı S2 nin bataryası daha güçlü anlayacağınız S2 den bu özelliği fazla alayım diyecek bir şey yok...

Telefonu görenler gördükleri en iyi ekran olduğunu söylüyorlar. Ki bu Anandtech gibi önemli sitelerden geliyor. Zaten buda Super Amoled.

Galaxy S2 ekran çözünürlüğü 800*480 -- Bu telefon 960*540.

Pili iki telefonun aynı görünüyor ama testleri beklemek lazım. Zira One S çok daha iyi bir işlemci kullanıyor ama işlemcisi 28nm. Galaxy S2 ile benzer pil süresi bekliyorum.

Galaxy S2 ye göre 2 kat daha iyi bir işlemci var.

Galaxy S2 harika bir telefondu ayrı konu, ama bu telefonu GAlaxy S2 değil galaxy S3'le kıyaslayacağız emin olun.

Şu marka bağımlılığını atın lütfen.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

S2'nin alınabilirliği kalmadı diyenler S2 nerdeyse 2 sene olacak ama yeni çıkan telefonlar S2'yi hala yakalayamadı super amoled plus ekran one s den iyi ram ler aynı kamera aynı S2 nin bataryası daha güçlü anlayacağınız S2 den bu özelliği fazla alayım diyecek bir şey yok...

SII 2 senemi olacak?Samsung telefonu tasarlarken mi aldın acaba
1 sene doldu dolacak.Abartmaya gerek yok ...Birkere SII nin kamerasıyla aynı demen için alıp kullanman gerek sallama yorum.. One S de f/2.0 lensi kullanılmış.....SII nin bataryası neye göre güçlü SII 1650 mAh ONE S 1650 mAh ? ONE S teki işlemci 28nm ve SII nin performansının 2 katı performans sunuyor(Cortex a15 mimiarisi).Grafik performansındada üstün.....Bu telefon piyasaya girişi fiyatı SII nin fiyat aralığında olucağı söyleniyor....
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redoano 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
S2'nin alınabilirliği kalmadı diyenler S2 nerdeyse 2 sene olacak ama yeni çıkan telefonlar S2'yi hala yakalayamadı super amoled plus ekran one s den iyi ram ler aynı kamera aynı S2 nin bataryası daha güçlü anlayacağınız S2 den bu özelliği fazla alayım diyecek bir şey yok...

O tepsi nasıl one s ekranından daha iyi bir ekrana sahip oluyormuş anlamadım ? Birincisi henüz one s telefonu piyasaya çıkmadı bile, ikincisi de ekran özelliklerine bakinca one s daha iyi.. işlemci s2yi ikiye katlar, kamera da aynı diyorsun ya daha ben ne diyim :) kamerayı sadece megapixelden oluşuyor zannedip aynı kamera bu telefonlar demek galaxy s2yi de boşuna kullanıyorsun demektir. Git nokia 41 mp telefonu al :) şimdi one s'in lensi f/2.0 ve 0.7 saniyede fotoğraf çekebiliyor falan diyeceğim, imagesense ile de elin deklanşöre basılı halde anlık istediğin kadar pozu ardarda çekip kayddebiliyor diyeceğim, anlamayacaksin, boşver :)
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hazarRS 7 yıl
söny
lg samsung zaten htc yi batırdı sayılır

her çeyrekte daha fazla telefon satışı yapan bir marka nasıl oluyor da battı sayılıyor anlamadım.
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