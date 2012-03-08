HTC One S modelinin ön siparişli satışları başladı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
HTC'nin Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı telefonlardan biri olan One S'in İngiltere'de ön siparişli satışları başladı. Expansys UK adlı sitede üzerinden 655$'lık fiyat etiketiyle ön siparişli satışa sunulan telefon SIM kilitsiz olarak ve 2 farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. HTC One S'in teknik detaylarını hatırlatmak gerekirse;
-Qualcomm MSM8260A Snapdragon 1.5 Ghz işlemci
-Adreno 225 grafik işlemcisi
-540x960 çözünürlük
-4.3 inç Super AMOLED ekran
-1GB'lık sistem belleği
-16 GB'lık dahili hafıza
-Full HD video kayıt destekli 8 MP arka kamera
-1.3 MP ön kamera
-Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich
-Bluetooth 4.0,DLNA,GPS,HSPA,WiFi
-Beats Audio desteği
-1650 mAh batarya
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S2 de a9 işlemcisi one s de a15 var mimariler farklı ve adamlar tengra 3den dahi daha iyi oldugunu iddaa ediyorlar. S2 maalesef eskidi.